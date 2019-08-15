«Муж ехал на электросамокате - дали штраф 50 базовых и лишили водительских прав» 69 15.08.2019, 11:10

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Фото: onliner.by

Это вообще законно?

В редакцию «Онлайнер» обратилась девушка Анна. У Анны есть муж, он работает барменом в Минске. И вот в ночь с субботы на воскресенье он возвращался с работы домой на своем электросамокате. Бармен был нетрезвым после рабочего дня, это и привело к неприятностям. Практически на въезде во двор его остановил экипаж ГАИ. Дальше освидетельствование и «водительский» штраф в 50 базовых величин. Анна с таким положением вещей не согласна, она настаивает, что мужа в этой ситуации нельзя считать водителем.

Мужа зовут Александр. Сам он позвонить не смог, потому что, как сказала Анна, занят на работе. Александр работает барменом и в ночь с субботы на воскресенье возвращался с работы в нетрезвом состоянии.

— Ну потому, что он бармен, он ехал с работы как бы. Там он глинтвейн, например, пробует — такого плана напитки, — доступно все объяснила читательница.

Со стороны улицы Всехсвятской Александр на своем электросамокате выехал на улицу Калиновского и сразу свернул налево, к дому номер 48. Анна подтвердила, что муж двигался по проезжей части.

— По дороге ехал, но 2 часа ночи — не было никаких машин, — сказала она.

На дороге, ведущей во двор, Александра и остановил экипаж ГАИ.

— Электросамокат мужа положили в багажник, а ему самому сказали садиться в машину — повезут на медосвидетельствование.

Две пробы: первая — 0,32 промилле, вторая, спустя пять минут, — 0,29 промилле.

Протокол

Сотрудники ГАИ составили протокол об административном правонарушении. В нем указано, что Александр «управлял самокатом, приводимым в движение электродвигателем, и двигался по проезжей части дороги по улице Калиновского, находясь в состоянии алкогольного опьянения».

Иными словами, нарушение п. 10.1 Правил дорожного движения — «Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Этим же пунктом, кстати, определено, что «сотрудники ГАИ вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства при отсутствии иной правомерной возможности доставить транспортное средство к месту хранения».

В протоколе есть пункт с объяснениями лица, в отношении которого начат административный процесс. Там написано: «Согласен, прошу строго не наказывать».

Штраф и лишение

— В понедельник мужа вызвали в ГАИ, — рассказывает Анна. — Там ему дали постановление, согласно которому он подвергнут штрафу в размере 50 базовых величин. То есть электросамокат приравняли к механическому транспортному средству!

Протокол в отношении Александра составлен на основании ч. 1 ст. 18.16 Кодекса об административных правонарушениях — «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Наказание, которое предусмотрено законодательством в этом случае, — штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

В качестве обстоятельств, смягчающих ответственность водителя, указано то, что у него есть двое детей (4 и 2 года).

Таким образом, водитель подвергнут минимальному штрафу в 50 базовых величин (1275 рублей) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Девушка категорически не согласна с таким решением Госавтоинспекции.

— По новым изменениям в ПДД, которые планируется принять, люди на моноколесах или на самокатах с технически предусмотренной скоростью не более 25 км/ч будут приравнены к пешеходам, — аргументирует Анна.

Действительно, подобные планы озвучивались ГАИ, но речь идет именно о возможных изменениях в законодательстве. Пока они не приняты, соответственно, все ответы нужно искать в действующих Правилах дорожного движения.

За комментарием журналисты обратились к юристу Татьяне Ревинской.

— Действительно, в последнее время появилось большое количество транспортных средств для городской езды на электродвигателях с аккумуляторами. К ним относятся в том числе и электросамокаты. Бытует мнение, что на электросамокаты не распространяются требования ПДД. Но это не так, — отметила она.

В Правилах дорожного движения электротранспорт как самостоятельная категория не упоминается. По крайней мере до внесения очередных изменений.

— Следует обратиться к подпункту 2.69 пункта 2 ПДД, в котором дается определение транспортному средству: это устройство, предназначенное для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или установленного на нем оборудования. В подпункте 2.8 указано, что водитель — физическое лицо, управляющее транспортным средством, а электросамокат — это транспортное средство. При этом п. 10.1 ПДД запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в противном случае предусмотрена административная ответственность, — пояснила юрист.

— Если лицо, находящееся в состоянии опьянения, использует электросамокат в качестве транспортного средства и передвигается по дороге с помощью электродвигателя, то можно вести речь о привлечении его к административной ответственности по ст. 18.16 КоАП, — подтвердила Татьяна Ревинская.

Что теперь

Анна говорит, что они с мужем намерены опротестовывать постановление ГАИ.

— У нас есть знакомый, он тоже ехал пьяным на таком же электросамокате. И там речь шла не о 0,3 промилле, а о 2,0. И его оштрафовали просто как пьяного пешехода, — рассказала девушка.

К тому же она возмущена тем, что у супруга забрали самокат.

— Они даже серийный номер не переписали, не дали никаких документов! Что если муж придет и скажет, что это не его самокат?

Кроме того, лишение мужа на три года права управления транспортными средствами круто меняет планы семьи. Речь ведь идет не о водительском удостоверении, которое заберут, а о праве водить транспортные средства, которого, в соответствии с постановлением, Александр лишается на этот срок.

— Я сегодня купила машину, получаю сама права. И мы рассчитывали, что супруг тоже пойдет в автошколу, чтобы мы могли вдвоем водить. И теперь это лишение на три года, — посетовала Анна.