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Медики назвали овощ, который продлевает молодость

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  • 21.08.2019, 16:41
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Медики назвали овощ, который продлевает молодость

Продукт полезен как для физического, так и для психического здоровья.

Тыква содержит огромное количество витаминов и полезных веществ, благодаря которым обладает удивительными целебными свойствами. Ученые уверены, что тыква является овощем, который позволяет продлевать молодость, пишет lenta.ua.

В составе тыквы можно обнаружить витамины группы B, витамины A и E, витамин C, а также каротин, никотиновую кислоту, полезные органические кислоты, незаменимые аминокислоты, ценные белковые структуры, макро- и микроэлементы, и так далее — перечислить все витамины и нутриенты, из которых состоит тыква, довольно затруднительно.

Эксперты в области здорового питания говорят, что тыква является отличным дополнением и альтернативой для картофеля. Регулярное употребление тыквы не только в целом омолаживает организм, но и защищает его от образования камней в почках, желчи в мочевом пузыре, проблем с сердцем и кровеносными сосудами, и так далее.

Некоторые специалисты уверены, что тыква способна предотвращать развитие онкологических заболеваний, улучшать сон и повышать когнитивные функции. Овощ полезен и для психического здоровья — он избавляет от чрезмерной раздражительности, а также способствует снижению тревожности. Витамины A и E, присутствующие в тыкве в большом количестве, укрепляют волосы и делают более прочными ногти, плюс, помогают от угревой сыпи.


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