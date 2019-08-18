Уроки революции 1 Валентин Хохлов

18.08.2019, 9:31

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Протесты в Москве – это начало большого пути к российской Революции достоинства.

Гегель писал: "Опыт и история учат нас лишь тому, что народы и правительства не извлекли из истории никаких уроков, либо же не действовали в соответствии с извлеченными уроками».

Убеждаюсь в обоснованности этой фразы, когда в очередной раз вижу поверхностные сравнения событий в Москве с украинскими Майданами (напомню, что их было два, плюс еще некоторые события до них и между ними) или слишком узкое восприятие наших событий. В частности, всегда с интересом читаю и слушаю Игоря Чубайса, но в его колонке "Революция продолжается, первые уроки" есть несколько моментов, которые, по моему мнению, следовало бы уточнить.

Урок первый – революция никогда не начинается вдруг. В ночь на 30 ноября 2013 года началась лишь активная фаза "Революции достоинства", и никто не мог предсказать заранее, когда она случится, но это только видимая часть айсберга. Но до нее было много всего, что не так заметно с поверхности. Никогда не было бы второго Майдана, если бы не было первого. А Оранжевая революция – это лишь завершение большого пути, началом которого весьма условно можно считать акции "Украина без Кучмы" зимой 2000-2001. То, что сейчас происходит в Москве, на мой взгляд стороннего наблюдателя, более походит как раз на эти акции, а не на Майданы.

Отсюда следует довольно неприятный вывод – до "Революции достоинства" России еще очень и очень далеко. Между 2001 и 2004 годами Украина прошла большой путь, не говоря уже о 2013 годе. Между прочим, перед Кучмой тогда стояла проблема сохранения власти по окончании второго срока, весьма похожая на пресловутую проблему 2024 года. И в то время, напомню, акции "Украина без Кучмы" привели лишь к отставке правительства Ющенко, посадке Тимошенко и закручиванию гаек. Интересно, почему в России кто-то надеется на либерализацию, уступки со стороны правящего режима и допуск отдельных оппозиционеров в законодательные органы?

Урок второй – не рой другому яму. Пресловутые 86% "крымнашистов", вероятно, не ожидали, что к Крыму в нагрузку прилагается и бежавший туда "Беркут". Этим отморозкам, которые сожгли за собой все мосты, терять уже нечего, и если они не жалели свой народ, то тем более никакого пиетета перед народом России испытывать не будут – будут бить, а понадобится, и не только бить. Перефразируя Чехова, если в первом акте на сцене появляется полковник Кусюк, то в последующих актах он непременно будет стрелять.

Здесь уместно добавить, что нужно адекватно оценивать потенциал противника. Когда кто-то говорит о 30 тыс. военнослужащих внутренних войск на Майдане, то это на самом деле их общая численность в Украине, большая часть – это срочники 18-20 лет от роду, и серьезной опасности они не представляли, в основном, стояли в оцеплении и им на щиты даже вешали цветочки.

"Беркут" (остальные спецподразделения принципиальной роли в борьбе против митингующих не играли), их было порядка 3 тыс. человек, может и до 4 тыс. Это экипированные и тренированные бойцы, взрослые, мощные и хорошо оплачиваемые. Один такой боец легко справляется с 3 обычными людьми, где-то при соотношении сил 5:1 исход уже неясен, а когда митингующих в десять раз больше бойцов, то "Беркут" не суется. Поэтому самыми спокойными у нас были выходные, когда на Майдан выходили от 150 тыс. человек, а наиболее критичными – ночи, когда в палаточном лагере оставалось несколько тысяч. Кстати, обратите внимание на поразительное сходство бойцов нашого "Беркута" и вашего ОМОНа.

Фото : Радио Свобода

Урок третий – пока в Москве вы видели только цветочки, а ягодки еще впереди. Били людей ни за что? Ломали руки и ноги? И это вас шокирует? Да это же только начало! Даже водометов еще не было, слезоточивый газ пока не применялся. А есть ведь еще и светошумовые гранаты у них в арсенале, и резиновые пули. Ну и в конце дело дойдет и до боевых патронов. Чем дольше продолжается противостояние, тем более сильные средства применяются. Оранжевая революция продолжалась три недели, обошлась без жертв, а в 50 метрах от периметра палаточного лагеря работали рестораны и магазины. Первые жертвы Революции достоинства погибли через семь недель после ее начала, а массовая гибель людей – это 18-20 февраля. К сожалению, пока нет никаких оснований считать, что все обойдется и от нынешних сравнительно вегетарианских действий ОМОН не перейдет к использованию более серьезных средств подавления протестующих.

Фото : Oleksandr Khomenko, Gordonua.com

Подводя итог этому обзору невыученных уроков истории, я бы сказал, что нынешние протесты в Москве – это начало большого пути к российской Революции достоинства. Путь этот займет годы. И будет усыпан не цветочками, а светошумовыми гранатами. Но чем дальше откладываешь начало пути, тем болезненнее будет по нему идти – сравните Майданы 2004 года и 2013-2014 года. А сейчас на дворе уже 2019 год. И хороших новостей я вам предложить не могу, а лишь, как говорил Черчилль, кровь, пот и слезы.

P.S. И еще одно фото для Игоря Чубайса. На нем – член-корреспондент НАН Украины, доктор технических наук Николай Кузнецов и его сын Игорь после встречи с "Беркутом". Игорь об этой встрече сказал так: "Украинский флаг был для них как красная тряпка для быка". Риторический вопрос: как будет выглядеть доктор философских наук, несущий российский триколор, после встречи с ОМОНом? Только кровь, пот и слезы.

Фото : Влад Содель, Reuters

Валентин Хохлов kasparov.ru