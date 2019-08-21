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В Минске обнаружен коттеджный поселок, «закрепленный» за РФ?

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  • 21.08.2019, 16:33
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В Минске обнаружен коттеджный поселок, «закрепленный» за РФ?
Фото: Яндекс.Панорамы

Оказывается, в Минске существуют закрытые коттеджные поселки с контрольно-пропускными пунктами на входе.

Telegram-канал Volna заметил странный статус закрытого коттеджного поселка возле Цнянского водохранилища, который строился с 2014 года, пишет «Онлайнер». В середине августа минчане заметили, что его территория обнесена высоким забором с КПП и вход на нее организован только по пропускам. А сейчас появились еще более поразительные новости: согласно публичной карте, размещенной на сайте администрации Советского района, территория «закреплена» за Российской Федерацией. В администрации Советского района утверждают, что это техническая ошибка и территория закреплена за ИООО «Дана Астра»

Вот как в данный момент выгладит публичная карта, размещенная на сайте администрации Советского района. Соседняя лесополоса закреплена за ПКУП «Минское лесопарковое хозяйство», гаражи на Халтурина — за гаражным массивом №5, Цнянское водохранилище за КУП «Минскводоканал». А элитный коттеджный поселок общей площадью около 153 тысяч квадратных метров — за Российской Федерацией.

В администрации Советского района утверждают, что такой статус коттеджному поселку присвоен ошибочно:

— Благодарим за то, что вы обратили на это внимание. Это техническая ошибка, сейчас мы пишем в Мингорисполком, чтобы они ее исправили. Мы разбираемся, как могла случиться такая ошибка. В действительности земля закреплена для благоустройства и содержания эксплуатации территории. Это значит, что тот, за кем закреплена территория, должен смотреть за ее санитарным и техническим состоянием. Конкретно по этой территории закрепление идет за ИООО «Дана Астра», — прокомментировали в районной администрации.

Может ли застройщик ставить КПП?

Полмесяца назад белорусская гимнастка Мелитина Станюта решила прогуляться по улице, названной именем своей бабушки Стефании Станюты, но не смогла: большая часть улицы находилась на территории закрытого коттеджного поселка. «На входе в эту улицу за забором милиционер отправила меня за разрешением на прогулку по этой улице в Дана молл, ссылаясь на то, что там идет какая-то стройка», — написала девушка в своем Instagram.

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В Минске есть улица имени Стефании Станюты . Но прогуляться мне по ней оказалось крайне проблематично 🤔. ⠀ На входе в эту улицу за забором милиционер отправила меня за разрешением на прогулку по этой улице в Дана молл , ссылаясь на то , что там идет какая-то стройка . " Иначе вас заберут❌❌ " были ее слова . ⠀ Позвонила , в контакт-центр @danamallminsk с этой просьбой ( пустить погулять 🚶‍♀️ ) . Там удивились и направили в отдел продаж . Там тоже удивились , ушли думать 🤷‍♀️ и повесили трубку . ⠀ Как правнучке и внуку пройтись по улице прабабушки ? ⠀

Публикация от Melitina Staniouta (@melitinastaniouta)

Пост обратил на себя внимание СМИ, ведь мало кто из минчан знал, что в столице существуют закрытые коттеджные поселки с контрольно-пропускными пунктами на входе. Каков статус этой территории и законно ли не пускать на нее горожан? Четкого ответа на этот вопрос до сих пор никто не дал.

— Законно ли, что эта территория огорожена от прохожих? — поинтересовались журналисты в администрации Советского района.

— Это частная территория. Эта земля принадлежит застройщику на праве аренды. Это не земли общего пользования. Тот, кому эти земли выделены в аренду, может ограничивать доступ на эту территорию. Это закон о земле.

— Значит, другие застройщики, которым выделена земля под строительство определенных объектов, тоже могут ограничивать вход на такую территорию?

— Первый заместитель уже давал «Комсомольской правде» информацию по этому вопросу.

— Да, я читала ту статью, и первый заместитель сказала лишь то, что земля выделена для строительства коттеджного поселка. Но это не ответ на наш вопрос, — и мы повторили вопрос.

— Мы вам перезвоним, — пообещали в администрации Советского района.


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