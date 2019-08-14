Завтра в Беларуси ожидается до +22 14.08.2019, 22:14

Днем будет преимущественно без осадков.

15 августа в Беларуси ожидается облачная погода, днем — с прояснениями, информирует Белгидромет.

Ночью на большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. Днем будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер будет северо-западный умеренный, ночью порывистый.

Термометры ночью покажут 9-15 со знаком "плюс", днем — до 16-22 тепла.