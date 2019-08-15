То ли Кафка, то ли Оруэлл 1 Александр Гольц

15.08.2019, 15:33

Александр Гольц

В Кремле к советскому абсурду скатывались аккуратно, шаг за шагом.

Российских ученых в очередной раз всколыхнул подписанный еще в феврале, но рассылаемый только сейчас приказ министра науки РФ Михаила Котюкова «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации». В соответствии с этим приказом руководитель организации, принимающей иностранцев, должен сообщить Минобрнауки цель визита, место и время встречи не позднее чем за пять дней, а также предоставить сканы паспортов иностранцев. Оказавшись внутри научного учреждения, зарубежцы должны перемещаться исключительно в сопровождении ответственного за встречу работника. Все российские участники встречи должны быть внесены в список и утверждены руководителем, их должно быть не менее двух человек. Встречаться с иностранцами как в рабочее, так и в нерабочее время за пределами организаций можно только с разрешения руководителя. Иностранцы могут использовать технические средства обработки и накопления информации, включая телефоны, калькуляторы, бинокли и часы, «только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ». После встречи руководитель организации должен направить в министерство отчет о ней, заверенный круглой печатью.

Перед нами продукт того, что Достоевский называл «административным восторгом», в его незамутненном, первозданном идиотизме. Однако еще более впечатляют разъяснения Минобрнауки (мы вам не прачечная, разумеется) относительно целей приказа. Оказывается, документ сей имеет целью вовсе не организацию системы унизительной слежки за российскими учеными, а «учет показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации нацпроекта "Наука"». И вообще приказ носит, оказывается, «рекомендательный характер». Потом, правда, чиновники не выдержали и добавили, что российские ученые за рубежом тоже сталкиваются с ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств. В результате осталось загадкой, написан ли «рекомендательный» приказ с целью учета или все-таки ответного «ограничения и ужесточения». К тому же весьма любопытно, как требование встречаться с коллегами исключительно при свидетелях способствует «учету показателей». Скорее уж совсем другому «учету», точнее «стуку».

Российский президентский толмач Дмитрий Песков поморщился от непрофессионализма коллег и разъяснил, что приказ, вероятно, является перебором, но, с другой стороны, «зарубежные спецслужбы конечно же не дремлют. Научно-промышленный шпионаж никто не отменял. 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых». Точно по Высоцкому: «Там шпионки с крепким телом. Ты их в дверь — они в окно». Стало быть, надо защитить с помощью круглой печати и регулярных отчетов неокрепшие дарования от вредоносных контактов. Отсюда пара шагов до другого более радикального способа. Нужно воссоздать «шарашки», где наши ученые под контролем исследователей в погонах с васильковыми просветами будут неутомимо и, главное, совершенно бескорыстно (куда же они денутся из-за колючей проволоки) крепить обороноспособность страны. Давно пора. А то прокол за проколом. «Буревестник» вон никак лететь не хочет, на «Лошарике» пожар. Не иначе как после контактов с иностранцами.

То ли Кафка, то ли Оруэлл, то ли Сорокин. Только вот это погружение в антиутопию началось не вчера и не феврале, когда был подписан идиотский приказ. А закон, запрещающий американцам усыновлять российских сирот, что это, как не антиутопия? А требование испрашивать специального разрешения на реализацию конституционного права на митинги и собрания?

Далеко не все перевороты (в нашем случае правильнее говорить о кардинальном повороте) сопровождаются штурмом зданий, стадионом с репрессированными. В России к советскому абсурду скатывались аккуратно, шаг за шагом. Один ведомственный приказ, другой. Один ублюдочный закон, за ним второй. Одних объявим иноагентами, других — «нежелательными организациями». И все это под рассказы о грядущем расцвете наук по присмотром квартальных надзирателей. Дело за малым. Объявить о том, что каждый гражданин России является секретоносителем и на этом основании прекратить выезд за рубеж. А г-н Соловьев, хозяин виллы на озере Комо, будет вести церемонию торжественного сожжения загранпаспортов на Красной площади…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»