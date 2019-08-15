Протесты в России: что происходит и почему это важно 15.08.2019, 10:21

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Мнение украинской правозащитницы.

На днях в «Фейсбуке» был опубликован пост известной украинской правозащитницы, координатора организации «Евромайдан-SOS» и руководителя Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, пишет «Новая газета».

Текст (естественно, на украинском языке) был адресован прежде всего украинской аудитории, слабо знакомой с нынешними российскими политреалиями, да и не слишком ими интересующейся. Журналистам показалось крайне важным познакомить с мнением Александры читателей, для чего он и был переведен на русский язык.

1. Акции протеста начались в июне этого года после отказа российского ЦИКа зарегистрировать оппозиционных кандидатов для участия в выборах в гордуму Москвы. Впоследствии к протестам присоединился Санкт-Петербург. Митинг 10 августа уже охватил 40 городов по всей России. К тому же только в столице число демонстрантов достигло рекордных за последние годы 60 тысяч. Власти не помог и организованный в этот день шашлычный фестиваль с музыкальными группами. В отличие от Украины, в России для проведения митинга надо получить разрешение от местной власти, потому не согласованные с властью митинги проходят в формате массовых прогулок в центре по субботам.

2. Важно отметить перелом протестных настроений самих россиян. Впервые за много лет, по данным Левада-Центра, поддержка жителями Москвы массовых протестов превысила негативное отношение к ним. И, невзирая на пропагандистскую кампанию власти о «внешних силах», которые якобы инспирировали эти протесты, выходить на митинг 10 августа публично призывали даже рэперы и комики. Сначала люди выходили, чтобы «вернуть себе право на выборы», теперь добавились требования прекратить уголовное дело за массовые беспорядки и освободить его фигурантов. На акциях люди массово скандируют «Россия будет свободной» и «Россия без Путина». Сами выборы в городскую думу в Москве состоятся 8 сентября, так что следует ожидать продолжения развития протестного движения.

3. Власть дала карт-бланш силовикам на жестокое подавление протеста, а те охотно бьют мирных протестующих, которые не оказывают сопротивления, и травят их собаками. Среди пострадавших — люди с инвалидностью, пожилого возраста, женщины, дети. Вот только один из примеров избиения протестующих. Достается и случайным прохожим. Например, известному дизайнеру, придумавшему логотип московского метро, во время утренней пробежки силовики сломали ногу: им показалось, что он убегал. А это — нападение на велосипедиста. А это омоновец бьет в живот девушку, которую с заломленными руками тянут в автозак сразу пятеро силовиков (до этого она уронила под ноги очки и просила, чтобы ей позволили их поднять).

4. Поражают и масштабы репрессий. Так, только на акции 27 июля, по информации правозащитников, было задержано 1388 (вдумайтесь!) человек, их развезли по 80 отделениям полиции. Часть обвинили в нарушении правил участия в акциях по ч. 5 ст. 20. 2 КоАП РФ. Суды признают их виновными и штампуют решения о штрафах и административных арестах. Только после одной акции 3 августа, в субботу, сразу на следующий понедельник в 17 районных судах происходили рассмотрения более 90 административных дел. На протяжении недели продолжаются точечные обыски с ломанием дверей и недопуском адвокатов. Но, несмотря на это, люди продолжают выходить!

5. Уже открыли новое «Болотное дело». По статье «Массовые беспорядки» на данный момент проходит уже 13 человек, среди которых студент, победитель Всероссийской научной олимпиады Егор Жуков. Им всем грозит лишение свободы до 15 лет. Сергею Абаничеву, например, за то, что он бросил на землю пустой бумажный стаканчик, чем, по мнению следствия, нанес травму правоохранителю. Первых фигурантов уже отправили на два месяца в СИЗО, до середины сентября. А вот у телережиссера Дмитрия Васильева (вы можете знать его по программе «Форт Баярд») силовики после задержания отобрали инсулин, потому впоследствии Дмитрия были вынуждены доставить прямо в реанимацию.

6. Из наиболее циничных вещей я бы отметила обращение прокуратуры с требованием забрать сына и лишить родительских прав супругов Проказовых, принимавших участие в митинге; определенные судами штрафы за повторное нарушение правил участия в акциях в размере 5000 евро; работу военкоматов на акции для поиска и отправки в армию молодых людей призывного возраста. Также впервые в истории Москвы отключение интернета в центре города с 13 до 19 часов по прямому указанию власти. Временное отключение во всем городе телевещания для отработки возможности блокирования телесигнала. Массовые вызовы людей, вносивших добровольные пожертвования в Фонд борьбы с коррупцией в рамках открытого дела об отмывании денег. Ситуацию с Михаилом Световым, который подал заявку на проведение акции и пришел на переговоры, чтобы ее согласовать, но был арестован и брошен за решетку сразу после разговора. А еще иски к митингующим от Мосгортранса и ГП «Автомобильные дороги», что оценили ущерб от несогласованной акции в размере 13,5 миллионов рублей, а также выставленный митингующим ущерб собственниками магазинов и предприятий общественного питания за недополученную прибыль (по указанию силовиков они закрылись на время акции и не впускали людей даже в туалет).

7. Прямым аналогом нашего «Евромайдана-SOS» в России является «ОВД-Инфо». Это волонтерская инициатива, предоставляющая правовую и другую помощь преследуемым участникам протеста по всей стране, ведет учет задержанных, ищет адвокатов, мониторит судебные заседания, организовывает передачи лекарств и вещей арестованным. Собственно, делает все то, что делали и мы 24 часа в сутки на протяжении трех сложных месяцев Революции Достоинства. Я постоянно читаю их сводки, работа этих людей вызывает у меня величайшее уважение. Вчера их сотрудника, кстати, бывшего «узника Болотной» Алексея Полиховича, после работы задержали «люди в штатском» и забрали в отделение полиции. И это мне тоже очень знакомо.

8. Боль и травма длящейся уже шесть лет войны, которую принесла нам Россия, сейчас говорит во многих украинцах: мол, нам совершенно все равно, что там происходит. Позиция понятна, но недальновидна. Ведь от этого на самом деле многое зависит. После «оранжевого Майдана» мы не очень интересовались ситуацией в России. А напуганный опытом Украины Кремль организовал подставной скандал со «шпионским камнем» и начал атаку против собственного гражданского общества, взял под контроль всю медийную и образовательную сферы и выстроил централизованную вертикаль. Ну, а потом уже отхватил часть украинских территорий. И сейчас неизвестно, что станет следующим «КрымНаш», которым Путин будет стараться переключить внимание россиян.

9. Но написала я этот пост из других соображений. Среди россиян, которые выходят в эти недели под дубинки взбесившихся от безнаказанности силовиков, много близких мне по духу людей, которые в начале войны публично выходили на марши мира, осуждали оккупацию Крыма и все эти годы проводили акции в защиту украинских политзаключенных. В свое время эти люди нас поддержали. Они пошли против милитаристской истерии большинства и подставили себя под реальный риск. Простите, но пройти по центру Москвы с огромным плакатом «Руки прочь от Украины!» — это не в Киеве под российским посольством стоять. Дело Дениса Бахолдина и других россиян, сидящих по тюрьмам за поддержку Украины, тому красноречивое подтверждение. И теперь я в свою очередь хочу сказать, что вы мужественны и прекрасны! За вашу и нашу свободу! И пусть #россиябудетсвободной!