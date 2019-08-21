Возвращению Путина нужно сопротивляться 1 Виталий Портников

21.08.2019, 18:06

Виталий Портников

За действиями Трампа и Макрона нет реальной серьезной политики.

Предложение американского президента Дональда Трампа о возвращении его российского коллеги Владимира Путина в "большую восьмерку", конечно, способно стать самой настоящей политической сенсацией.

Даже если Трамп стал делать такие предложения ежегодно, они не перестают быть важным фактором мировой политики. Однако от этого предложения американского президента не становятся реальностью.

Самое главное, что нужно понимать на фоне сообщений мировых медиа о телефонном разговоре президентов США и Франции и их согласии с приглашением Путина на саммит "большой семерки" в 2020 году в США - речь не идёт об изменении формата престижного клуба. Для того, чтобы "семерка" вновь стала "восьмеркой", необходимо согласие всех ее участников. На прошлогодней встрече лидеров стран "большой семерки" предложение Трампа о приглашении Путина было поддержано только премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Вряд ли сегодня американский президент может рассчитывать на единогласие - даже если его поддержит Эммануэль Макрон.

Но в качестве хозяина саммита Дональд Трамп может пригласить для участия в его дискуссиям руководителя страны, которая в «семерку» не входит. Любого. На саммите в Биаррице, который начинается через несколько дней, будут присутствовать руководители сразу нескольких стран. С ними предполагается обсудить мировые экологические проблемы. А сам Макрон от своего имени пригласил в Биарриц премьер-министра соседней Испании Педро Санчеса. Вот именно таким образом Трамп может пригласить Путина. Если российский президент, конечно, захочет быть гостем клуба, полноценным участником которого он был до 2014 года. С точки зрения Путина такое приглашение - без восстановления полноценного членства России в «восьмерке» будет выглядеть самым настоящим унижением.

Следующий вопрос - как быть с теми проблемами, которые и послужили причиной исключения России из «восьмерки» и превращения ее в «семерку». Как быть с тем, что Россия аннексировала Крым и продолжает войну на Донбассе. Как быть с тем, что Россия вовсе не может считаться демократической страной в то время, как «большая семерка» - клуб именно демократических лидеров и поэтому в ней вы не увидите председателя КНР. Когда лидеры "большой семерки" пригласили присоединиться к ее встречам президента России Бориса Ельцина, они предпочли закрыть глаза на тот факт, что российская экономика по своему потенциалу не дотягивала до уровня экономик стран Запада. Они просто решили, что российского министра финансов на встречи в формате "восьмерки" приглашать не будут, а российского президента - будут. Сейчас в России нет ни демократии, ни экономики. В чем смысл? В прихотях Трампа? В иллюзиях Макрона? В том, что американский президент уже вошел в раж предвыборной гонки, а президент Франции видит себя новым лидером Европы?

Да, пока что смысл именно в этом. За действиями Дональда Трампа и Эммануэля Макрона нет реальной серьёзной политики. Но от этого их намерения не становятся менее опасными с точки зрения последствий. И этим намерениям необходимо сопротивляться. В первую очередь украинскому руководству. Потому что любое возвращение России к сотрудничеству с Западом без прекращения войны против Украины и аннексии Крыма неминуемо приведёт к новой агрессии, новым территориальным потерям и жертвам.

И отвечать за эту неминуемую катастрофу перед украинцами будут не Макрон или Трамп. И даже не Путин.

Виталий Портников, espreso.tv