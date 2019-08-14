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«Живу в заброшенных домах»

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  • 14.08.2019, 13:04
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«Живу в заброшенных домах»

История гомельчанки, которую лишили общежития и выгнали на улицу, после 10 лет работы на предприятии.

YouTube-канал «Общество Гомель» опубликовал ролик о гомельчанке, которая осталась без средств к существованию после 10 лет работы на «Ратоне» (бывший завод РТО), пишут «Сильные новости».

Женщина с возрастом перевелась вахтером в заводскую «малосемейку», а после того, как эти рабочие места упразднили, оказалась безработной. «Биржа труда» помочь ей не смогла, за неуплату гомельчанку лишили общежития.

— Сейчас живу я в заброшенных домах, — рассказывает блогеру Артему Шапорову женщина, — Так жила по людям, по знакомым. Держали, кто сколько мог, но чужое и есть чужое. В конце февраля я оказалась совсем на улице и жила в подъездах. Бутылки соберу, пойду сдам — это мне на хлеб.

Как такое возможно в «социальном» государстве, в «стране для жизни»? Подробности смотрите в видео.


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