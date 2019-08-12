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Журналисты выяснили, что за «красную икру» на самом деле продают белорусам

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  • 12.08.2019, 9:15
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Журналисты выяснили, что за «красную икру» на самом деле продают белорусам

Для этого продукт отправили на анализ ДНК рыбы.

Есть несколько вариантов, как начать этот текст. Например, поболтать о наивности. Или порассуждать о наказуемой глупости. Можно метнуть пару стрел в сторону России за поставки всякой фигни. Но, понимая всю абсурдность желания побороть зло раз и навсегда, мы расскажем о собственной маленькой войне вокруг двух баночек икры кеты, пишет onliner.by.

История началась на прошлой неделе со звонка Артема, которому спасибо за неравнодушие.

— Здравствуйте. Моя бабушка вчера купила икру за 10 рублей на выставке у ДК МАЗ и стала нас радостно угощать. Когда попробовали, стало понятно, что это икра лишь по цвету и форме. Я отнес обратно, деньги вернули. Бабушка позвонила своему социальному кругу, чтобы и остальные старушки сдали икру продавцам. Но все равно все не успеют. Гастролеры сегодня-завтра уедут, и все. А кто-то и не поймет или не поверит.

После звонка мы отправились к зданию ДК. Здесь на самом деле стояли развернутые шатры с растяжками «Большая распродажа», «Мед», «Модный базар» и тому подобными. Ничего масштабного, но с тонкой и непрерывающейся струйкой покупателей, которые могут позволить себе это днем, в рабочее время.

В одной из палаток продавали консервы российского производства: шпроты, скумбрия, форель, кижуч… За прилавком женщина средних лет по имени Анастасия отвечала на вопросы растерянных бабушек известными торговыми штампами типа «Все вкусное» и «Вот это берите, нравится людям». Ну те и берут.

К рыбе претензий пока нет. Но рядом — холодильный ларь с икрой. Ее тут тоже много. Интересная нам — самая дорогая, 10 рублей за 250 граммов икры кеты. В предвкушении разгадок достаем наличные деньги, но как только подходит наша очередь, икра в стекле внезапно исчезает.

Икра только для пенсионеров

— Простите, тут была красивая баночка за 10 рублей…

— Эта не продается.

— Почему?

— Потому что открыта. Не продается.

От обиды купили за 7 рублей что-то в зеленой баночке. Мы не станем довозить ее до лабораторий, поэтому ограничимся субъективным мнением: это очень невкусное, соленое нечто. Отправилось в мусорку.

Вызов принят. Найти пенсионерку, готовую постоять за честь ровесниц, труда не составило. Через два часа Анна Петровна передавала нам в руки товар. А заодно рассказала, что накануне по квартирам в округе проходили какие-то мужчины с икрой.

— В дверь позвонили. Открываю. Стоит парень и говорит: мы вот такую икру привезли, если интересно, приходите на ярмарку.

Чтобы оценить масштабы соблазна, уточняем, что сама Анна Петровна не удержалась и купила у Анастасии бутылку оливкового масла.

— Нормальное, как думаете? Я чек попросила. Но обратите внимание, что ни печати, ни икры в нем нет.

Чек на самом деле смешной. Во-первых, судя по номеру, никто прежде чек не просил. Во-вторых, дата написана с пролетарской хитростью. В-третьих, обращаем внимание на ИП Лопаеву.

«Продаю — не продаю — продаю»

С банками в руках возвращаемся к палатке с икрой. Настало время откровенных бесед.

— Снова здравствуйте. Мы все-таки купили вашу икру. Расскажите о ней, пожалуйста.

— Что?

— Икра в стеклянных банках.

— Нет у меня такой.

— Продали уже?

— Да.

— Вы ее только пенсионерам продаете?

— Что вы какие-то глупости пришли и спрашиваете…

— Потому что мы расстроились, когда у нас не получилось ее купить.

— Не получилось, а я здесь при чем?

Общаясь тихо и очень скупо, продавщица соглашается показать документы и достает папку с копиями.

— У меня вся документация в порядке. Ничего больше того, что есть в сертификате, я добавить не могу.

— Да, вы же просто продаете. Может, рядом есть кто-то из организаторов?

— Нет.

Анастасия то вспыхивает, спрашивая у журналиста документы, то оправдывается, то идет в отказ, заводя разговор в тупик:

— У нас никакой такой икры не было — не знаю, откуда вы взяли.

— Вы Лопаева?

— Нет.

— А где она?

Продавщица дает российский номер телефона, но не Лопаевой Л. С., а Максима. Позже мы узнаем, что ИП Лопаевой в Беларуси не существует. И что Максим — следующее звено. Он приезжает из Смоленской области, Анастасия — его знакомая, которая помогает с продажей.

— А что не так? — опять удивляется продавщица.

— Ваша икра.

— Ну в магазине же точно такая же продукция, — приходит на помощь женщина из соседней палатки с кровянкой и сальтисонами. — Она всем дает пробовать, кому нравится — берут.

— Походите по своим белорусским магазинам и посмотрите, что у вас продают, — включается Анастасия.

— Они хотя бы пишут, что икра альгиновая.

— Мы тоже никого не обманываем, у нас есть сертификаты.

И тут время сказать пока единственное в защиту гостьи из России: перед покупкой она дает пробовать товар. Нельзя утверждать, что для дегустации всем протягивает одно и то же, но мне досталась та самая «икра», вкус которой описать легко: что-то селедочно соленое.

На аргументы про стыд и совесть продавцы отвечают коллегиально: 150 рублей аренды в день помогают справиться и с совестью, и со стыдом.

— Сколько из проданного вам вернули?

— Никаких возвратов не было. А потом одна старуха сказала — и все понесли, — признается Анастасия. — И внучку ее мы деньги вернули, хотя он принес полбанки. Остальное съели? Но мы ни с кем не скандалили. Неделю проработали — жалоб не было.

— Что вы напишете про нас?

— Что подделкой торгуете, наверное.

— Ну документы же все есть. Проверял уже ОБЭП, все нормально было.

Все это время наш разговор слушает пара взрослых людей с ребенком. И когда возникла пауза, оперативно просит несколько банок икры. По совету мужчины, который «проходил» мимо:

— Вот эту горбушу и кету я брал. Кета — отличная, вот такая, — он поднимает палец вверх. — Берите, не пожалеете. У нас в магазинах горбуша в основном распространена, а такая не продается.

— А вы из команды? — хотел похвалить «пиарщика».

— Нет, я мимо прохожу.

Под рассуждения продавцов со случайно проходящим мужчиной о том, что СМИ собирают сплетни и зарабатывают как могут, опускаем занавес. Помимо сбора сплетен, мы придумали одну любопытную идею: отдать банку с икрой кеты в Институт генетики и цитологии НАН.

Ищем ДНК в икре

— Мы эту банку уже видели, — рассказывает научный сотрудник лаборатории института Александра Носова. — Я про качество печати.

О качестве печати нельзя не вспомнить. Если отсутствие акцизной марки еще можно понять (серый импорт, для людей стараются), то «Южно-сахалинск» (с маленькой буквы) и не существующий в нем адрес говорят о солидности производителя многое. Компания «Смак» существует и делает икру, но в Новосибирске. Они, наверное, уже устали комментировать эту ситуацию.

Сертификат на сайте «Росаккредитации» предсказуемо не находится. Зато на сайте компании «Смак» есть предупреждение о подделках (а икру в банках по 250 граммов они не производят). В общем, вероятность достоверности документов от Анастасии стремилась к нулю. Любопытно, что покажут результаты испытаний.

— Икра — продукт жирный и богатый белками. Поэтому мы используем очень бережные буферы, чтобы извлечь ДНК, не дав ей схватиться с другими составляющими клетки, — Александра достает из морозилки несколько пробирок. В одной из них — контрольный образец нормальной икры, в другой — наша. Такой же тест можно провести дома, если на полчаса поместить икринку в медицинский спирт, ацетон — что угодно, что извлекает воду.

— Посмотрите, какая разница. Контрольный образец сгустился, но остался эластичным. А ваш — совсем обезвожен, как сухая изюминка. Потому что внутри не было ничего, кроме воды и небольшого количества сухого вещества.

Вместе с водой из клетки достали краску. Настоящая икринка такого себе не позволит.

— Натуральная оболочка просто не дает спирту извлечь все: она была создана природой, чтобы защищать икринку, — объясняет Александра.

Последний легкий визуальный тест: всмотритесь. Настоящая икринка имеет пятнышко с питательными веществами, вокруг которых будет развиваться зародыш. В икре от Анастасии ничего подобного нет. Это образец какого-то нелегального копирования.

Приступаем к изучению. Александра делает забор биоматериала из замороженной икры, разрывая несколько икринок и получая равномерный материал для анализа.

После этого нужно аккуратно лизировать клетку, подбирая наборы: оставить ДНК, отделив жиры, белки и углеводы.

В итоге остается прозрачный раствор с ДНК. То же самое параллельно происходило с контрольным образцом.

— Теперь время для качественной реакции. Будем искать лососевых: семга, радужная форель, нерка, кета, кижуч и горбуша.

Наносим ДНК на гель и ставим в аппарат гель-документации.

Все шесть реакций (на разных рыб из лососевых) по образцу нашей икры отрицательные.

Итак, теперь с вероятностью 90% мы можем официально сказать, что Анастасия продавала в том числе «не икру».

— Ранее мы находили ДНК горбуши, например, в заявленной кете. Но здесь пожалели даже этого. В этой банке нет ни другой икры, ни маринада от икры — ничего, что связано с рыбой, — заключает Александра.

Запах — ароматизатор. Цвет — краситель. Форма?

— Сферу проще получить на разделе жидкостей. Я навскидку знаю три метода. Мы не можем говорить о вреде для здоровья, потому что состав неизвестен. Сделать такую икру — это не химия высоких технологий. Здесь важнее правильно растущие руки, которые не дергаются и правильно выдавливают икру через сито.

Райисполком: мы не знали и не можем знать

Следующий вопрос: если документы поддельные, торговля у всех на глазах, жалобы есть — как все это возможно в стране самых защищающих гражданина законов и норм?

— Есть постановление Совета министров №156 и процедура организации ярмарок. Теперь достаточно подать заявку в «Одно окно» Мингорисполкома, — объясняет начальник отдела торговли и услуг исполкома Заводского района Ольга Прокотень. — То есть мы даже не знаем, кто там и что делает. Тем более что ярмарка проходит на земле ДК МАЗ. Им не нужно разрешение от нас.

Но Артем (смотрите начало нашего текста) написал и сюда. Поэтому давно закончившейся ярмаркой все-таки занимаются.

— Жалобу по поводу качества икры рассматривает санстанция. Будут искать и найдут, — уверена начальник отдела.

С ее помощью мы выяснили, кто же был организатором ярмарки, который и должен, по идее, нести ответственность за своих продавцов и качество их товара. Это минская компания ЧП «Экспонент», которая, судя по сайту, занимается выставками с 2013 года.

Сайт поддерживается в не очень активной форме, но компания работает. После закрытия ярмарки у ДК МАЗ выставка открылась во Дворце искусства на улице Козлова, а также поехала по регионам. По нашей информации, Анастасия сейчас работает то ли в Гродно, то ли в Гомеле. 16 августа у них было запланировано участие в новой ярмарке в Минске — возле кинотеатра «Салют». Но гарантий этого уже нет.


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