Новый «сюрприз» для водителей: как будет работать единая база ГАИ 5 22.08.2019, 8:21

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ФОТО: KP.BY

Новшество введут в течение года.

В Беларуси планируют создать единую информационную базу камер фотофиксации правонарушений, которая заработает в ближайший год. По словам начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадима Гаркуна, это позволит оперативно взимать штрафы, в том числе и с иностранных водителей, сообщает av.by.

Вадим Гаркун рассказал, что сейчас проверкой нарушений, которые допускают на белорусских дорогах иностранные водители, занимаются сотрудники специальных передвижных пунктов. «Когда собирается определенный массив тех нарушений, которые были допущены, принимаются меры по взиманию оплаты в рамках нашего действующего законодательства. Технические средства пока не позволяют выполнять эту работу любому инспектору ГАИ».

Новые технические возможности помогут охватить практически всех водителей, нарушающих ПДД на территории Беларуси. «На перспективу скажу, что на сегодняшний день планируется модернизация нашей автоматизированной системы АИС ГАИ-Центр, которая позволит каждому инспектору ДПС через планшет иметь доступ к этой базе. И при общении с обладателями иностранных автомобильных номеров инспектор будет видеть всю историю правонарушений, зафиксированных камерами фотофиксации. Это перспектива ближайшего года», ― отметил Гаркун.