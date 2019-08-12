закрыть
12 августа 2019, понедельник, 14:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Лукашенко: Беларусь недопустимо много тратит на покупку лекарств за рубежом

33
  • 12.08.2019, 12:18
  • 7,189
Лукашенко: Беларусь недопустимо много тратит на покупку лекарств за рубежом

Диктатор решил оставить белорусов без импортных лекарственных препаратов?

Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с министром здравоохранения Владимиром Караником. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

«При назначении мы договорились, что спустя определенный промежуток времени, когда вы будете готовы, доложите, во-первых, о совершенствовании системы здравоохранения по всем направлениям и во всех проявлениях. Что больше всего волнует не только меня, но и общество в силу последних событий в системе — это вопросы закупок медицинского оборудования и ценообразования», — сказал Александр Лукашенко.

Правитель подчеркнул, что работа без посредников при закупке оборудования — одни из важнейших вопросов.

«Естественное, что посредники до 30%, а иногда и больше, увеличивают цены на оборудование. То же самое касается и лекарственных средств, препаратов, субстанций и так далее, — добавил он. — Словом, вы, работая в основном звене нашего здравоохранения, знаете болевые точки и «болезнь» нашего здравоохранения. И в этом отношении нам надо было бы предпринять серьезные усилия. Тянуть нельзя».

Лукашенко также поднял вопрос производства лекарственных средств в Беларуси и импортозамещения. По его словам, страна тратит на закупку лекарств за рубежом до $500 млн. «Недопустимо много. Тем более мы можем производить свои лекарства», - отметил диктатор.

«Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и, как говорят в промышленности, комплектующие этих лекарств. Надо глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств», - сказал Лукашенко.

Напомним, что недавно Министерство здравоохранения предложило в «Фейсбуке» сообщать ему о ценах на лекарства, купленные за границей, и присылать чеки.


популярное за неделю

Мнение

Пора возвращать украденное
Пора возвращать украденное Максим Винярский
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко
Двойная бухгалтерия «историка» Лукашенко Константин Скуратович
Революция для всех
Революция для всех Ирина Халип
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип