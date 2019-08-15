«Чтобы поменять авто, белорусы вынуждены буквально копаться в мусоре» 5 15.08.2019, 13:40

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Крик души автомобилистки из Барановичей.

Когда в Беларуси вводили таможенные пошлины на подержанные автомобили, власти говорили, что делают это во благо белорусов: чтобы мы перестали ввозить хлам из-за границы и пересели на новые авто.

На деле, в машины из салонов пересели только те, кто может себе это позволить. Остальные же продают одни «трупы», чтобы купить другие.

Прелести покупки бюджетного подержанного автомобиля в Беларуси корреспондент Intex-press прочувствовала на себе:

Продать нельзя оставить

Первую совместную машину — BMW 318i 1996 года — мы с мужем купили в 2010 году. В те благодатные времена белорусы могли пригонять подержанные иномарки из-за границы, не уплачивая неподъемные пошлины. Вот и наша машина на момент покупки была полгода как из Германии. То есть как минимум имела крепкий кузов, который не успела съесть соль зимних дорог. Искали мы ее по объявлениям совсем недолго. И хотя ехать пришлось в Березу, мы об этом не пожалели.

За девять лет машина ни разу не подвела. Но поддерживать ее в хорошем состоянии с годами становилось затратно, а при дефиците квалифицированных специалистов по тем же кузовным работам — еще и проблематично. Поэтому мы решили: пока есть возможность выгодно продать, нужно продавать. Хотя, скажу честно, решение это далось с большим трудом.

Ищем то, не знаем что

Машину мы продали быстро. За $ 2950 в эквиваленте. Решили, еще $ 1000 — максимум, что мы готовы добавить. Больше не потянем, так как платим кредит за квартиру. Но вот с тем, что искать за эти деньги, долго не могли определиться. Требования к новому авто были следующие: крепкий, желательно не подверженный коррозии кузов, небольшой расход топлива, хорошая комплектация и недорогое обслуживание.

Изучив рынок и поговорив со знакомыми , поняли, что указанным требованиям соответствуют лишь французские машины, на которые мы, поклонники немцев, раньше даже не смотрели. Искать решили Peugeot 307: по сведениям сарафанного радио именно эта машина обещала удовлетворить все наши запросы.

И вот тут начался настоящий ад. А мы пришли к выводу, что поговорку про армию и цирк придумали те, кто не искал «живые» подержанные машины в Беларуси после того, как их перестали пригонять из Европы. Вот это реально оказалось не смешно!

На перегонки с перекупщиками

Мы стали буквально жить на автосайтах, карауля новые объявления о продаже. На первый взгляд ,автомобилей выбранной нами модели продавали немало. Но за них либо просили неадекватные деньги, либо продавали в совсем убитом виде, а реанимировать «трупы» в наши планы не входило.

Еще одна проблема, которая усложняла поиск и раздражала до скрежета зубов — перекупщики. Едва на горизонте появлялся более-менее приличный вариант по привлекательной цене, перекупщики были тут как тут. Даже если машина выставлялась на продажу ночью, наутро объявления уже не было. А к вечеру ту же машину на том же сайте мы обнаруживали в другом городе и… на $ 1000 дороже!

Но ведь воск и полироль, которыми натерли эту машину (едва ли с ней успели сделать что-то еще за такое время), явно не стоят таких денег! В общем, мы чувствовали себя любителями, которые пытаются угнаться за профессиональными спортсменами. Эта гонка нас так вымотала и разозлила, что мы решили ни за что не покупать машину у перекупщика.

Рынок убитых львов

Сколько звонков было сделано — мы сбились со счета. Причем, процентов 90 из них — впустую. Даже когда в объявлении указывалось, что авто продает владелец, в разговоре выяснялось, что это «брат, друг». Таких мы мысленно посылали куда подальше. На многие автомобили даже на фото было страшно смотреть. Но ведь скоро осень и возить ребенка в сад через полгорода на чем-то нужно!

Первый населенный пункт, куда мы отправились, – г.п. Зельва в Гродненской области. Владелец по телефону уверял, что его Peugeot 307 2004 года в идеальном состоянии. Цена была указана – $ 4000. Муж взял специалистов , и они поехали смотреть. Осмотр не занял и пяти минут. «Мы даже подъехать не успели, а парни говорят: «Ну она и «лохматая». Кузов неровный, покрашена, будто по ней молярным валиком водили. Не понимаю, на что человек рассчитывал?» – муж расстроился и сокрушался, что на сайте объявлений нельзя писать комментарии.

После этой поездки я зашла на немецкий сайт по продаже авто. Так, из любопытства. И чуть не разревелась. Машины, которые мы искали, в Германии продавались в районе 1500 евро. Но растаможить их стоит… 9600 евро! «Спасибо» тебе, родное государство!

Потом мы поехали в Минск. Посмотрели несколько машин по объявлениям, съездили в автохаус. «Может, мы слишком придираемся. Но как на таких машинах вообще люди ездят?!» – обсуждали мы. Складывалось ощущение, что владельцы автомобилей покупали их, чтобы убить, а потом выбрасывали на сайты объявлений, как отработанный материал. Вот только хлам не стоит таких денег!

После поездки в Дрогичин, где нас встретил плюющийся черным дымом и подкрашенный не в цвет универсал 2001 года, мы решили, что больше тратить деньги на дальние поездки не будем. Но уже через неделю собирались в Жлобин смотреть хэтчбек Peugeot 307 с треснутым лобовым стеклом за $ 3700. Мы были на грани отчаяния. Хорошо, знакомые вовремя подсказали человека, который и с поиском поможет, и на машине повозит. Не бесплатно, конечно, но ноги, которые мы и так уже истоптали, дороже.

Планы изменились

Человек расширил диапазон наших интересов и предложил посмотреть Renault — Laguna II или Megane II. Они, мол, и в комплектации не уступают, и «живых» авто больше, и цены адекватные. Остановились на первом варианте. Понравился дизайн, да и отзывы на форумах были неплохие. Поехали в Минск смотреть все, что было достойно внимания (таких оказалось немного, так как к выходным все более-менее хорошие авто раскупили).

Первый же хэтчек 2001 года выпуска внешне произвел неплохое впечатление. Но машина явно была из-под такси — убитый салон, издающий непонятные звуки двигатель, сколы краски на кузове. Владелец, который изначально просил за нее $ 3500, был готов и за $ 2700 отдать. Но мы же не бригада реанимации, в конце концов.

Наш сопровождающий предложил посмотреть ту же модель, только в кузове универсал. Поначалу этот вариант нам не понравился — слишком большая машина. Но выбор все равно был невелик, поэтому поехали смотреть универсал 2001 года. Авто произвело неожиданно хорошее впечатление, хотя без нюансов, естественно, не обошлось: кое-что нужно подделать, салон вымыть. Но хозяин все честно рассказал и сделал скидку на эти нюансы.

В общем, спустя несколько дней мы ехали домой на своем универсале. С учетом транспортных расходов машина обошлась нам примерно в 3450 долларов. И хотя это не была любовь с первого взгляда, но двигатель звучал тише, машина шла мягче, да и в принципе оказалась довольно неплохой альтернативой за те деньги, что мы могли себе позволить.

«Спасибо» за «заботу»

Когда в Беларуси вводили таможенные пошлины на б/у авто, чиновники уверяли, что делают это ради нас, простых белорусов. Не знаю, где работают и сколько зарабатывают те, кто может себе позволить новый автомобиль, но среднестатистические белорусы, которые хотят поменять свою бюджетную машину на что-то поновее, сейчас вынуждены буквально копаться в мусоре.

И если 9 лет назад за $ 4000 мы купили автомобиль в хорошем состоянии, то сегодня за эти деньги купишь машину с кучей проблем. Но, видимо, из новых «Джили», которые сегодня за бюджетный счет покупают для госструктур, этого не видно. А хотелось бы.