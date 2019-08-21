закрыть
21 августа 2019, среда, 20:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Трамп анонсировал снижение налогов для поддержки экономики США

  • 21.08.2019, 19:21
Трамп анонсировал снижение налогов для поддержки экономики США
Дональд Трамп

Это может быть налог на зарплаты и/или налог на прибыль от продажи активов.

США рассматривают возможность второй раз за последние два года снизить налоги для поддержки экономики. Об этом на брифинге в Белом доме во вторник сообщил президент Штатов Дональд Трамп, передает finanz.ru.

В отличие от предыдущих налоговых стимулов, введенных в 2017 году и включавших резкое снижение сборов с бизнеса, новые меры могут коснуться физических лиц.

В качестве одного из вариантов рассматривается налог на зарплаты (payroll tax), сообщил Трамп. Это 6,2% от заработка, которые американцы платят в федеральный бюджет для финансирования госпрограмм медицинского и социального страхования.

В 2018 году сборы составили 1,171 триллиона долларов, или 35% налоговой выручки (3,33 трлн). В 2019-м, по прогнозу Бюджетного управления конгресса, они вырастут до 1,233 трлн долларов (также 35% от доходов казны).

Администрация президента Барака Обамы снижала ставку налога до 4,2%, чтобы простимулировать потребление. Однако решение носило временный характер, и в 2013 году налог восстановили до 6,2%.

«Многие люди хотят это видеть», - заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности повторить такой шаг. - Сейчас (в стране) работает больше человек, чем когда-либо за всю историю страны, почти 160 миллионов».

Другой вариант, который также рассматривается в Белом доме, - это индексация по инфляции налога на прибыль от продажи активов (capital gains tax).

Мера, которая равносильна снижению сборов с наиболее богатой прослойки населения, владеющей ценными бумагами и другими активами в экономике, может быть введена без одобрения конгресса - ислпонительным указом президента, подчеркнул Трамп.

«Я не говорю, что буду делать что-то именно сейчас, но многие в администрации США за индексацию», - подчеркнул он.

По оценке Penn Wharton Budget Model, 86% выигрыша от индексации налога получит 1% богатейших американцев, тогда как эффект на экономический рост будет мизерным - 0,11 процентного пункта ВВП.

Впрочем, по мнению Трампа, особых рисков для экономики США и нет. «Мы очень далеки от рецессии», - заявил он, добавив, что угроза экономического спада раздувается СМИ, «которые хотят ее видеть».

«Если Федеральная резервная система будет делать свою работу, то мы увидим значительный рост, - подчеркнул Трамп. - Это будет очень полезно для всех. ФРС должна сократить ставку как минимум на 100 базисных пунктов (один процентный пункт)».

Готовность правительства снижать налоги - это «одна из причин, почему мы находимся в таком сильном экономическом положении», продолжил Трамп.

«Мы сейчас страна номер один в мире по уровню экономики. У Европы много проблем. У Азии много проблем. И у Азии было много проблем. Вы посмотрите на Китай, у Китая был худший год за 27 лет, и они хотят заключить сделку с нами», - заключил он.


популярное за неделю

Мнение

Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля
Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля Андрей Санников
Историки на дроце
Историки на дроце Дмитрий Растаев
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко
Мы увидели очередную демонстрацию бессилия Лукашенко Валерий Карбалевич
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»?
Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? Татьяна Новикова