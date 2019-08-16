Главный инженер МЗКТ, который провел в СИЗО 50 месяцев, выиграл дело 17 16.08.2019, 16:33

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Андрей Головач

Фото: tut.by

Мингорсуд оставил в силе оправдательный приговор Андрею Головачу.

Генеральная прокуратура опротестовала оправдательный приговор главному инженеру МЗКТ Андрею Головачу, который провел в СИЗО больше 50 месяцев. В прокуратуре считают, что дело необходимо направить на новое судебное разбирательство. Причина: несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Однако Мингорсуд занял другую позицию, пишет tut.by.

Сегодня Минский городской суд рассматривал апелляционную жалобу по уголовному делу Андрея Головача. Протест принес заместитель генерального прокурора.

В зале суда Андрей Альбертович появился за 10 минут до начала, он улыбнулся присутствующим и присел на первую скамью, держа в руках папку с документами. Поддержать его пришла жена и две дочери. Интересы Головача по-прежнему представляют адвокаты Алексей Шваков и Елена Воронко.

Прокурор: «То, что Головач не был задержан с поличным, не свидетельствует о его невиновности»

Чуть позже появился государственный обвинитель Юрий Шерснев. В прениях сторон в суде Первомайского района Минска он просил признать Андрея Головача виновным и приговорить к 9 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

В своем протесте замгенпрокурора указывает, что нарушен УПК, а отдельные выводы суда содержат существенные противоречия. В то же время противоречивые показания взяткодателей, которые даже не пришли в суд, прокуратура называет «уточнением». Якобы они не помнили время и место передачи взяток из-за того, что прошло длительное время (Головачу вменяли взятки 10- и 12-летней давности). Отдельно заместитель генерального прокурора в протесте указал: при обыске у Андрея Головача нашли 20 тысяч долларов наличными. При ответе на вопрос, откуда взялись деньги, он давал противоречивые показания.

Государственный обвинитель Юрий Шерснев

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По версии следствия, 27 апреля 2015 года Головач в кафе в центре Минска получил 60 тысяч долларов, через несколько дней его задержали. Чуть позже Головач обратит на это внимание: он не был задержан с поличным, а ведь в отношении его полтора года велись оперативно-разыскные мероприятия, кабинет два месяца прослушивали. Неужели не могли послать взяткодателя под контролем правоохранительных органов?

— То обстоятельство, что Головач не был задержан с поличным, не свидетельствует о его невиновности, — заявляет в суде прокурор Юрий Шерснев.

Он также просит отменить оправдательный приговор, отправить дело на новое рассмотрение. По словам Шерснева, показания ключевого свидетеля согласуются с изъятыми документами завода, со словами работников МЗКТ.

Адвокат: «Кто придумал, что у ключевых свидетелей перед допросом нужно проводить обыск?»

Адвокат Алексей Шваков

Выступая в суде, адвокат Алексей Шваков отметил: он делом Головача занимается с 2015 года.

— Когда Андрея Альбертовича оправдали по первому уголовному делу, где фигурировали 35 эпизодов взяток, правоохранительные органы должны были сделать выводы. К сожалению, не сделали, и сегодня мы рассматриваем второй оправдательный приговор, — отмечает защитник Шваков.

Он вспомнил, как коррупционные дела расследовались много лет назад.

— Когда к прокурору района заходил оперативник и говорил, что есть информация о получения взятки должностным лицом, но доказательств нет, прокурор просто выставлял его из кабинета. А сейчас какой подход? Он упростился. Нам предлагают принять информацию про какие-то встречи и телефонные звонки как стопроцентное доказательство. А ведь с коррупцией стало бороться проще, изменились технические средства. Подход к таким делам правоохранительных органов дал осечку, — говорит Алексей Шваков.

Адвокат приводит пример и того, как сейчас следователи «работают» со свидетелями.

— Кто придумал, что у ключевых свидетелей перед допросом нужно проводить обыск? Для чего это делается? Почему у них из машин изымали документы? Мы будем настаивать на том, что показания в суде имеют огромнейший приоритет перед тем, что говорил свидетель на стадии следствия, — обращается к коллегии по уголовным делам Шваков. — Прошу отклонить протест прокурора. Суд не имеет права прикрывать недостатки следствия.

Андрей Головач: «Я уже не знаю, что еще можно выяснить в суде»

В своей речи оправданный Андрей Головач заявляет, что, мягко говоря, возмущен протестом прокуратуры.

— Никогда и никаких действий против завода и государства не совершал, — добавляет главный инженер МЗКТ.

Он полагает: за четыре года он уже сумел дважды доказать свою невиновность, полностью поддерживает все то, что уже озвучивал ранее на процессах. И парирует прокурору: его декларация и декларации членов семьи проверялась с 1995 года, налоговая не установила превышения расходов над доходами. Проверялись и закупки МЗКТ, никаких нарушений не было, в уголовном деле есть целый том, посвященный тендерам завода.

— Только благодаря своим показаниям свидетели на свободе, — уверен Андрей Головач. — Почему молчат о том, что к ним сразу приходили домой с обыском, а отпускали только после того, как они давали нужные показания? Свидетели сами говорили об этом во время процесса. (…). Я уже не знаю, что еще можно выяснить в суде.

Суд: «Протест прокурора отклонен»

После совещательной комнаты председательствующий коллегии по уголовным делам Мингорсуда Сергей Хрипач огласил решение: протест прокурора отклонен, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Это значит, что Андрей Головач остается на свободе, а оправдательный приговор — в силе.

После этих слов Андрей Головач обнял жену и дочек, и вместе они вышли из суда.