Как приграничье «украшают» старой военной техникой 2 Андрей Литвин, «Салідарнасць»

13.08.2019, 12:51

1,279

Фото: Вечерний Брест

«Милитаризация» городов на Брестчине.

Жабинка – небольшой райцентр в 25 км от Бреста. Несколько лет назад ему присвоили статус спутника Бреста. Центральный парк здесь активно благоустраивается и обещает стать по-настоящему притягательным для жителей. Обширная территория от центра города до реки Мухавец обрастает сейчас новыми объектами, по смыслу относящимися к совсем другой эпохе.

Мемориальная зона в память о погибших в Афганистане – курган с колоколом и тремя камнями-валунами на вершине. По мнению многих горожан, это был не лучший его проект. Но к нему неожиданно для жабинковцев добавились еще и две направленные в его сторону боевые машины.

Не слишком ли много военной тематики для 15-тысячного городка?

В Жабинковском райисполкоме воздерживаются от комментариев на эту тему. Заместитель председателя Алла Онуфриюк лишь отметила, что эскиз памятника в мемориальной зоне согласовывался с ветеранами-афганцами, и они выразили свое одобрение. Но, может, стоило выслушать и мнение и более широкой общественности, спросить у простых жителей: что они предпочли бы видеть перед глазами: «танки» или фонтаны?

Кстати, единственный фонтан в городе включается несколько раз в год и по большим праздникам. Он требует воды. А «танки», которые здесь недавно появились, свою порцию горючего уже испили сполна.

К слову, подобная «милитаризация» городов на Брестчине – явление не столь редкое. В Березе несколько лет назад вырос целый «схрон» из артиллерийских орудий, самолетов, вертолетов и прочей военной техники. Рядом с православным храмом.

Боевая машина десантников установлена два года назад в Каменце, недалеко от знаменитой Каменецкой вежи.

Сегодня жаркие дискуссии по поводу того, нужна ли еще одна ракета в центре города, ведутся в Пружанах. Там одна из ветеранских организаций предложила установить мемориал с указанием фамилий командиров частей, которые размещались на территории района. Местом установки выбран сквер по улице Ширмы, недалеко от здания Детской музыкальной школы, где с 1962 по 1990 годы размещался штаб 31-ой дивизии.

По задумке авторов идеи, доминантой будущей композиции должен стать макет ракеты М-12 (была на вооружении дивизии в 60-80-ые), выполненный из нержавеющей стали в масштабе 1:7. Его планируется установить на массивном фундаменте из розового гранита. Общая высота монумента – около 24 метров.

Авторы ищут спонсоров. Тем временем мнения самих жителей Пружан по поводу нового памятника не просто разделилась. Многие настроены против. Отдавая дань уважения бывшим защитникам, местные при этом убеждены, что в городе уже и без того достаточно артобъектов, отражающих военную историю края.

Кстати, баллистическую ракету средней дальности Р-12 установили два года назад в сквере имени Гудимова, рядом с бронированными машинами, вертолетом Ми-24 и штурмовиком Су-25. В 2016-ом она заняла здесь свое место, как последняя ядерная ракета на территории Беларуси.

– Мне кажется, в том, что предлагается (ветеранами-ракетчиками, – С.) есть некоторое противоречие, – комментирует ситуацию специалист в области истории и культуры, директор музейного комплекса «Пружанский палацик» Юрий Зелевич. – Ведь сами ракетные установки стояли не в Пружанах. Они располагалась в поселках Шерешево и Слобудка (Пружанский район), где дислоцировались полки 31-ой дивизии РВСН.

Насколько я знаю, уже не раз выдвигалась идея перевезти туда из города всю военную технику и развернуть в одном из таких мест экспозицию, посвященную, в том числе ракетчикам. Там был бы вполне уместен такой памятник, и была бы соответствующая точка на карте туристического маршрута. Но загромождать город объектами военной тематики, разбрасывая их по разным точкам, думаю, неправильно.

Архитектор из Бреста Александр Кричевский солидарен:

– В европейских странах есть достойные внимания примеры сохранения памяти о Второй мировой войне. Там нет танков, а есть работа скульптора, которая впечатляет, дает эмоциональный посыл.

Танк – это объект индустриального дизайна. Создается агрессивная среда, которая не может не влиять на подсознание. Люди, которые каждое утро ходят мимо на работу, от этого добрее не становятся.

Плюс насколько это интересно туристам? Особенно иностранным. Мне часто приходится бывать в Польше, Чехии, Германии и других странах Европы. Когда начинаешь говорить о Бресте, о Брестской крепости, многие собеседники разводят руками: «Милитари? Ноу». Хотят увидеть что-то более живое, интересное с их точки зрения.

А у нас, по-моему, слишком увлеклись этой военщиной. Памятники погибшим солдатам, конечно, должны оставаться. Но все эти танки, самолеты на центральных улицах – явный пережиток прошлого. Они ничего не символизируют.

Андрей Литвин, «Салідарнасць»