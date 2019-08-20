Белоруска Купила Geely Atlas: двигатель отказал на пятой тысяче 2 20.08.2019, 22:45

Спустя месяц после покупки кроссовер вылил на дорогу все моторное масло, заглох и больше не завелся.

Покупка нового автомобиля — это всегда событие. Елена наслаждалась своим Geely Atlas целый месяц, до первого планового техобслуживания. Что затем пошло не так — пока не ясно. Но совсем недалеко от дилерского центра кроссовер, вылив на дорогу все моторное масло, заглох и больше не завелся.

Новый Atlas с бантом на капоте

— Я реально полгода выбирала машину, изучала разные варианты, думала, что взять. Многие центры предлагают автомобили в кредит, у всех, в принципе, нормальные условия. Но в конце концов я остановилась на Geely, причем именно на Atlas. Читала белорусские и российские форумы: отзывов на эту модель предостаточно. Решила, поехала, оформила кредит, — рассказывает onliner.by Елена.

Этот кроссовер прочно ассоциируется со льготными кредитами, и хоть сладкие 1,9% годовых остались в прошлом, условия по-прежнему достаточно привлекательные. Женщина выбрала автомобиль красного цвета, с турбированным двигателем объемом 1,8 литра и АКПП. Стоимость машины по договору — 46 600 рублей. Плюс богатая комплектация с автоподъемником багажника, антикоррозийным покрытием, дополнительной защитой арок, шумоизоляцией, ковриками и шторками.

В сумме покупка обошлась в 50 500 рублей, 41 000 из которых — банковский кредит.

11 июля этого года наша читательница забрала у официального дилера Diamond City Center свой новенький Atlas: бант на капоте, счастливое фото.

— Автомобилем я была очень довольна. У него отличная шумоизоляция, классные удобные кресла, электроника, круиз-контроль — все работает, никаких вопросов. Ездили с девчонками в Латвию на выходные — даже не менялись в пути, очень легко далась дорога на этой машине.

Первое плановое ТО

Покупка нового автомобиля у дилера — это еще и некоторые обязательства по его обслуживанию. В частности, первое плановое обслуживание до 5000 км пробега.

— За месяц я наездила 4735 км и 10 августа пригнала машину туда же, где ее покупала. Автомобиль приняли, мне выдали заказ-наряд. Требовалось заменить моторное масло, фильтр — в общем, элементарное ТО, ничего особенного.

На следующий день, 11 августа, спустя ровно месяц после покупки кроссовера, Елена снова принимала его у ворот того же дилерского центра.

— Было воскресенье, мне позвонили и сказали, что машина готова — забирайте. Администратор подогнал мой автомобиль, внешне все было в порядке, ничего подозрительного я не заметила. Подписала документы, завелась, поехала. Еще посмотрела на приборную панель — было полбака бензина. Все отлично, еду.

Но всего через несколько минут машина заглохла и перестала подавать хоть какие-то признаки жизни. Елена остановилась у края проезжей части — что вообще происходит?

Звонок на станцию

— Меня привозил муж, обратно мы ехали вместе: он на своей машине впереди, я — за ним. Он даже не заметил сначала, что я остановилась. Я позвонила, говорю, разворачивайся, у меня автомобиль заглох.

От станции они успели отъехать всего на пару километров.

— Я не понимала, что случилось. Машина не стучала, не пищала, никакие датчики не срабатывали — все было в полном порядке. У Atlas, для примера, если заканчивается топливо, стоит писк и приборная панель мигает. Когда я еду 120 км/ч по трассе — тоже предупреждение на весь экран. А тут вообще ничего. Звоню в салон, говорю, у меня заглохла машина.

— Менеджер даже переспросил: «В смысле заглохла? Как?» А я откуда знаю, как она заглохла? Всё, остановилась, не едет.

Из автоцентра пообещали прислать механика и электрика. К Елене за это время подъехал муж.

— Мы обратили внимание, что из-под Geely уже стекали последние капли моторного масла. Супруг сразу предположил, что на станции либо не закрутили крышку поддона, либо плохо прикрутили фильтр. Я сказала: «Давай не будем открывать капот, а то еще скажут, что мы сами что-то поломали. Вот пусть как остановилась, так и стоит. Они эту машину обслуживали, пусть теперь сами и разбираются, что случилось».

По масляному следу

Вскоре появились трое представителей автоцентра, в том числе механик, который проводил ТО, и электрик.

— Они подняли капот — весь двигатель был залит маслом. Знаете, будто его целое ведро туда вылили. Все стоят, разводят руками, мол, что случилось? И на меня смотрят. А я в шоке: привезла машину на плановое техобслуживание, она у меня глохнет через два километра, и это я должна знать, что случилось?

— Говорят мне: «А мы сразу поняли, что у вас двигатель заклинило. Мы той же дорогой ехали — за вами на асфальте река масла».

Елена даже сфотографировала состояние проезжей части после проезда ее Atlas. Вот этот хорошо заметный жирный след — это моторное масло из ее нового автомобиля.

— Нормально, да? То есть мотор слил все масло по дороге и работал на сухую, пока его не заклинило. Электрик меня спрашивает: «А вы не слышали, чтобы двигатель стучал? Какие-то посторонние звуки были?» Но я рта не успела открыть — ему ответил его же коллега из автоцентра: «Да в этой машине такая звукоизоляция, что там вообще ничего слышно не будет, даже если что-то стуканет». Я действительно ничего подозрительного не слышала, автомобиль ехал нормально. Тем более это же АКПП: передачи я не переключала, ничего не чувствовала, машина ехала и ехала. Я даже не газовала: там уклон, просто шла с горочки накатом.

Консилиум возле кроссовера разводил руки в стороны минут двадцать.

— Они откручивали старый фильтр, прикручивали новый, доливали масло — в общем, как-то пытались завести автомобиль. Бесполезно. Электрик подключал компьютер, но никаких ошибок не высветилось. Никто ничего не мог понять. Мне говорили, что это первый такой случай у Atlas.

В итоге пришлось вызывать эвакуатор и на нем доставлять машину обратно в сервисный центр. Рабочий день к тому времени закончился, автомобиль оставили у ворот, ключи отдали сторожу. Елене пообещали, что на следующий же день с утра пораньше займутся восстановлением ее Geely.

Утерянное доверие

К 9:00 приехал муж Елены, при нем машину закатили на станцию, при нем открутили крышку поддона. Он увидел, что она все-таки была зажата — так же, как и фильтр. Причина произошедшего оставалась неизвестной.

— Я, понятное дело, была просто шокирована, ведь это новый автомобиль, который проездил всего месяц. Причем я же девочка, я аккуратно вожу, не гоняю по всяким ухабам. На сервисе, понятное дело, высказали предположение, что это заводской брак либо фильтра, либо самого двигателя. Ну естественно они будут так говорить.

— Как это так: машина проехала почти 5000 км, в том числе была в заграничной поездке — ну явно бы брак вылез в какой-то другой ситуации, а не после того, как автомобиль только-только прошел плановое обслуживание и отъезжал от сервисного центра.

Елена обратилась к дилеру с заявлением, в котором указала, что в связи со сложившимися обстоятельствами не доверяет сотрудникам этой компании и просит отправить машину на ремонт непосредственно на завод.

— Я не хочу, чтобы автомобиль мне чинили те же люди. Я не уверена в том, что они собираются делать: действительно решать возникшую проблему или просто скрывать какие-то свои ошибки и на скорую руку как-то ремонтировать двигатель. Не хочу ни на кого наговаривать, но сами понимаете, насколько это сложный механизм, какие могут быть последствия.

Кроме того, женщина обратилась с просьбой предоставить ей подменную машину на время, пока ее кроссовер находится в ремонте.

— Это не обязательно должен быть Geely в такой же комплектации. Я просила дать мне колеса, потому что я купила новый автомобиль, плачу за него кредит и не по своей вине теперь не могу ездить. А живу я за городом, должна возить ребенка, должна ездить на работу — машина нужна мне каждый день.

В дилерском центре приняли эту просьбу клиентки, пообещав дать ответ.

— Сказали, что передадут все руководству и затем мне перезвонят. Прошла неделя — тишина.

Комментарий дилера

Важно было услышать мнение официального дилера о сложившейся ситуации, поэтому корреспондент Onliner обратился за комментарием в Diamond City Center.

— Машина действительно проходила у нас ТО, после чего спустя три километра у нее случилась проблема с двигателем. На данном этапе прошла только неделя с момента обращения клиентки, причем в это время она нам запретила подходить к данному автомобилю, дабы избежать какого-либо вмешательства, и затребовала проведения ремонта и диагностики на заводе «БелДжи». У нас есть 14 дней на устранение данного дефекта, и ей никто не отказал в гарантии. Мы консультируемся с заводом, проводим разбирательство и выясняем, что могло стать причиной такой ситуации: либо это брак запчасти, либо брак с нашей стороны, либо какой-то еще из факторов, — сообщили в компании.

Там, к слову, считают маловероятным, что когда из двигателя выливалось масло, на приборной панели не загорелась лампочка давления.

— А с горящей лампочкой двигаться запрещено. Как только загорается лампочка о том, что давления недостаточно, нужно сразу же остановиться. Дальнейшее движение автомобиля возможно только на эвакуаторе.

— У нас есть еще неделя, чтобы вернуть клиентке машину. Ей никто не отказал в замене двигателя, двигатель будет заменен. Елена может быть спокойна, гарантийные обязательства и завод, и мы поддерживаем в полном объеме.

— Сейчас у нас идет процедура согласования данных работ, мы изучаем проблему, чтобы избежать ее в дальнейшем. Все решается, и все продвигается достаточно активно. С клиенткой мы хорошо общаемся. Все работы согласно сервисной документации мы проводим. Наша задача сейчас как дилера и завода — это выяснение причин и устранение тех недостатков, которые заявила клиентка. От этого мы не отказываемся, все будет сделано, она получит автомобиль в подобающем виде. От ремонта она отказалась, мы проводить его не будем. Скорее всего, поменяем двигатель целиком с сохранением гарантии, которая ей положена по закону.

Что касается подменной машины, то дилер пояснил, что такая возможность нигде не прописана, да и собственного автомобиля, который можно было бы предоставить, сейчас в наличии нет.

— Но если в течение 14 дней с момента обращения мы не вернем клиенту машину, то, без сомнения, найдем вариант, вплоть до того, что за наш счет арендуем для нее автомобиль. Но мы твердо намерены к концу недели вернуть Елене ее Atlas.

Звонок на завод

Хозяйка машины решила обратиться напрямую к производителю, на завод «БелДжи». Завод сказал: «Разберемся».

— Судя по всему, они связались с дилером и подняли там всех на уши. Завод тоже не хочет быть крайним в такой ситуации. По крайней мере, представитель предприятия постоянно находится со мной на связи, рассказывает о принимаемых решениях, — отметила наша читательница.

Вскоре Елене был предложен альтернативный вариант: машину перегоняют другому дилеру, на улицу Орловскую. Там, на фактически нейтральном сервисе, устанавливают причину поломки и занимаются ремонтом. Женщина согласилась.

— Я понимаю, что это такой же дилер и все может быть взаимосвязано. Но к Diamond City Center у меня уже никакого доверия нет. Пусть ремонтом занимается независимая сторона, которой не нужно скрывать ничьи «косяки», которой все равно, кому потом выставлять счет за проделанную работу — заводу или другому дилеру.

По плану автомобиль Елены в понедельник, 19 августа, должны были транспортировать в автоцентр на улице Орловской. Но в последний момент все изменилось.

— Со мной связался представитель Diamond City Center, который сообщил, что в понедельник утром машину отвезут непосредственно на завод. Это при том, что меня убеждали, будто там нет своего ремонтного отдела. Думаю, это инициатива «БелДжи», я, конечно же, согласилась.

В указанный день Atlas действительно привезли на завод.

Никакого ремонта: замена двигателя или новая машина

Пока Елена ничего не знает ни о том, что в действительности произошло с ее автомобилем, ни о том, как его планируют восстанавливать. Между тем женщина твердо намерена настаивать на полной замене двигателя.

— Я общалась со специалистами, все в один голос говорят о том, что если двигатель работал без масла, то весь агрегат можно выбрасывать на свалку, он уже убитый. Ему даже капиталку делать нет смысла. Обязательно появятся повреждения и микротрещины на тех деталях, которые в нормальном режиме постоянно смазываются, и впоследствии мотор просто вылетит в трубу — это дело времени. Месяц, полгода, пару лет — но это неизбежно.

— И что мне потом — ездить и доказывать, что все это из-за того случая? Меня и слушать никто не станет, а выставят крайней: будут говорить, что они ни при чем, это я не так ездила, не то масло заливала и так далее.

Елену устроит полная замена двигателя со всеми расходниками. Новый агрегат, нулевой пробег, новая история счастливой владелицы Atlas.

— У меня машина в идеальном состоянии. Но для подстраховки я общалась с юристами из Общества защиты прав потребителей. Там мне сообщили, что если стоимость гарантийного ремонта составляет более 30% от стоимости товара, то я имею право требовать полной замены.

Женщина сориентировалась. Она позвонила третьему дилеру и, не рассказывая о проблеме, спросила, сколько будет стоить полная замена двигателя в таком автомобиле, как у нее.

— Там очень удивились вопросу и сказали, что это вообще первый случай, когда интересуются заменой такого мотора. Менеджер мне говорит: «Я понятия не имею, сколько это стоит, нужно уточнять у завода, узнавать, есть ли такие двигатели в наличии». Перезваниваю им через два часа: да, двигатель на заводе есть в наличии, стоит 13 150 рублей, плюс работа по установке — еще 812 рублей, плюс дополнительные расходы: сальники всякие, масло долить, фильтр поменять. В общем, замена обойдется дороже 14 000 рублей.

На что Елена точно не согласна, так это на ремонт старого мотора.

— Я опасаюсь, что из соображений экономии там просто поменяют какие-нибудь клапаны, поршни, машина заведется, и мне ее отдадут. А месяца через два-три она снова сломается.

— Правильно, пока у меня гарантия — это не страшно, но гарантия не вечная. И случится так, что после ее окончания мне все равно придется менять двигатель, но уже за собственный счет. Только к тому моменту и новый мотор будет стоить не 14 тысяч, а все 25, и цена моего автомобиля будет не 40—50 тысяч, а 20. И какой тогда в этом смысл? Я взяла кредит на 7 лет, исправно плачу банку, а через 4 года у меня не будет машины. Это же не пылесос, который выкинул и новый купил, — автомобиль стоит бешеных денег.

Комментарий СЗАО «БелДжи»

Корреспондент Onliner обратился за комментарием в СЗАО «БелДжи». Там знают о ситуации с Atlas, принадлежащем Елене.

— Машина была на предприятии, мы провели диагностику, нужно столбик двигателя менять. К настоящему моменту автомобиль уже отправился к дилеру на ремонт, — сообщили в «БелДжи».

Там учли просьбу Елены и направили кроссовер не в Diamond City Center, а другому дилеру. На месте еще предстоит определить, будет ли проведена полная замена мотора или же мастера ограничатся восстановительным ремонтом.

— Я думаю, специалисты определят это. Если нужно будет поменять двигатель полностью — поменяем, — заверили на предприятии.

Но причина произошедшего с машиной остается до конца не выясненной.

— Нужно экспертизу делать, у нас такое впервые, — сказали в СЗАО «БелДжи».

Там добавили, что автомобиль Елене планируется вернуть в течение недели.

Вторую неделю без автомобиля

Действительно, так вышло, что, купив в салоне новый Atlas всего месяц назад, Елена вынуждена уже вторую неделю просить мужа или подругу отвезти ее на работу или по делам.

— Я даже обратилась в банк, где взяла кредит на эту Geely (машина же, пока я полностью не рассчитаюсь, принадлежит банку), с просьбой поспособствовать скорейшему разрешению возникшего вопроса. В моем понимании банк тоже заинтересован в том, чтобы автомобиль был в рабочем состоянии. Но мне ответили, что не станут вмешиваться. Иначе говоря, им нужно, чтобы я исправно оплачивала кредит, остальное их не интересует.

— В итоге банку все равно, сервис и завод обеспокоены только собственной репутацией, а мне испортили машину у официального дилера при первом же ТО — это, простите, что такое? Так повсюду рекламируют эти автомобили, а тут двигатель умер на пятой тысяче километров!

— Мне уже все равно, чья это вина — дилера или завода, пусть они между собой разбираются. Мне нужна моя полностью исправная машина, которую у меня забрали, но за которую я все равно плачу бешеный кредит.