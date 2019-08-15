Экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву предъявили еще два обвинения 15.08.2019, 13:32

АЛМАЗБЕК АТАМБАЕВ

В основу новых дел легли выводы, содержащиеся в заключении парламентской комиссии.

Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены подозрения еще по двум эпизодам, сообщил 14 августа сайт 24.kg.

По словам адвоката экс-президента Сергея Слесарева, новые обвинения касаются уголовных дел по модернизации ТЭЦ Бишкека и приобретения в собственность здания в столице, где расположена штаб-квартира созданной Атамбаевым Социал-демократической партии Кыргызстана. Как отметил юрист, в основу новых дел легли выводы, содержащиеся в заключении парламентской комиссии.

Атамбаев отказался сотрудничать со следствием и подписывать какие-либо следственные и процессуальные документы. Он также отказался от дачи показаний.

Атамбаев ушел с поста президента Кыргызстана в декабре 2017 года. Новым главой государства был избран Жээнбеков, у которого возник конфликт с предшественником. На фоне этой ссоры Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности.

7 августа спецназ Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана два раза штурмовал резиденцию Атамбаева, собираясь задержать его и принудительно доставить на допрос по делу о коррупции.

Сторонники экс-президента не позволили спецназу захватить его.

Днем 8 августа спецназ снова начал штурмовать резиденцию, Атамбаев добровольно сдался властям. Суд арестовал его до 26 августа.

Во время штурмов пострадало 98 человек, один погиб. Экс-президента подозревают в насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, организации массовых беспорядков.

13 августа в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана заявили, что Атамбаев пытался совершить государственный переворот.