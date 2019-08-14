NEXTA: В Гомеле День города хотят отпраздновать за счет врачей 9 14.08.2019, 20:28

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Врачам приказали «скинуться» на празднования.

В Гомеле День города хотят отпраздновать за счет врачей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил известный блогер NEXTA.

«Гулять так гулять!» - решили власти Гомеля накануне Дня города, который здесь будут отмечать 14 сентября. Правда, за свой счёт гулять не хочется. Хочется - за чужой.

В частности - за счет врачей местных поликлиник, которым «доведено задание на оказание спонсорской помощи». Ведь всем известно, что самые богатые у нас в стране - именно врачи.

А потом они удивляются, что эти врачи уезжают за рубеж...», - пишет блогер.