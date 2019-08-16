Елена Маслюкова: Завод в Светлогорске скорее запустится в космос 8 16.08.2019, 9:02

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Что происходит на заводе беленой целлюлозы, который разорвал договор с Китаем?

Конец сотрудничества. Светлогорский целлюлозный комбинат разорвал договор с пекинской компанией «China CAMC Engineering», что почти десятилетие строила предприятие, однако так и не смогла наладить на нем производство, сообщает «Белсат».

Удастся ли белорусам запустить завод самостоятельно без зловонных выхлопов? И в чем причина провала китайских инвестиций?

Закрывшись от независимых журналистов, акционеры Светлогорского целлюлозно-картонного комбината постановили: соглашение с китайской корпорацией – разорвать. Завод беленой целлюлозы строили 9 лет вместо 5, а работать он так и не начал.

Светлогорский завод не единственный такой неудачный проект. Контракт с китайским подрядчиком в прошлом году разорвала Добрушская бумажная фабрика. Модернизация китайскими фирмами обоих наших цементных заводов так и не вывела их из рядов убыточных. После массовых протестов закрылся аккумуляторный завод в Бресте.

Там, где нужно зарабатывать, наши чиновники оказываются непригодными. Китаю Беларусь должна уже 3,3 миллиарда долларов. На очереди – новый проект: постройка в Минске национального футбольного стадиона. Спортивный объект стоимостью 200 миллионов долларов Пекин обещает построить бесплатно.

Елена Маслюкова, общественная активистка, Светлогорск:

«Люди, работающие на заводе, однажды мне написали, когда я спросила, что там происходит (до конца года же вроде собираются его запустить): «Запустить можно все. Но этот завод скорее запустится в космос».

Стоит доводит завод до ума? Журналисты спросили жителей Светлогорске:

«Только надо навести порядок: чтобы выбросы были не токсичными для нашего города».

«Для здоровья он вреден. А чисто экономически он, конечно, нужен».

«В плане экономического обоснования - это плюсик, в плане экологии - это жирный минус».

«А что это воняет? Это разве что специально пустили!»