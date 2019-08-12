Какой будет погода на неделе 1 12.08.2019, 17:49

Прогноз на ближайшие несколько рабочих дней.

Активные и контрастные фронтальные разделы, смещающиеся с юго-запада Европы, наполненные большим количеством влаги, в первой половине недели принесут в нашу страну много облаков и дождей. Погода улучшится лишь на выходные, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

13 августа будет облачно с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни, по юго-востоку днем местами град. В дневные часы местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +15…21°С, максимальная днем +19…25°С, по юго-востоку +26…32°С.

В среду ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сильные дожди, грозы, по востоку усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +10…17°С, максимальная днем +16…23°С, по юго-востоку местами +24…29°С.

В ночь на четверг, 15 августа, дожди отметятся еще во многих районах, а по Витебской области местами есть еще вероятность сильных дождей. В дневные часы фронтальные разделы покинут нашу страну, атмосферное давление подрастет, облаков и дождей станет меньше, лишь местами по востоку Беларуси возможны кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов ожидаются слабые туманы. Температура воздуха минимальная ночью +8…15°С, максимальная днем +17…23°С.

С пятницы погодные условия станут формировать более прохладные воздушные массы. Температура воздуха минимальная ночью +7…14°С, максимальная днем +18…25°С. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны возможны короткие летние дожди. Ночью и утром местами слабый туман.