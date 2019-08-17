Звездный час скромной лженауки Игорь Яковенко

17.08.2019, 17:39

Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

До сих пор графология влачила жалкое существование среди лженаук.

В ряду лженаук всегда были принцессы и золушки. Одной из самых неприметных среди них была графология, претендующая на то, что умеет по почерку определить черты личности человека, его характер.

На балу лженаук и псевдоучений графологи терялись в блеске алхимиков и астрологов, нумерологов и хиромантов. Подобно нищенке, которую пригласили по ошибке, графология занимала место на самом краешке праздничного стола, среди разряженных красавиц – пвевдонаук.

Шли века и десятилетия. Из великих лженаук выросли великие науки. Из алхимии – химия, из астрологии – астрономия, рядом с нумерологией крепла математика. Рядом с чахлым ростком лженауки – графологии рос неприметный и скромный росток почерковедения. Ну, что это за наука? Так, недоразумение. Химик, астроном, математик – звучит! Можно ли себе представить великого почерковеда? Нобелевского лауреата? Вот и я том же…

Судьба отщепенки преследовала графологию до самых последних дней. Появлялись новые лженауки типа уфологии и дианетики. Входили в моду старые лжеучения, ведущие посты в государстве стали занимать адепты телегонии, нооскопа и прочей чуши, бюджетные деньги тратились на разработку торсионных полей, пси-оружия, холодного ядерного синтеза и т.д. И только графология продолжала влачить жалкое существование, побираясь крохами, жалкими подаяниями от доверчивых дурачков, которым удавалось всучить "графологическую экспертизу личности" или "анализ судьбы по почерку".

Но вот настало лето года 2019 от Рождества Иисуса Христа. И рухнули рейтинги у партии власти в России. И стерся тефлон у сковороды доверия Путину. И сдулся консенсус крымнашевский. И зашаталось здание Кремля. И возопили наследники великого волшебника Чурова – Памфилова и Горбунов. И призвали они на спасение путинизма колдунов – графологов. И пришли колдуны – графологи, и объявили они подписи видимые и реальные – невидимыми и несуществующими. А те, которых и в природе не было, объявили настоящими. И настал звездный час лженауки – графологии…

Тут, конечно, надо бы в таком же стиле завершить о торжестве разума над мракобесием, и истины над ложью. Но как-то обстановка не располагает к оптимизму. В том числе историческому. Пока в правительственной газете печатаются астрологические прогнозы, в телевизоре говорят, что Земля – плоская, президент верит в сказки в духе фолк-хистори, а в Кремле и его окрестностях бродят люди, пытающиеся с помощью нооскопа управлять будущим и упрекающие матку в злопамятности, судьбу выборов будут решать с помощью чародеев-графологов. До тех пор пока вся эта нечисть не сгинет в один прекрасный момент…

Игорь Яковенко, blogspot.com