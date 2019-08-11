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На Китай обрушился супертайфун

  • 11.08.2019, 9:59
  • 1,408
На Китай обрушился супертайфун
Фото: EPA/UPG

Сотни спасателей ведут поисковые работы.

Число жертв супертайфуна Лекима в Китае увеличилось до 28 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. Об этом в сообщает газета Жэньминь жибао, пишет korrespondent.net.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 16 пропавших без вести.

Отмечается, что по состоянию на 6.30 воскресения (1.30 по киевскому времени) 28 человек погибли, еще 20 пропали без вести. Сотни полицейских и пожарных ведут поисково-спасательные работы.

Фото: EPA/UPG

Девятый в этом году тайфун достиг побережья Китая в 1.45 10 августа (9 августа 20.45 по киевскому времени). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду.

Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.


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