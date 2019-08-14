Юрий Хащеватский: Лукашенко надо срочно лечить народными средствами 16 14.08.2019, 8:43

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Юрий Хащеватский

Фото: charter97.org

Пора осознать, чем это все может закончиться.

Во время рабочей встречи с министром здравоохранения Лукашенко заявил, что Беларусь «недопустимо много» тратит на покупку лекарств за рубежом — $500 миллионов в год.

Диктатор также потребовал более основательно перейти к политике импортозамещения, и кроме замены половины готовых зарубежных препаратов на белорусском рынке отечественными, начать производить и собственные «субстанции» (комплектующие) для лекарств.

Как с позиции здравого смысла можно оценить такую «политику»? На вопросы Charter97.org отвечает известный белорусский режиссер-документалист Юрий Хащеватский.

- Недавно Министерство здравоохранения предложило гражданам отправлять им чеки с ценами на купленные за границей лекарства, теперь — это заявление Лукашенко… Означает ли это, что белорусов могут и вовсе оставить без импортных лекарств?

- Совершенно очевидно, что Александр Григорьевич, являясь самым великим врачем и фармацевтом, много времени уделяет современной медицине.

Поскольку кровопускание он уже делал и думает, что это ему помогает, сейчас он, по-видимому, пытается это кровопускание перевести на конвейер, выжимая все соки из людей. Оно и понятно: похоронить человека легче, чем вылечить. Его «логика» именно к такому результату и ведет.

Есть только одна проблема в лечении «доктора» Лукашенко кровопусканием, которое он делает белорусам уже 25 лет. Одно, говоря медицинским языком, противопоказание.

Оно уже проявляется. Потому что я где-то читал, что в каком-то городке срезали с постамента пулемет «Максим». Думаю, что это противопоказание Александр Григорьевич должен учесть, поскольку люди не зря же этот пулемет срезали — небось для дела его скоро приспособят. Тут главному «врачу» следовало бы немного подумать.

Честно говоря, отечественные фармацевты и производители лекарств прежде всего должны были бы подумать о лекарстве, которое прочищает мозги нашей власти. Это было бы очень здорово. С этого надо было бы начать лечение Беларуси и белорусского общества: прочистить мозги и власти, и гражданам. Чтобы одни поняли, чем это может закончиться, а другие — осознали, что именно этим все и закончится.

А закончится это тем, что власть эту и ее главного «фармацевта» необходимо срочным образом вылечить — народными средствами, конечно, другие не подойдут.

А если не вылечить ее народными средствами, то она примется «лечить» белорусов своими методами — так, что к тому миллиону, что исчез за время правления Лукашенко, добавится еще миллиончик-другой.

Так что, как говорил Владимир Ленин: лечиться, лечиться и еще раз лечиться. В основном — власти. Но и гражданам тоже надо вылечиться от своих заблуждений и мифов, взятых из телевизора.

- 500 миллионов долларов в год на покупку качественных лекарств для белорусов — это много или мало? Например, только на проведение Европейских игр было израсходовано $540 миллионов…

- Это же очевидно: если бы не потратили $500 миллионов на лекарства для людей, можно было бы провести еще одни игры. А еще лучше — построить еще пару резиденций.

Белорусы ведь нерационально расходуют свои средства: нет бы отдать эти деньги на новый дворец или алмазный пистолет Коле… Но белорусы поступают чудовищно: хотят оставить это себе на качественные лекарства!

Вот и приходится принимать меры. Ему же надо расширять жилплощадь в Дроздах. Или проводить новые спортивные мероприятия — это же красота! Люди побегали, потягали штангу — и 540 миллионов осели в карманах чиновников и аффилированных предпринимательских структур. Это дело выгодное для дроздовской «элиты», ведь им же постоянно не хватает средств. Вы же слышали интервью Ермошиной о том, как ей дорого содержать свой домик.

Так что $500 миллионов на лекарства — это огромная халатность белорусских граждан по отношению к своему правителю.

- Вызывает отдельный интерес установка диктатора на производство собственных «субстанций» для лекарственных препаратов. Белорусские лекарства и так считаются менее качественными, чем западные. Не приведет ли это к тому, что их качество еще более ухудшится?

- Вполне возможно.

- Это напоминает сериал «Чернобыль», где в итоговой сцене главный герой говорит о том, что опасные технологии применялись в ядерной энергетике СССР повсеместно, потому что «так дешевле». Не создается ли у нас «фармацевтический Чернобыль»?

- Он уже в каком-то смысле есть.

Я в свои 70 лет нуждаюсь в различных лекарствах, но мне помогают только импортные. Белорусских аналогов просто нет. А импортные мне приходится везти из Литвы, потому что у нас этими лекарствами не торгуют.

И какие бы «субстанции» Лукашенко не пытался бы создать для производства отечественных лекарств, мне кажется, что это полный бред. Потому что, во-первых, никаких субстанций у них так и не получится. Во-вторых, потому что из их субстанций никаких нормальных лекарств сделать будет невозможно.

Мы это все уже проходили на разных уровнях. При этой власти мы даже деревообработку не можем сделать нормальную. А все потому, что наверх идет отборных не самых умных и профессиональных, а покорных, соглашающихся, лижущих задницу. Такими людьми окружил себя Лукашенко…

Поэтому, ребята, давайте даже не будем обсуждать какие-то субстанции и новые планы Лукашенко. Все его планы заканчиваются растаскиванием последних денег и выбрасыванием их в навозную яму. Потому что в стране не ценится интеллект и не ценится предприимчивость.

Ничего не получится. Кроме того лечения, что использовалось в начале Средних веков — кровопускания.

- В отношении здоровья детей или близких людей нормальный человек говорит: «Это не тот вопрос, где надо экономить». Как вы оцениваете саму идею правителя экономить на здоровье белорусов?

- Поймите: в нашей стране есть только одна семья, на здоровье которой нельзя экономить. Это — семья Александра Григорьевича Лукашенко.

Если бы была возможность проверить его клинику, было бы интересно проверить, что там за лекарства и оборудование. Сколько там импортного и сколько белорусского…

А все остальные — это кто? По словам Лукашенко, это — винтики, пешки, мошки, отморозки, вшивые блохи. Зачем на них тратить деньги? Что об их здоровье думать?

Нечего! Тут на лыжи золотые не хватает. Новая резиденция нужна…

Это — главный способ мышления Лукашенко. К тому же он обладает «магическими» способностями по лечению своей вертикали: он на них орет, он дает им дождь, когда они просят… Правда в этом году как-то слишком много дождей он дал…

А лечить и его самого, и Беларусь, конечно, надо. Но совсем не от того, от чего собирается лечить Лукашенко.