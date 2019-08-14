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Завтра в Беларуси ожидается до +22

  • 14.08.2019, 22:14
Завтра в Беларуси ожидается до +22

Днем будет преимущественно без осадков.

15 августа в Беларуси ожидается облачная погода, днем — с прояснениями, информирует Белгидромет.

Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Днем будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный умеренный, ночью порывистый.

Термометры ночью покажут 9-15 со знаком "плюс", днем — до 16-22 тепла.


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