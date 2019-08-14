Ученые создали «чернобыльскую водку» 17 14.08.2019, 18:15

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Стали известны подробности.

Ученые создали первую в мире «чернобыльскую водку», в составе которой будут зерно и вода из Чернобыльской зоны. Как информирует replyua.net со ссылкой на BBC News Украина, необычный алкогольный напиток называется Atomik, а его авторы - профессор Джим Смит из Портсмутского универститета (Великобритания) и исследователи, которые много лет работали возле ЧАЭС и изучали, как территория восстанавливается после аварии.

Исследователи рассказали, что создание такого напитка начиналось с выращивания зерна на одной из местных ферм. При этом профессоры утверждают, что новый алкоголь не более радиоактивный, чем любой другой спиртной напиток. Сначала зерно была загрязнено, как и вода из Чернобыльской зоны, но потом продукты очистили и на выходе водка получилась очень чистой.

При этом в Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной рассказали, что учёные изготовили только экспериментальную партию, и для производства алкоголя была использована вода из скважин, находящихся в зоне отчуждения. Дистиллированную водку позднее разводили минеральной водой из водоносного слоя в Чернобыле. Отмечается, что химический состав этой воды очень похож на состав грунтовых вод французского региона Шампань.