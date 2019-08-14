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В Беларуси подскочила инфляция

  • 14.08.2019, 9:47
В Беларуси подскочила инфляция

Подорожали еда и услуги.

Впервые за 3 года в июле была официально зафиксирована месячная потребительская инфляция: в прошлом и позапрошлом годах в июле была дефляция. Оказалась нарушенной и сезонность динамики месячного индекса потребительских цен — июльский ИПЦ обычно ниже июньского, а по факту получился рост: в июне была дефляция. Вырос в июле и годовой ИПЦ. Хотя в целом годовая инфляция стабилизировалась в этом году в пределах 5,5–6,2% — нет ни отчетливого ускорения и отчетливого ее замедления. Это немного выше целевого показателя на 2019-й, пишет издание banki24.by.

После дефляции в июне месячный индекс потребительских цен (ИПЦ к предыдущему месяцу) в отчетном июле показал инфляцию: набор потребительских товаров и услуг, по которым в Беларуси подсчитывается индекс цен, подорожал в июле на 0,19%.

В Беларуси ярко выражена сезонность динамики месячного индекса потребительских цен: год обычно начинает высокий ИПЦ января, после чего индекс идет на снижение, достигая «дна» в августе, а затем опять поднимается.

Сезонность создается динамикой цен в секторе продовольственных товаров, занимающих наибольшую долю в потребительской корзине, по которой подсчитывается ИПЦ. Поэтому летние месяцы характеризуются самыми низкими в году индексами, часто показывающими даже дефляцию. Как видно по средним многолетним фактическим результатам, июльский ИПЦ должен быть ниже июньского.

Но произошло обратное: в отчетном июле инфляция ускорилась после того как в июне впервые в истории Беларуси была зафиксирована дефляция. Которая и должна была быть в июле, но жаркая погода в июне привела к более раннему созреванию агропродукции, и падать ценам в июле уже некуда.

Июльский месячный ИПЦ был бы еще выше, если бы не снижение цен в секторе непродовольственных товаров (чему помогло укрепление Br-рубля). Ведь в секторе услуг ИПЦ в июле оказался довольно высоким.

Месячный рост цен в июле зафиксирован впервые за 3 посткризисных года — в 2017-м и 2018-м в этом месяце было падение цен в целом по потребительскому рынку. Хотя скалярная разница между тогдашней дефляцией и сегодняшней инфляцией невелика.

Инфляция за период с начала года За первые 7 месяцев 2019-го цены на рынке потребительских товаров и услуг выросли, в целом, на 3,13%. В этом формате инфляция в этом году тоже немного больше, чем в прошлом, оставаясь в пределах вполне приемлемой, если посмотреть на то, какой была еще раньше.

Годовой (в формате «отчетный месяц к соответствующему месяцу предыдущего года») индекс потребительских цен вырос в июле до 6,04% после июньского падения до 5,67%. Заметно, что с конца 2018-го динамика годового ИПЦ стабилизировалась в пределах 5,5–6,2% — нет ни отчетливого роста и отчетливого падения индекса.

Процент годовой инфляции в июле повысился в продовольственном секторе и в секторе потребительских услуг, а в секторе непродовольственных товаров — стал меньше, оказавшись, к тому же, самым низким среди секторов.


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