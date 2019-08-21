Трамп анонсировал снижение налогов для поддержки экономики США 21.08.2019, 19:21

Дональд Трамп

Это может быть налог на зарплаты и/или налог на прибыль от продажи активов.

США рассматривают возможность второй раз за последние два года снизить налоги для поддержки экономики. Об этом на брифинге в Белом доме во вторник сообщил президент Штатов Дональд Трамп, передает finanz.ru.

В отличие от предыдущих налоговых стимулов, введенных в 2017 году и включавших резкое снижение сборов с бизнеса, новые меры могут коснуться физических лиц.

В качестве одного из вариантов рассматривается налог на зарплаты (payroll tax), сообщил Трамп. Это 6,2% от заработка, которые американцы платят в федеральный бюджет для финансирования госпрограмм медицинского и социального страхования.

В 2018 году сборы составили 1,171 триллиона долларов, или 35% налоговой выручки (3,33 трлн). В 2019-м, по прогнозу Бюджетного управления конгресса, они вырастут до 1,233 трлн долларов (также 35% от доходов казны).

Администрация президента Барака Обамы снижала ставку налога до 4,2%, чтобы простимулировать потребление. Однако решение носило временный характер, и в 2013 году налог восстановили до 6,2%.

«Многие люди хотят это видеть», - заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности повторить такой шаг. - Сейчас (в стране) работает больше человек, чем когда-либо за всю историю страны, почти 160 миллионов».

Другой вариант, который также рассматривается в Белом доме, - это индексация по инфляции налога на прибыль от продажи активов (capital gains tax).

Мера, которая равносильна снижению сборов с наиболее богатой прослойки населения, владеющей ценными бумагами и другими активами в экономике, может быть введена без одобрения конгресса - ислпонительным указом президента, подчеркнул Трамп.

«Я не говорю, что буду делать что-то именно сейчас, но многие в администрации США за индексацию», - подчеркнул он.

По оценке Penn Wharton Budget Model, 86% выигрыша от индексации налога получит 1% богатейших американцев, тогда как эффект на экономический рост будет мизерным - 0,11 процентного пункта ВВП.

Впрочем, по мнению Трампа, особых рисков для экономики США и нет. «Мы очень далеки от рецессии», - заявил он, добавив, что угроза экономического спада раздувается СМИ, «которые хотят ее видеть».

«Если Федеральная резервная система будет делать свою работу, то мы увидим значительный рост, - подчеркнул Трамп. - Это будет очень полезно для всех. ФРС должна сократить ставку как минимум на 100 базисных пунктов (один процентный пункт)».

Готовность правительства снижать налоги - это «одна из причин, почему мы находимся в таком сильном экономическом положении», продолжил Трамп.

«Мы сейчас страна номер один в мире по уровню экономики. У Европы много проблем. У Азии много проблем. И у Азии было много проблем. Вы посмотрите на Китай, у Китая был худший год за 27 лет, и они хотят заключить сделку с нами», - заключил он.