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Наставник «Астаны»: Сила БАТЭ именно в том, что это команда

  • 21.08.2019, 20:18
Наставник «Астаны»: Сила БАТЭ именно в том, что это команда
Роман Григорчук

Роман Григорчук поделился ожиданиями от поединка с БАТЭ в рамках раунда плей-офф Лиги Европы.

Главный тренер "Астаны" Роман Григорчук поделился ожиданиями от поединка с БАТЭ в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

- Кого можете выделить в составе БАТЭ?

- Можно говорить о многих футболистах БАТЭ. Основная их сила в хорошо сбалансированной игре. Они хорошо организованы, и сила БАТЭ именно в том, что это команда.

- Как будете решать проблемы с нашим нападением?

- Мы сейчас заняты другими вещами. Конечно, мы хотим забивать в каждой игре много, но реально смотрим на вещи. Я бы сейчас не хотел выдавать критику про нападающих. Считаю, что они играют хорошо и прибавляют от игры к игре. Дай Бог, чтобы матч с БАТЭ был лучше, чем прежние.

- СМИ Беларуси отмечали, что "Астана" и БАТЭ — похожие команды.

- В футболе всегда можно найти похожие моменты. БАТЭ — другая команда. Я считаю, что у нас разные стили игры. Больше вам ничего не могу сказать. Может, после матча мы что-то увидим. У нас есть вся информация про БАТЭ.

- Вы раньше отмечали, что Вам не принципиально, где проводить первую игру — дома или на выезде. Учитывая, что это ключевое противостояние, последний шаг, — все остается так же?

- У меня ничего не изменилось по данному поводу, — это далеко не самое важное.

- Когда "Астана" сможет выходить на поле с большим числом местных футболистов?

- Все разговоры про дальнейшую стратегию клуба — про них нужно говорить после таких игр, как с БАТЭ. Сейчас о таких вещах рассуждать неуместно. Сейчас нужно сконцентрироваться на завтрашней игре, — цитирует Григорчука sports.kz.


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