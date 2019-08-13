Борьба телевизора с холодильником 4 Сергей Николюк, Baj.by

13.08.2019, 22:13

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Если картинка в телевизоре расходится с содержанием холодильника, то эффект от пропаганды получается обратным.

Какую пользу может извлечь журналист из острых болей в поясничной области? Автор этих строк даже не догадывался о возможности постановки подобного вопроса, не говоря уже о поиске адекватного на него ответа.

Однако жизнь – великий учитель.

После двухчасовых попыток залезть на стенку я все-таки решился вызвать скорую помощь и не прогадал. Спасибо специалистам Городской клинической больницы скорой помощи (ГКБСП). Если бы не они, то на моей журналистской активности, возможно, был бы поставлен крест.

Я не чиновник, но постоянные напоминания правителя «быть ближе к людям» для меня также актуальны, как и для госслужащих. А лучшего места для сближения, чем больничная палата, пожалуй, и не найти. Общая беда и общие методы ее преодоления (капельницы, болезненные уколы, разговоры о перенесенных и предстоящих операциях) сближают не хуже совместного прошлого или родства.

Естественно, в мужском коллективе медицинской тематикой разговоры не ограничиваются, но и традиционные разговоры о женщинах, учитывая специфику отделения (урология), особой популярностью не пользуются. Что в сухом остатке? Футбол и политика.

Оставлю разговоры о футболе за рамками настоящей статьи. Тут сколько людей, столько и мнений. С политикой, на первый взгляд, проще, т.к. политические представления неспециалистов, а таковых в любом обществе абсолютное большинство, формируются пропагандой.

Примеров всесилия пропаганды не счесть. Но и обратных примеров, демонстрирующих ее неэффективность, хватает. Для понимания этого парадокса необходимо разделить жизнь современного человек на внутреннюю и внешнюю.

Свои представления о внутренней жизни человек формируют, открывая холодильник, о внешней — включая телевизор.

Безусловно, телевизор пытается повлиять на представления человека и о его внутренней жизни, но его возможности при этом невелики. А если картинка в телевизоре начинает существенно расходиться с содержанием холодильника, то эффект от пропаганды получается, как правило, обратным. В чем я и получил возможность убедиться во время нахождения в отделении ГКБСП.

11 июня, принимая кадровые решения, Лукашенко вынужден был признать, что народ не умирает «от любви к нам». Замечательное признание. Его справедливость я готов подтвердить тем фактом, что ни одного из моих коллег по палате не отвезли в реанимацию после дискуссий на внутриполитические темы.

Напротив, практически у каждого нашлись свои убедительные примеры, идущие вразрез с официальной оценкой Беларуси как «государства удобного для жизни». Примеры эти, что естественно, излагались на языке отнюдь не дипломатическом. Со столь активным использованием ненормативной лексики мне давно не приходилось сталкиваться.

Означает ли это, что я стал свидетелем перехода массового сознания «от любви до ненависти»? Я бы не спешил с подобным выводом. Движение в указанном направлении, безусловно, формируется. Однако до завершения перехода еще далеко. Вновь обращусь к совещанию по кадровым вопросам: «…народ прекрасно понимает, что ныне действующая в Беларуси власть — это единственное какое-то уникальное явление, не только на постсоветском пространстве, где мы все обращены к народу. Что мы людям не сделали, чтобы они нас не поддерживали? Все сделали».

Ключевым в цитате, на мой взгляд, следует считать прилагательное «уникальное». Массовым сознание, несмотря на недовольство содержанием холодильника, власть все еще воспринимается как уникальная, т.е. безальтернативная. Это прямой результат пропаганды. Это показатель ее все еще эффективности на данном этапе развития (деградации) «белорусской модели».

Эффективность пропаганды подтверждает и ее безоговорочное господство в вопросах формирования массовых представлений о событиях, находящихся за пределами жизненного опыта простого человека.

Все мои коллеги по несчастью разделяли точку зрения российской пропаганды на события в Украине. Мой жалкий лепет о нарушении Россией Будапештского меморандума и включение Крыма в состав России, как противоречащее российскому законодательству, никто не хотел обсуждать.

При чем тут меморандум! При чем тут законодательство! Все проблемы современного мира от «пиндосов», которые завидуют природным богатствам России, и потому спят и видят, как бы их захватить.

Между тем, всему хорошему, что есть в белорусской медицине (от методик лечения до лекарств и оборудования), мы обязаны импорту. Открываем раздел «Структура ресурсов отдельных непродовольственных товаров в I квартале 2019 г.» на сайте Белстата. В строке «Лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи» находим соотношение, способное огорчить любого патриота: импорт — 58,5%, отечественное производство — 41,5%. При этом необходимо помнить, что отечественное производство – это сплошь и рядом таблетирование, т.е. изготовление таблеток из импортных компонентов.

***

Басню «Свинья под дубом» Иван Крылов написал в 1823 г. Надеюсь, мои коллеги по несчастью доживут до ее 200-летнего юбилея. Если моим надеждам суждено будет сбыться, то не в последнюю очередь благодаря «пиндосам». Вот только жаль, что и в год своего юбилея басня своей актуальности не потеряет, не в последнюю очередь за счет целенаправленных усилий пропаганды.

Сергей Николюк, Baj.by