Какие находки археологов заставят переписать учебники по истории Беларуси 1 15.08.2019, 13:25

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Фото: toxaby.livejournal.com

Каждый полевой сезон приносит открытия и удивительные находки.

День археолога отмечают в Беларуси 15 августа. Корреспондент агентства «Минск-Новости» выяснил, какие находки этих специалистов заставят переписать учебники по истории Беларуси. Об уникальных артефактах рассказал археолог Александр Вашанов.

Работал неандерталец

Каждый полевой сезон приносит открытия и удивительные находки. Некоторые из них заставляют по-новому взглянуть на историю Беларуси.

— Два года назад сотрудники Института истории Национальной академии наук Беларуси узнали о старейшем археологическом памятнике страны, — говорит А. Вашанов. — Открыл его Юрий Селезнев, житель Иваново. В песчаном карьере у деревни Огово Ивановского района Брестской области он обнаружил кремневые орудия труда и обратился за помощью к археологам. Те установили: кремень — на глубине 8–13 м.

Визуальное обследование карьера дало большой материал для исследований. Однако ученые не стали раньше времени раскрывать тайну, на что были свои причины. Уместно вспомнить историю с идолом, которого обнаружили в реке Дриссе в 2011 году. СМИ сообщали, как его поднимали из воды, строили гипотезы о происхождении и возрасте. Говорили, что он из дохристианской эпохи и олицетворяет Перуна. Его не могли сжечь и упокоили в реке. Но исследования дали ответ, что этому идолу не более 30 лет, сделан в конце 1980-х — начале 1990-х, служил украшением одного из мест отдыха.

Чоппер из Огово

Поэтому теперь археологи решили точно удостовериться в древности открытого памятника, прежде чем рассказывать о находке. Почти два года консультировались с ведущими специалистами по эпохе палеолита из России, Польши, Германии, Франции и других стран. Все подтвердили: материал очень древний. Археологическая коллекция, собранная в Огово, включает несколько тысяч артефактов. Среди них орудия с двусторонней обработкой, чопперы, отщепы. Большинство предметов довольно массивны.

— Геологи из БГУ во главе с Александром Мотузко пришли к выводу: по геологическим отложениям находкам из Огово около 250 тыс. лет. Скорее всего, их создали неандертальцы. Требуется серьезное археологическое исследование этого памятника. Возможно, удастся найти остатки фауны, которые точно укажут на его возраст, — поясняет А. Вашанов.

Первый кроманьонец

Раскоп в Новосёлках. Культурный слой с находками — самый верхний серого цвета

Второе открытие сделали во время изучения археологического памятника у деревни Новоселки Ветковского района Гомельской области.

— В этом году вместе с коллегой Александром Горшковым провели там раскопки, — продолжает А. Вашанов. — Памятник расположен на берегу реки Сож, артефакты — на глубине 30–40 см. Так распорядилась природа, что над стоянкой первобытного человека не оказалось песчаных отложений. История, которой несколько десятков тысяч лет, — на глубине штыка лопаты.

Обнаруженная коллекция кремневых предметов свидетельствует: это одно из старейших поселений человека в Беларуси.

Аналоги можно найти только среди памятников ранней поры верхнего палеолита. Артефакты говорят о связи с ориньякскими индустриями Европы (43–28 тысячелетия до н. э.). Носителями этой культуры были кроманьонцы — предки современного человека. Поэтому ученые считают, что возможный возраст Новоселок — 40–30 тыс. лет. А это старше известных со школьного курса истории стоянок Бердыж (23 тыс. лет) и Юровичи (26 тыс. лет).

— Открытие этих палеолитических памятников дало новый импульс изучению истории заселения территории нашей страны, — отмечает А. Вашанов.

Открытия делают и в музейных фондах. Пересмотр старых коллекций дал возможность выявить новые находки среднего палеолита. Можно говорить о том, что почти вся территория Беларуси была заселена человеком в эпоху палеолита, а не только ее южная часть. Например, скребло из карьера под Сморгонью — самая северная из известных в Беларуси находок среднепалеолитических артефактов.

Открытия последних лет

Змеиная подвеска

Фактически ежегодно дарит удивительные находки уникальный археологический памятник Осовец-2 на Кривинском торфянике. В 2017 году там нашли целую костяную ложку, которой примерно 4,5 тыс. лет. Это вторая подобная находка в Беларуси. Первый такой прибор обнаружили там же в 1995-м.

В 2018-м на торфянике в Осовце вновь нашли два уникальных экспоната: костяную флейту и фрагмент подвески из кости в виде головы змеи. В 2019 году археологу Максиму Чернявскому улыбнулась удача: в толще торфа он нашел недостающий фрагмент змеиной подвески — ее тело. Теперь это цельный артефакт, достойный быть выставленным в музейной экспозиции после консервации и изучения.

Три молота Тора

В топ-10 за 2016 год включили исследование памятника археологии в деревне Кордон Шумилинского района. От этого поселения эпохи викингов нам достались три молота Тора IX–X веков. Подобных полностью сохранившихся мужских украшений, изготовленных из железа в Скандинавии, на территории Беларуси не находили. Обнаруженные монеты свидетельствуют: витебское Подвинье было зоной активного обмена товарами юга с севером и именно тут чуть ли не с позднеримского времени шло формирование будущего пути «из варяг в греки».

Последний день Сокола, или Легендарная крепость

В 2016-м белорусским археологам удалось установить настоящее месторасположение легендарной крепости Сокол в Россонском районе Витебской области. Она была построена при Иване Грозном в 1566-м во время Ливонской войны и простояла 13 лет. Белорусским ученым удалось узнать, что происходило в последний день существования крепости. 25 сентября 1579-го после осады Сокол был взят войском Стефана Батория.

Печать преподобной Евфросинии

Уникальные экспонаты продолжают находить при исследовании Полоцка и Гродно. В 2017 году во время археологических раскопок возле Спасо-Преображенского храма Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря археологи в гробнице-аркосолии обнаружили вислую печать XII века, которая принадлежала преподобной Евфросинии. На одной стороне — изображение Евфросинии Александрийской, на другой — Христоса Пантократора, как на фреске в храме.

Раскопки на территории старого замка в Гродно проливают свет на жизнь горожан в эпоху средневековья. Археологи нашли три деревянные постройки, относящиеся ко второй половине ХIV века. Фундамент, сруб и печка одного из домов прекрасно сохранились. Среди находок есть и шахматы.