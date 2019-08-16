Как патриарх Кирилл сам создал себе мощную оппозицию в РПЦ 2 Александр Солдатов

16.08.2019, 16:18

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Фото: РИА «Новости»

Российского патриарха ждет церковный Майдан.

После 10 лет патриаршества Кирилла (2009—2019) от его легендарной «команды мечты» почти ничего не осталось. Наиболее креативные члены «команды» (отцы Андрей Кураев и Всеволод Чаплин, Сергей Чапнин) перешли в открытую оппозицию, прочие уволенные иерархи тайно накапливают энергию протеста. Жесткая авторитарная вертикаль, построенная в РПЦ за последние 10 лет, когда решения принимает только один человек и эти решения становятся все более непредсказуемыми, чревата своим церковным Майданом. И он тем ближе, чем быстрее нарастают протестные настроения в гражданском обществе в целом, от которого современную РПЦ уже невозможно отгородить.

На иерархическом уровне

Поздравляя патриарха Кирилла с именинами на праздник святых Кирилла и Мефодия, Владимир Путин выразил ему «только одно пожелание» — «график свой скорректировать в сторону разгрузки». Звучит как выражение трогательной заботы президента о 72-летнем патриархе? Не совсем. Как сообщил источник в администрации президента РФ, в последнее время установилась практика ежедневных докладов о состоянии здоровья Кирилла, которые составляются охраняющими его сотрудниками ФСО. (Кстати, штат этого «патриаршего конвоя», работающего на деньги российских налогоплательщиков, постоянно растет и достигает уже нескольких десятков офицеров.)

Разумеется, доклады имеют гриф «секретно», но при этом довольно широко обсуждаются. Отставной полковник КГБ СССР Вадим Мельников, служивший вместе с будущим патриархом в Женеве еще в 1970-е, вспоминал в своем интервью об их встрече в Москве в конце 90-х. Когда полковник по старой привычке предложил Кириллу водки, тот наотрез отказался:

«У меня и так уже три инфаркта было, нельзя мне».

Из-за проблем со здоровьем (а они касаются и нервной системы) Кирилл вынужден работать «вахтовым методом»: после каждых двух-трех недель активности следуют примерно две недели лечения и реабилитации, когда патриарх полностью исчезает из публичного пространства, нередко уезжая за границу (чаще всего в свое поместье в Швейцарии). На самые современные медицинские процедуры предстоятель РПЦ тратит астрономические суммы — это, пожалуй, главная статья его расходов сегодня.

Возможно, проблемами со здоровьем и взрывным темпераментом «шефа» можно объяснить довольно парадоксальную, с точки зрения стороннего наблюдателя, кадровую чехарду, которая началась недавно на высших уровнях управления Московской патриархии. В нынешнем году были отправлены в отставку управляющий делами Московской патриархии (с 2009 года) митрополит Варсонофий (Судаков), председатель Финансово-хозяйственного управления патриархии (с 2014 года) митрополит Марк (Головков) и руководитель Административного секретариата патриархии (с 2009 года) митрополит Сергий (Чашин), которого вообще сослали в Сингапур. Эти митрополиты возглавляли ключевые ведомства патриархии и сформировали ее нынешний «административный стиль». Как гром среди ясного неба прозвучало месяц назад известие об отставке первого викария патриарха по городу Москве (то есть управляющего всеми столичными приходами аж с 1990 года) митрополита Арсения (Епифанова), которого патриарх внезапно отправил в Липецк.

Весьма странно выглядит история перестановок одного из молодых патриарших фаворитов — 34-летнего епископа Серафима (Амельченкова): летом прошлого года он был освобожден от должности главы синодального Отдела по делам молодежи и назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии, а летом нынешнего года освобожден с поста ректора и… назначен главой синодального Отдела по делам молодежи. Другой (тоже 34-летний) патриарший фаворит — Антоний (Севрюк) — напротив, сделал совершенно головокружительную карьеру: в декабре 2017 года был назначен епископом Венским и Будапештским, в феврале 2018-го возведен в сан архиепископа, в мае 2019-го назначен патриаршим экзархом Западной Европы и возведен в сан митрополита. Между прочим, сам Кирилл стал митрополитом лишь в 43 года. В истории РПЦ доселе был лишь один случай возведения в сан митрополита в 34 года — это случилось с духовным наставником Кирилла, давшим старт его карьере, митрополитом Никодимом (Ротовым) в 1963 году.

На безопасную дистанцию от московских церковных дел удалены все члены «старой гвардии» патриарха Алексия II. Митрополит Климент (Капалин), бывший управляющим делами патриархии в последние годы прошлого патриаршества и ставший единственным конкурентом Кирилла на последнем этапе выборов 2009 году, осел на Калужской кафедре и сохраняет в Москве лишь символическую должность главы Издательского совета РПЦ. Его предшественник на посту управделами, митрополит Сергий (Фомин), служит в Воронеже и в столице почти не появляется. Наконец, митрополит Мефодий (Немцов), которого считали главным конкурентом Кирилла до 2003 года, послужив некоторое время в казахстанской ссылке, обосновался на Пермской кафедре.

Из фаворитов в опалу

Распад команды патриарха Кирилла, которой он во многом обязан своей победой на выборах 2009 года, начался в самом конце 2013-го — с громкой отставки протодиакона Андрея Кураева с должности профессора Московской духовной академии. Спустя месяц, по личному звонку патриарха ректору, Кураева изгнали и из МГУ, который он когда-то окончил с красным дипломом и где преподавал более 20 лет.

Андрей Кураев

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Когда выгоняли Кураева, он еще не критиковал патриарха, а лишь встал на защиту семинаристов из Казани, подвергшихся сексуальному насилию со стороны своего начальства.

Деятельность Кураева в «команде» патриарха была весьма спорной — накануне патриарших выборов 2009 года он использовал самые радикальные методы «черного пиара», чтобы дискредитировать основного конкурента Кирилла — митрополита Калужского Климента. Но превратив Кураева в своего врага, Кирилл получил неразрешимую проблему: ему просто некого противопоставить харизматичному интеллектуалу, которого полюбили либеральные СМИ и взахлеб читают все архиереи и многие клирики РПЦ, охотно снабжая протодиакона все новыми порциями церковного компромата. На осень нынешнего года анонсирована новая книга Кураева с «системными» разоблачениями современной Московской патриархии, чья история восходит к печально известному «конкордату» Сталина с митрополитом Сергием (Страгородским) 4 сентября 1943 года.

Две «знаковые» отставки ключевых пиар-фигур патриархии состоялись в самом конце 2015 года. Сначала Кирилл уволил ответственного редактора официального «Журнала Московской патриархии» Сергея Чапнина, он теперь постоянно критикует патриарха с либеральных позиций (ему даже приписывают анонимный телеграм-канал «Церквач», через который «утекают» секретные документы из патриаршей канцелярии).

Всеволод Чаплин

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Затем — председателя Отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата протоиерея Всеволода Чаплина, возглавлявшего этот Отдел с самого момента создания в 2009 году, а до этого 9 лет самоотверженно служившего заместителем Кирилла в Отделе внешних церковных связей. Теперь Чаплин, известный своими скандальными высказываниями, так же систематически критикует Кирилла с праворадикальных позиций, отсекая от патриарха эту часть политического спектра. «На кормление» протоиерею, внезапно попавшему в опалу, дали маленький, но древний храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве.

Наконец, в 2018 году был уволен с должности председателя Учебного комитета патриархии занимавший ее 24 года архиепископ Евгений (Решетников), отправленный в Эстонию. Теперь ключевое ведомство, от которого зависит подготовка всех церковных кадров, возглавляет настоятель храма при бизнес-центре «Москва-Сити» протоиерей Максим Козлов. Пока единственной его громкой инициативой на этом посту стала неудачная (хотя битва еще не окончена) попытка слияния Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии с помощью изгнания последней из специально оборудованного корпуса на улице Большая Лубянка («Новая» дважды писала об этой истории).

«Битва за Сретенку» стала первым — еще робким, но уже эффективным — смотром сил гражданского общества внутри РПЦ, сумевшего отстоять (правда, не без участия кремлевского ресурса) от патриаршей бюрократии любимое детище популярного в народе митрополита Тихона (Шевкунова).

По легенде, патриарх уже шепнул Тихону после их совместной службы 21 июля: «Я вам этого не забуду»…

Митрополит Тихон

Фото: РИА Новости

Три группы

По мнению эксперта в Московской патриархии, с которым побеседовала «Новая», сейчас в высшем церковном руководстве оформились три новых «группы интересов», они же — «группы влияния».

«административная» группа, или группа «двух савв»

Пожалуй, самой весомой из них становится группа «двух Савв», которую условно назовем «административной». Ее возглавляет 39-летний Тверской митрополит Савва (Михеев), ставший в этом году управляющим делами (говоря светским языком — премьер-министром) Московской патриархии. Подобно более молодому патриаршему фавориту Антонию (Севрюку), он также сделал головокружительную и несколько загадочную карьеру, подлинные причины которой остаются в тени (подобные вещи очень любит расследовать о. Андрей Кураев). В 2014-м стал первым заместителем тогдашнего управделами митрополита Варсонофия, а в прошлом году возглавил Тверскую митрополию.

Говорят, на сентябрьском Синоде патриарх намерен поднять его еще выше, сместив впавшего в немилость Варсонофия еще и с Санкт-Петербургской кафедры.

Вторым Саввой в «административной» группе является заместитель первого, 41-летний епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), переехавший около 10 лет назад в Россию из Франции, где он родился в семье русских эмигрантов, по личному приглашению Кирилла. Долгие годы он тянул на себе всю «черную работу» управления делами — разбирал конфликты, инспектировал епархии — и только в этом году стал архиереем.

Владимир Легойда

Фото: РИА Новости

К этой группе примыкает глава Информационного отдела патриархии Владимир Легойда. Возможно, именно из среды этой группы патриарх Кирилл готовит себе преемника.

«Академическая» группа

Вторую группу можно условно назвать «академической». В нее входят ректор Московской духовной академии архиепископ Амвросий (Ермаков), в прошлом году переехавший из Петербурга в Москву, и уже упоминавшийся глава Учебного комитета о. Максим Козлов. Именно они попытались «съесть» Сретенскую семинарию, а также добились отставки неподконтрольного им ректора Санкт-Петербургской академии епископа Серафима (Амельченкова), просидевшего в своем кресле всего год.

Елена Гундяева, вице-ректор Санкт-Петербургской духовной академии и родная сестра патриарха Кирилла

Фото: сайт Ставропольской духовной семинарии

Силу «академической» группы связывают с наличием у нее негласного покровителя в лице вице-ректора Санкт-Петербургской духовной академии Елены Гундяевой — родной сестры патриарха. Именно с нею не смог найти общий язык в городе на Неве епископ Серафим.

«Внешнеполитическая» группа

Митрополит Иларион

Фото: РИА Новости

Наконец, третью группу условно назовем «внешнеполитической» — ее составляют председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион (Алфеев) и кадровые церковные дипломаты из Отдела. Иларион — единственный «тяжеловес» из первой команды патриарха, который пока не лишился своей должности. Относительную прочность его позиций связывают с поддержкой «профильными» подразделениями администрации президента РФ, поскольку услуги ОВЦС критически важны на украинском и ближневосточном направлениях, на постсоветском пространстве и в отношениях с Ватиканом.

В первые годы нынешнего патриаршества Иларион даже считался преемником патриарха, но постепенно надоел своему шефу, который все чаще стал позволять себе повышать голос на «министра иностранных дел».

Говорят, особо эпичной была сцена на борту самолета, летевшего из Стамбула, где Вселенский патриарх Варфоломей укорил патриарха Кирилла за деструктивную роль Илариона в межцерковных отношениях. Слухи о неизбежной отставке Илариона и замене его, например, патриаршим фаворитом Антонием (Севрюком) упорно циркулируют уже более года. Но пока Илариону хватает своих аппаратных возможностей удерживать должность. Однако как преемника патриарха эксперты его уже не рассматривают.

Провинциальные архиереи, число которых в РПЦ уже превысило 400, при нынешнем патриархе практически лишены возможности участвовать в большой церковной политике, однако с увлечением следят за соотношением московских групп влияния. Кто-то делает ставку на «духовника президента» митрополита Тихона (Шевкунова), сосланного в Псков, а кто-то видит будущим патриархом Московским Киевского митрополита Онуфрия (Березовского), чей образ монаха-аскета близок простому церковному народу. Разумеется, в нынешней политической обстановке все эти чаяния и прогнозы хранятся глубоко под спудом.

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Активизация политических процессов в России помогает тем зачаткам гражданского общества, которые образовались в РПЦ, осознать свои интересы и заявить о себе. Именно церковное гражданское общество сумело отстоять Сретенскую семинарию, пригласить — без всякой санкции патриархии и Кремля — папу римского в Москву с частным визитом, укрыло в храме протестующих у мэрии 27 июля.

Александр Солдатов, «Новая газета»