Цена на нефть возобновила падение 2 15.08.2019, 19:24

Цена на «черное золото» начала падать после отказа Китая от торгового перемирия с США.

Цены на нефть и курс российского рубля возобновили снижение в четверг, после того как власти Китая отказались принять «оливковую ветвь» торгового перемирия от Дональда Трампа и заявили о намерении предпринять ответные меры на пошлины, введение которых было отсрочено до 15 декабря, передает finanz.ru.

Доллара, начавший торги падением на 34 копейки, к концу третьего часа валютной сессии на МосБиржи установил новый максимум с начала марта, закрепившись выше отметки 66 рублей.

Сделки с расчетом «завтра» проходили пол 66,5850 рубля за доллар (+53 копейки) и 74,2457 рубля за евро (+70 копеек), прежде чем курсы откатились до 66,19 и 73,75 рубля на 15.58 по Минску.

Фьючерсы на нефть Brent, рухнувшие на 4% накануне, подешевели еще на 1,4% - до 58,66 доллара за баррель.

С утренними попытками роста на нефтяном рынке покончило заявление Комитета Государственного совета по пошлинам Китая, который назвал планы США обложить тарифами еще 300 млрд долларов китайского импорта нарушением соглашений, достигнутых Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Осаке.

Новый раунд 10%-ных пошлин, даже несмотря на их отсрочку до 15 декабря уводит США и Китай с пути урегулирования споров посредством переговоров, говорится в кратком сообщении комитета, которое цитирует Bloomberg.

В этих условиях у Китая «нет выбора, кроме как принять необходимые ответные меры», отметил комитет, не уточняя, какие шаги предпримет.

Эскалация торговой войны превращается в «ночной кошмар» для рынка нефти, говорит президент Peterson Institute for International Economics Адам Позен.

По данным МЭА, в первом полугодии спрос на нефть вырос минимально за 11 лет - лишь на 500 тысяч баррелей в день, тогда как добыча в не входящих в ОПЕК странах растет со скоростью более 2 млн баррелей в сутки.

Поступающая макростатистика подводит инвесторов к печальному осознанию, что «кардинального улучшения ситуации в торговом противостоянии США и Китая не произошло и что неблагоприятные последствия для глобальной экономики неизбежны», говорит сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Промышленность Китая в июле выросла минимально за 17 лет, экономика Германии падает, снижение ВВП зафиксировано в Британии, ЦБ Сингапура понизил прогноз экономического роста до нуля.

Продажи автомобилей в КНР снижаются на протяжении 13 из последних 14 месяцев, в июле резкое падение автопродаж произошло в Германии и Индии.

Страхи глобальной рецессии, возникшие после инверсии кривой доходности госдолга США, спровоцировали распродажу на рынках накануне, и пока рубль продолжает оставаться во власти негативных настроений, говорит экономист Nordea Татьяна Евдокимова.

«Стартующий сегодня налоговый период может немного сгладить давление во второй половине августа, тем не менее, с учетом тревожного внешнего фона мы по-прежнему видим риски дальнейшего ослабления рубля, - предупреждает она. - Снизить градус напряжения на рынках может смягчение риторики ФРС, но, к сожалению, на следующую неделю выступления представителей ФРС не запланированы».