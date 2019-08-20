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Трамп отшутился относительно своих планов о покупке Гренландии

  • 20.08.2019, 12:06
Трамп отшутился относительно своих планов о покупке Гренландии
ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Президент США опубликовал в своем Twitter мем.

Президент США Дональд Трамп свел к шутке свою идею купить Гренландию для Соединенных Штатов, обнародовав мем с небоскребом своего имени.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп опубликовал в Twitter отредактированную фотографию населенного пункта, усеянного разноцветными домами, над которыми возвышается золотой небоскреб с именем президента США.

"Я обещаю не делать этого Гренландии!" - подписал изображение Трамп.

Твит Трамп опубликовал на следующий день после того, как подтвердил журналистам, что обсуждал идею покупки Гренландии, которая является автономной территорией Дании.


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