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Бизнесмен: Место Чижа при Лукашенко занимает Олексин

  • 15.08.2019, 15:46
Бизнесмен: Место Чижа при Лукашенко занимает Олексин
Алексей Олексин

В Беларуси происходит монополизация рынка.

Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко прокомментировал на «Примусе» последние новости в табачной отрасли и сфере здравоохранения, пишет «Салiдарнасць».

«Таких новостей мы еще узнаем очень много, потому что срочно нужен кэш»

Указом от 7 августа Лукашенко дал компании Алексея Олексина «Интер Тобакко» исключительное право на осуществление импорта табачного сырья. Этот же бизнесмен создает единую товаропроводящую сеть «Табакерка».

Директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко рассказал:

– Для начала для тех, кто не знает, о чем эта история. Для всех людей, которые живут по Конституции Республики Беларусь, было сказано: курить вредно. Особенно в общественных местах, особенно вблизи школы – короче было много «особенно», когда дополнительно расширили запрещающий список. На фоне борьбы с курением началась другая борьба – сносили по городам и весям ларечки предпринимателей, которые «уродовали» (как нам говорили) населенные пункты.

Сейчас стали появляться «табакерки», причем так быстренько везде поставили, что я удивляюсь – может уже и до деревни какой добрались? Самое интересное, что народ уже жалуется: а как же запрет «возле школ не ставить»? Но ставят, где хотят. И вот на фоне всего этого еще и передали этим маленьким указиком, как я шучу, два метра границы в аренду.

Впрочем, Малашко не сильно удивляется:

– Когда было сказано, что нужно ориентироваться на большой и крупный бизнес, точки над «і» были расставлены. Кто хотел – тот понял. Это (указ об «Интер Тобакко» – С.) продолжение этой политики. Никакой мелкий бизнес, никакое предпринимательство никого не интересуют по той простой причине, что деньги куда надо не поступают. А сейчас очень нужны деньги, чтобы продемонстрировать России какие же мы независимые. Думаю, таких новостей мы еще узнаем очень много, потому что срочно нужен кэш.

Малашко добавил:

– Мы помним, как господин Чиж был авторитетом и его партнером был сегодняшний владелец «Табакерки». Сейчас он (Олексин – прим.) занимает его место.

Бизнесмен считает, что происходит монополизация рынка:

– Зачем тогда нужно было создавать МАРТ (министерство антимонопольного регулирования и торговли)? Я думаю, в этом случае МАРТ, конечно, согласился. Его не спрашивали, но он согласился.

Бизнесмен также пошутил:

– Сигареты – это воздействие на электорат. Значительная часть населения зависима от сигарет. Поэтому можно туда чего-нибудь добавить, пыхнуть, и будет казаться, что в Беларуси просто рай.

«Везут в лифчиках запрещенные препараты»

Директор управляющей компании «Просто» прокомментировал и новость о встрече главы государства с министром здравоохранения и обещании Владимира Караника побороть коррупцию.

Александр Малашко считает, что ситуация с ценами на лекарства в Беларуси из-за поставленных шлагбаумов остается печальной.

– У нас же вопрос всегда легко решается: просто запрещается что-то ввозить на территорию Беларуси. Поэтому народ и ездит за границу, и везут в лифчиках запрещенные препараты. Благо с Россией у нас нет проверок. Народ на свой страх и риск провозит препараты. Я лично столкнулся с тем, что больным онкологией детям везут, потому что там в разы меньше стоят лекарства и они лучшего качества. А у нас просто запрещено – лекарства приравнены чуть ли ни к наркотическим средствам, – рассказал бизнесмен.

Малашко считает: «Все то же самое как с «Табакеркой». Чем отличается ситуация? Да ничем. Просто вместо «Табакерки» напиши Минздрав».


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