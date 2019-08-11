Новый госзавод в Березе будет ликвидирован, едва успев заработать 29 11.08.2019, 13:50

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Источник: tut.by

Оборудование из Италии для него стоило более 21 миллиона евро.

Экономический суд Брестской области завершил процедуру санации республиканского предприятия «Березатара». Срок ликвидационного производства установлен до 31 июля 2020 года. Информацию об этом сообщили в суде, сообщает tut.by.

В 1989 году по заказу Госагропрома СССР было принято решение о строительстве в Березе завода потребительской и транспортной тары. Он проектировался и строился как крупный производственный комплекс по выпуску различных видов упаковки и продукции для промышленных предприятий. В 1997 году на предприятии было установлено оборудование, и начался выпуск металлических крышек для стеклянных банок.

В 2001 году переименовано в госпредприятие «Березатара». Потом было запущено производство крышек для укупорки детского питания в стеклянных банках и лакирование и литографирование жести.

Однако на «Березатаре» оставались недостроенные свободные площади. В 2008 году Александр Лукашенко одобрил реализацию проекта по созданию упаковки для жидких пищевых продуктов типа «тетрапак». В Беларуси такая упаковка не выпускается, и новое производство идеально вписалось в программу импортозамещения. Поставщиком оборудования выступила итальянская компания «Агротехника». Его стоимость составила 21,2 млн евро. Общие инвестиционные затраты в проект были на порядок больше, финансировались за счет кредита Белагропромбанка.

В 2011 году новое производство наладили. Планировалось выпускать 500 млн упаковок в год. Но загрузка мощностей составляла менее 1%. Контролеры связывали это с недостаточной проработкой целого ряда проблемных вопросов. Один из них — отсутствие необходимой сырьевой базы (на тот момент заводы в Гомельской области по выпуску картона из беленой сульфатной целлюлозы только начинали строить). Учитывая, что импортная составляющая в белоруской упаковке доходила до 95% с соответствующим перекосом цен, эта упаковка просто не находила сбыта, писал «Вечерний Брест». «Березатара» не смогла конкурировать с зарубежными поставщиками.

В итоге возникли проблемы с возвратом кредитных ресурсов. Процедура санации в отношении «Березатара» была запущена в сентябре 2016 года и неоднократно продлевалась. Власти надеялись найти решение вопроса. В частности, надеялись на приход нового инвестора.

В итоге недавно Экономический суд Брестской области запустил процедуру ликвидационного производства «Березатара» до 31 июля 2020 года.

«Это новое предприятие, которое не проработало ни одного дня. Заявление в суд о его экономической несостоятельности (банкротстве) было подано собственником — Минсельхозпродом. Мы пытались его санировать, но, к сожалению, безуспешно», — констатировал председатель Экономического суда Брестской области Сергей Кулак (цитата по 1reg.by).

Суд установил, что стоимость активов должника составляет 44 млн рублей, общая сумма требований кредиторов — 25 млн рублей. Продавать предприятие планируется единым комплексом.