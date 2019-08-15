Перестрелка ядерных держав в Кашмире: страны подали разную информацию о последствиях 15.08.2019, 22:25

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Пакистан сообщил о пяти погибших индийских солдатах, Индия опровергла информацию.

В Кашмире произошла перестрелка между пакистанскими и индийскими военными, однако страны подали различную информацию о последствиях вооруженного столкновения. Власти Пакистана заявили о том, что в результате перестрелки погибли трое их солдат и пятеро индийских военных. В свою очередь власти Индии опровергли информацию о гибели пятерых своих военных, передает zn.ua.

"Трое пакистанских военных погибли за веру, пакистанская армия предприняла эффективные ответные действия. Пять индийских солдат были убиты, многие получили ранения, были повреждены укрепления", - твитнул представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур, добавив, что военные обеих стран продолжают вести огонь друг по другу.

Индия и Пакистан владеют ядерным арсеналом.

Недавно правительство Индии поддержало законодательство, согласно которым индийский штат Джамму и Кашмир будет находиться под прямым контролем Дели. Пакистан осудил этот шаг и назвал его нарушением резолюции ООН. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши, который отправился на паломничество в Мекку, заявил, что Пакистан усилит дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить отмену особого статуса Кашмира.

Кашмир фактически разделен в основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай), но обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года — из-за этого уже имели две войны.