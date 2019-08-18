Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж 1 18.08.2019, 20:26

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Фото: Instagram @poslushnica

Торжество прошло в Домашанах под Минском.

Совсем недавно СМИ писали, что олимпийская чемпионка Надежда Скардино готовится к свадьбе с большим количеством гостей, а появления на свет первенца ожидает в конце осени. И в этот уикенд бойфренд Мартин Ягер, швейцарский биатлонист, стал ее мужем. Свадьба состоялась в Домашанах (Смолевичский район Минской области), пишет tut.by.

Фото: Instagram @poslushnica

Напомним, 34-летняя белорусская биатлонистка в июне 2018 года объявила о завершении профессиональной карьеры в биатлоне. Последний раз она выступила в «выставочной» «Гонке легенд» в Раубичах в феврале этого года, когда из большого спорта проводили ее и Дарью Домрачеву.

Помимо олимпийского золота 2018 года в эстафете, Надежда завоевывала кубок мира в индивидуальных гонках, 6 раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и 7 раз — в кубковых эстафетах. Кроме того, она была бронзовым призером Игр в Сочи.

Однажды Надежда рассказывала о желании иметь большую семью, минимум с четырьмя детьми, после окончания карьеры.

Известно, что на следующий день после получения золотой медали в 2018 году Скардино встретила в Пхенчхане будущего мужа — швейцарского биатлониста Мартина Ягера. Тогда же девушка призналась: «Счастлива, что могу находиться рядом, что мы планируем семью. С ним я чувствую себя комфортно. Это мой человек».

Фото: Instagram @poslushnica

31-летний Мартин Ягер начинал карьеру в лыжных гонках и взял серебро ЧМ в категории U23 в 2010, но позже перешел в биатлон. Там его результаты далеки от показателей Скардино: на Олимпиаде, познакомившей пару, Ягер так и не выступил, лучший результат в карьере на Кубке мира — 14-е место в спринте уже в этом году.