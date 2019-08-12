Лукашенко: Беларусь недопустимо много тратит на покупку лекарств за рубежом 33 12.08.2019, 12:18

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Диктатор решил оставить белорусов без импортных лекарственных препаратов?

Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

«При назначении мы договорились, что спустя определенный промежуток времени, когда вы будете готовы, доложите, во-первых, о совершенствовании системы здравоохранения по всем направлениям и во всех проявлениях. Что больше всего волнует не только меня, но и общество в силу последних событий в системе — это вопросы закупок медицинского оборудования и ценообразования», — сказал Александр Лукашенко.

Правитель подчеркнул, что работа без посредников при закупке оборудования — одни из важнейших вопросов.

«Естественное, что посредники до 30%, а иногда и больше, увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств, препаратов, субстанций и так далее, — добавил он. — Словом, вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и «болезнь» нашего здравоохранения. И в этом отношении нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя».

Лукашенко также поднял вопрос производства лекарственных средств в Беларуси и импортозамещения. По его словам, страна тратит на закупку лекарств за рубежом до $500 млн. «Недопустимо много. Тем более мы можем производить свои лекарства», - отметил диктатор.

«Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как говорят в промышленности, комплектующие этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств», - сказал Лукашенко.

Напомним, что недавно Министерство здравоохранения предложило в «Фейсбуке» сообщать ему о ценах на лекарства, купленные за границей, и присылать чеки.