Трамп отшутился относительно своих планов о покупке Гренландии 20.08.2019, 12:06

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Президент США опубликовал в своем Twitter мем.

Президент США Дональд Трамп свел к шутке свою идею купить Гренландию для Соединенных Штатов, обнародовав мем с небоскребом своего имени.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал в Twitter отредактированную фотографию населенного пункта, усеянного разноцветными домами, над которыми возвышается золотой небоскреб с именем президента США.

"Я обещаю не делать этого Гренландии!" - подписал изображение Трамп.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Твит Трамп опубликовал на следующий день после того, как подтвердил журналистам, что обсуждал идею покупки Гренландии, которая является автономной территорией Дании.