В Литве ищут желающих работать за 1500 евро «на руки» 12 14.08.2019, 14:08

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И таких людей пока — немного.

Уровень безработицы в июле 2019 года в Литве был 8% – как и в июне и на 0,2% ниже, чем в июле 2018 года. По данным на 1 августа в Литве зарегистрировано 137 400 безработных – на 1100 меньше, чем месяц назад и на 5700 меньше, чем год назад, таковы данные Службы занятости, пишет delfi.lt.

В июле стало больше выпускников вузов у училищ – на рынок труда пришли 1600 молодых людей, из них – 37,5% окончили профтехучилища, каждый третий – университет, 23,8% – коллегию.

На рынке труда требовалось много продавцов, поваров, специалистов по рекламе и рынку, маляров, строителей, водителей большегрузных машин. Росла потребность в специалистах по уходу, столярах и плотниках, барменах и помощников социальных работников.

В передаче "День на DELFI" председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис заметил, что ситуация сейчас такая, что из-за нехватки строителей вырастут расходы на стротельство.

"Конечно. Статистика показывает, что в сфере строительства работников не хватает больше всего. К сожалению, пока мы не можем заполнить свободные места и за счет завезенных работников. Ситуация на рынке такова, что если рынок по-прежнему будет несбалансирован, то расходы на строительство, цены вырастут", – сказал DELFI предприниматель.

Он сказал, что самый простой путь - поиск работников за рубежом. "Несмотря на то, что в Литве у нас больше 130 000 безработных, желающих работать на стройке нет или очень мало. Самое простое решение проблемы – завозить работников из соседних стран, пока не заинтересуем местных идти на стройку", – сказал Авулис.

По его словам, больше всего работников приезжает из Беларуси. "Чаще всего из Беларуси, а также из Украины. Бывают из Грузии, Молдавии, но самый серьезный поставщик рабочей силы - Беларусь", – заметил предприниматель.

"Первая волна была 5 лет назад, когда большая часть квалифицированных работников уехала в Ирландию, потом Норвегия, другие Скандинавские страны. Передвижение по странам ЕС очень простое. Кроме того, у нас хорошие авиакомпании, они везут туда, где нужна рабочая сила. Итак 5 лет назад был нанесен сильный удар, поскольку там цены на строительство в 2-3 раза выше, поэтому работники могут больше заработать, сейчас равновесие восстановлено, но стало больше работы, хотят больше строить домов, офисов, зданий, есть потребность, но рабочей силы очень не хватает", – заметил предприниматель.

Глава компании по трудоустройству иностранцев Vienas, du, trys Кристина Блякевичюте подтвердила, что больше всего работников приезжает из Беларуси и Украины. "Но сейчас работников из Украины уже не хватает. Появились альтернативы, например Узбекистан. (…) Разница в зарплатах между Литвой и Украиной большая. Экономика Украины не растет так, как экономика Литвы, хотя объемы работ там в несколько раз выше", – сказала она.

На вопрос, почему иностранцы едут работать в Литву, она упомянула менталитет и тенденцию открытия здесь компаний. "Важен близкий менталитет, много людей, владеющих русским. Есть и такая тенденция - человек приезжает работать в сфере строительства, но в скором времени открывает свою компанию. В Литве условия для этого благоприятные", – заметила Блякевичюте.

"Работников очень не хватает в секторе строительства, далее идет сектор общепита, нужны повара, бармены. Приезжают повара из тех же стран, но бывают гости и из экзотических стран, например, Шри-Ланки. Есть такая тенденция" – сказала она.

По ее словам, трудоустройство иностранцев стоит работодателю около 1000 евро, это недешевое удовольствие. Авулис сказал, что поиск работников за границей иногда сродни последнему шансу. Он заметил, что с большим удовольствием трудоустраивал бы жителей Литвы.

"Надо работать, надо создавать бизнес. Если нет рабочей силы, надо как-то делать бизнес, но мне было бы приятнее работать с родившимися в Литве, с гражданами Литвы, искренне говорю, поскольку разница менталитета важна. Есть спекуляции, будто мы платим иностранцем меньше, но это не правда", – сказал он DELFI.

Авулис заметил, что поиск работников - структурная проблема. По его словам, много безработных в небольших городах или в селах. Они не хотят уезжать куда-то, им хотелось бы, чтобы кто-то создавал рабочие места именно там. "Таким инвесторам, как я, всегда интереснее работать в большом городе. Чтобы работать в этом городке, эработа должна иметь смысл, использоваться", – заметил он.

Авулис считает, что государство могло бы оплачивать таким людям расходы на дорогу. По его мнению, это потребовало бы меньше денег, чем пособия по безработице. Блякевичюте подтвердила слова Авулиса о том, что работникам-иностранцам платят не меньше, чем местным специалистам.

"Нет. Возможно, такое было несколько лет назад, когда не было такого спроса. Сегодня тенденция такова, что иностранцы, например, украинцы получают такие же зарплаты, как литовцы. Только они работают продуктивнее, они заинтересованы работать, соглашаются на сверхурочные, работают и в субботу", – сказал он.

"Даже серьезных, квалифицированных специалистов уже начали искать в Украине. Это касается, например, программистов", – сказала представитель CVonline Рита Каравайтене.

Авулис отметил еще один момент – иностранцам часто оплачивают расходы на проживание. "Я бы хотел заметить, что когда приезжают украинцы и белорусы, им обеспечивают жизнь. Компании оплачивают ночлег, расходы на проживание, питание, дорогу. Конечно, кто-то скажет, что в результате украинец получит на 100 евро меньше, чем литовец, но если взять все вместе, я могу сказать, я бы больше хотел, чтобы у меня работали литовцы, а не украинцы или белорусы", – сказал предприниматель. По его словам, люди сейчас очень амбициозные, поэтому немногие руководители проектов соглашаются работать за 1500 евро в месяц. "Если руководителю проекта предлагаешь 1500 евро "на руки", можно найти немного, кто согласится, но большинство считает, что они должны получать примерно 2000 евро "на руки". Рынок меняется, наверное, и предприниматели в Литве хотят, чтобы зарплаты росли", – сказал DELFI Авулис.