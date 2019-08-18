закрыть
18 августа 2019, воскресенье, 22:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж

1
  • 18.08.2019, 20:26
  • 2,290
Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж
Фото: Instagram @poslushnica

Торжество прошло в Домашанах под Минском.

Совсем недавно СМИ писали, что олимпийская чемпионка Надежда Скардино готовится к свадьбе с большим количеством гостей, а появления на свет первенца ожидает в конце осени. И в этот уикенд бойфренд Мартин Ягер, швейцарский биатлонист, стал ее мужем. Свадьба состоялась в Домашанах (Смолевичский район Минской области), пишет tut.by.

Фото: Instagram @poslushnica

Напомним, 34-летняя белорусская биатлонистка в июне 2018 года объявила о завершении профессиональной карьеры в биатлоне. Последний раз она выступила в «выставочной» «Гонке легенд» в Раубичах в феврале этого года, когда из большого спорта проводили ее и Дарью Домрачеву.

Помимо олимпийского золота 2018 года в эстафете, Надежда завоевывала кубок мира в индивидуальных гонках, 6 раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и 7 раз — в кубковых эстафетах. Кроме того, она была бронзовым призером Игр в Сочи.

Однажды Надежда рассказывала о желании иметь большую семью, минимум с четырьмя детьми, после окончания карьеры.

Известно, что на следующий день после получения золотой медали в 2018 году Скардино встретила в Пхенчхане будущего мужа — швейцарского биатлониста Мартина Ягера. Тогда же девушка призналась: «Счастлива, что могу находиться рядом, что мы планируем семью. С ним я чувствую себя комфортно. Это мой человек».

Фото: Instagram @poslushnica

31-летний Мартин Ягер начинал карьеру в лыжных гонках и взял серебро ЧМ в категории U23 в 2010, но позже перешел в биатлон. Там его результаты далеки от показателей Скардино: на Олимпиаде, познакомившей пару, Ягер так и не выступил, лучший результат в карьере на Кубке мира — 14-е место в спринте уже в этом году.


популярное за неделю

Мнение

Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова
Лукашенко и пионеры-дозорники
Лукашенко и пионеры-дозорники Ирина Халип