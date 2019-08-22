ХЗ районного масштаба 7 Янка Грыль, «Белгазета»

22.08.2019, 9:59

3,535

рисунок Василия Почицкого

Лукашенко соскользнул в неофеодализм с удельной раздробленностью.

Даже самый убежденный патриот знает: в сильной и процветающей Беларуси и сила, и процветание распределяются по территории государства отнюдь не равномерно. Где-то получается побольше, как в Дроздах или на ул. Зыбицкой в Минске, где-то поменьше, как в Шарковщине или Хотимске. Конечно, государство призвано если не ликвидировать, то хотя бы сглаживать эти дисбалансы. Конечно, все мы верим, что однажды в результате Шарковщина заживет не хуже Зыбицкой. Поэтому состоявшуюся 14 августа поездку Лукашенко в Костюковичский район Могилевской области можно только приветствовать: круто, когда госпрограмму развития отдельно взятого региона курирует высшее должностное лицо.

Белорусские негосударственные СМИ в последние годы поразительно недоверчивы: в каждой встрече Лукашенко с электоратом они подозревают то ли постановку, то ли инсценировку. Напрасно: в телесюжете про общение правителя с жителями Костюковичей все было мощно, духоподъемно, правдоподобно. Могучая кучка горожан на центральной площади; стоящие полукругом, как бы в оцеплении, должностные лица облисполкома, АП, правительства; испуганно переминающиеся с ноги на ногу бюджетницы; обреченно и крайне недоверчиво рассматривающие «главного человека из телевизора» пенсионерки; прыскающие в кулачок в ожидании хайпа подростки. И, само собой, Лукашенко, солирующий в центре площади - сдержанно, экспрессивно, харизматично, словно Тилль Линдеманн из Rammstein.

Лукашенко объяснил, что для 7 районов юго-востока Могилевщины (Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Славгородский, Чериковский, Хотимский) несколько лет назад была разработана чудо-программа и подписан указ №235. Чудо-программу, как обычно, почти завалили, и вот правитель прибыл проверить ее выполнение и исправить ситуацию. «Нельзя загубить эту территорию», - справедливо заметил Лукашенко. Какая постановка, если в телесюжете видно, что во втором-третьем рядах кто-то скептически куксился, а кто-то ехидненько подхихикивал? Зря, кстати, хихикали: по страсти и артистизму Александр Григорьевич действительно дал бы фору Тиллю.

Сольный номер правителя выгодно оттенили два местных исполнителя. На разогреве у заезжей звезды выступили Пенсионер в Черном (представился гражданином РФ) и Пенсионер в Белом (представился гражданином РБ). В этом нехитром цветовом решении оказались заложены глубокий символизм и своего рода внутренняя драматургия: Пенсионер в Черном поблагодарил правителя РБ за то, что белорусские пенсионеры живут лучше российских, Пенсионер в Белом - за нетерпимость к разгильдяйству и очковтирательству: «Большое спасибо за то, что вы требуете. Не будет вашей требовательности - не будет нашей Беларуси». Ну, мы же помним, на ком все держится, да?

Правитель разрешил конфликт между Черным и Белым, объяснив, что он для того и приехал, чтобы всем на Могилевщине жилось еще лучше. Хотя, если разобраться, далеко не все жители проблемных районов этого заслуживают: «Разболтанность населения чрезвычайная. Не хочу сказать, что все плохие. Но воровство процветает. Мне даже стыдно как президенту об этом говорить. Притом воруют всё, начиная от дизельного топлива и бензина. Недавно обнаружили: прямо с поля зерно везут домой. Обнаглели до такой степени, что даже не прячутся. Берут, как свое. Вот это мы выкорчуем с корнем». Костюковичане сумрачно и пытливо выслушивали адресованные им горькие слова правды, словно размышляли, что же теперь делать со стыренным - отнести обратно или дождаться обещанной выкорчевки с корнем. С другой стороны, и сам Лукашенко задался вопросом: «Разве это нормально, когда человек сегодня получает заработную плату $250-300 в среднем? А некоторые и этого не видят». С такими зарплатами не только зерно с поля потащишь - землю грызть будешь.

Короче, регион проблемный, ситуация почти безвыходная. В мессенджерах белорусы обычно обозначают такое положение вещей формулой ХЗ. Что это означает, точно неизвестно, но, скорее всего, это призыв утроить усилия по реализации указа №235.

ХЗ В ГЛУБИНЕ ЦЕНТРА ЕВРОПЫ

Отмотаем пленку назад: годом ранее, в августе 2018г., Лукашенко и его подчиненные точно так же, целенаправленно и с огоньком, занимались развитием Оршанского района Витебщины. Закончилось все это отставкой правительства Андрея Кобякова и формированием правительства Сергея Румаса. Модернизацию Оршанщины в итоге пришлось курировать главе АП Наталье Кочановой.

Тогда, 14 августа 2018г., Лукашенко объяснил непонятливым, почему так велики ставки и так беспощаден спрос: «Это вопрос не только Орши... Это вопрос равномерного распределения производительных сил по всей стране. Мы не можем допустить, чтобы 10-миллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях. На наших глазах примеров немало: наверное, все вы бывали в Москве, проезжали через Московскую область и видели последствия подобного размещения населения и производительных сил». Оршанский пилотный проект намеревались использовать как модель для развития прочих районов.

В Могилевской области ситуация немногим лучше, чем в наиболее проблемной области РБ - Витебской. Как и Оршанщина, семь районов Могилевщины, попавших под госпрограмму, не так уж далеки от родины Лукашенко - Шкловского района, и недаром тот признавался костюковичанам: «Я пацаном сюда приезжал много раз». В начале политической карьеры Александра Григорьевича его оппоненты нередко ставили в вину то, что он, дескать, перетаскивает в Минск могилевские кадры и область у него в фаворитах. Уже к 2000-м гг. эти упреки стихли, а регион превратился в один из наиболее проблемных.

Справка «БелГазеты». Согласно данным двухтомника Белстата «Регионы Беларуси» (2018), область числится аутсайдером как по валовому региональному продукту (ВРП) (BYN6743,8 млн в 2016г., BYN7539,8 млн в 2017г.), так и по объемам промпроизводства (BYN7623,3 млн в 2016г., BYN8787,4 млн в 2017г.). При этом могилевский ВРП в 2016г., когда ВРП других областей уже восстанавливались, снизился к уровню 2010г. на 1,8%, в 2017г. - на 1,1%. На пике кризиса промпроизводство в области ежегодно падало на 4-5% к показателям 2010г. По уровню фактической безработицы, рассчитанной по методологии МОТ, Могилевщина в последние годы традиционно занимала если не 1-е, то 2-е место в РБ: 7% в 2014г., 6,4% в 2015г., 6,6% в 2016г., 8% в 2017г., по ежемесячным денежным доходам на душу населения - 2-е место с конца (BYN433 в 2016г., BYN470,2 в 2017г.). Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, с 2010г. здесь сократилась на 11,6% - больше, чем в любой другой области РБ, исключая Витебскую. Могилевщина в разы отстает от других областей по грузообороту транспорта: 1831 млн ткм в 2016г., 1943 млн ткм в 2017г. У региона наименьшие в РБ обороты розничной торговли (BYN3251,7 млн и BYN3579,1 млн в 2016-17гг.) и общепита (соответственно BYN135,1 млн и BYN148,9 млн).

При желании эту статистику можно дополнить и освежить данными за 2018г. - радикально ничего не изменится: Могилевщина, как и Витебщина, болезненно переживает деиндустриализацию. Меньше рабочих мест - меньше граждан трудоспособного возраста, меньше экономической активности, больше гастарбайтеров в ближайших мегаполисах - Минске и Москве. Нет движухи на местах - нет налогов в местных бюджетах, которые приходится подпитывать из центра. Меньше экономически самодостаточных районов - хуже показатели области. Год назад этот кейс уже разбирался в Орше: «Если нам удастся, чтобы бюджет Оршанского района был не дотационным (а сумма дотаций 10 районов составляет сумму дотаций Оршанского), то у нас появятся средства для развития других регионов».

Справка «БелГазеты». Доля собственных доходов в бюджетах Краснопольского, Славгородского, Чериковского, Хотимского, Климовичского, Чаусского, Мстиславского, Дрибинского, Круглянского, Белыничского, Кличевского, Глусского районов находится в пределах 20-39%. Для Осиповичского, Бобруйского, Быховского, Кировского, Кричевского, Шкловского, Горецкого и Костюковичского районов этот показатель составляет 40-59%, для Могилевского района - свыше 80%, в среднем по РБ - 77,8%.

Итак, оршанский опыт перенесли на Могилевщину, выделили семь районов, разработали госпрограмму и... Все как обычно: «запланированные мероприятия реализуются низкими темпами, отдельные из них исключаются, выделяемые средства не осваиваются», «не произошло и всплеска деловой активности», «численность занятых в экономике сократилась» и т.п. Лукашенко, вероятно, почувствовал, что отток населения и экономическая активность образуют своего рода замкнутый круг: «Все бы ничего, если создали высокотехнологичные производства, где, может быть, вместо сотни человек работают десять. Страха в этом нет, что сократилась занятость и нет безработицы, это хорошо. Но встает вопрос привлечения сюда населения, а равно и создания для него мест для проживания и работы». Опять жилье, инфраструктура, рабочие места и т.п. Вроде денег вкачали достаточно? Или недостаточно?

Справка «БелГазеты». По данным Могилевского облисполкома, в регион за 2015г. - I полугодие 2019г. направлено более BYN770 млн инвестиций в основной капитал, привлечено прямых иностранных инвестиций $30,7 млн, трудоустроено 2 тыс. человек, создано 193 коммерческие организации.

Глава области Леонид Заяц, рапортуя об успехах, упирал на тот, например, факт, что дотируемость региона сократилась. Но однозначно оценить победы крепких хозяйственников над экономической конъюнктурой сложно. На совещании в качестве позитива была упомянута модернизация цементных предприятий. Сколько стоила эта модернизация бюджету РБ и как долго она длилась, «БелГазета» писала не раз.

Как мы помним, невостребованный рынком цемент планировалось пустить на автобаны. Эту идею актуализировал глава Минэкономики Дмитрий Крутой: еще в 2014г. предлагалось создать транспортный коридор Гродно-Минск-Могилев-Кричев-Рославль-Западный Казахстан, задействовав при строительстве дорог мощности Кричевского и Костюковичского цементных заводов. Да, с позиций сегодняшнего дня это логично. Но может ли верное для 2019г. управленческое решение быть результатом неверных управленческих решений 2005-08гг. - о модернизации сразу трех заводов с резким увеличением их мощностей? Сработает ли предложенный план? Ведь об этом можно будет судить не ранее завершения строительства коридора.

Боевитый Заяц предлагает подобрать для освоения юго-востока Могилевщины каких-то специально обученных людей. Однако, как свидетельствует статистика, именно с хедхантингом и мотивацией у крепких хозяйственников затык и непруха: люди от них буквально бегут, и не только из Могилевской области. Обладая неплохим кадровым потенциалом, наши крепкие хозяйственники до сих пор относились к человеческому капиталу откровенно наплевательски, год за годом девальвируя его своими неповторимыми управленческими решениями. Результат налицо: руководитель региона утверждает, что остановил отток людей, Лукашенко констатирует обратное.

Именно поэтому никто и никогда не спрогнозирует исход госпрограммы развития семи отдельно взятых районов Могилевщины: ХЗ, что у начальства на уме и что в итоге получится. Слава Богу, что Лукашенко и в этих условиях сохранил присутствие духа и завидный оптимизм: «Народ здесь должен жить достойно и гордиться тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске... Жим будет такой, что у некоторых глаза на лоб полезут. И по форме, и по содержанию сегодняшнего дня считайте, что это исторический момент для данного региона. Мы знаем, что здесь надо сделать. И, как говорит губернатор, мы знаем, что мы это сделаем. Кто не умеет - научим, кто не хочет - заставим. Другого не дано».

ХЗ РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА

Едва какой-нибудь хозяйствующий субъект захочет не на словах, а на деле продемонстрировать свою искреннюю любовь к Беларуси, как выясняется, что легче всего любить родину с гражданством США, кипрским юрадресом, счетом на Гибралтаре и элементами английского права в регулирующих отрасль законодательных актах. Даже находясь в Хотимском или Славгородском районе, белорусы не хотят находиться в белорусском правовом поле - они хотят льгот, преференций, исключительных прав.

Натурально, так вышло и на этот раз. По словам Дмитрия Крутого, ряд ведомств предлагает распространить нормы указа №506 о развитии Оршанского района на семь юго-восточных районов Могилевщины. «Там большой пакет налоговых, инвестиционных, финансовых преференций, льгот по работе с неиспользуемым имуществом, - пояснил министр. - Пока, наверное, без оценки хотя бы по итогам года оршанского эксперимента сложно говорить о зеркальном переносе этих норм на всю программу юго-востока. Да и масштабы финансирования этих регионов тоже разные». Тем более, добавил Крутой, другие города республики тоже просят преференций, так что «вопрос будет рассматриваться системно при разработке новой программы на пятилетку». Отдадим должное министру - эту атаку лоббистов он отразил весьма элегантно.

Но параллельно прозвучало и второе требование - «объявить весь этот регион Могилевской области свободной экономической зоной (СЭЗ)». И тут Крутой снова доблестно вышел из ситуации: «Наверное, огулом это тоже делать не нужно. Заводы в сфере деревообработки, промышленности, стройматериалов, переработки сельхозпродукции либо альтернативной энергетики - какие-то точечные проекты можно включать в пределы СЭЗ «Могилев». Если уже есть СЭЗ «Могилев», зачем создавать СЭЗ «Могилев-2 (юго-восток)»? Сколько еще нужно СЭЗ, технопарков, карманных офшоров? Может, обойдемся уже существующими?

Все эти истории о клянчащих льготы административно-территориальных или отраслевых органах, о хозяйствующих субъектах, не способных существовать без преференций, не добавляют ни оптимизма, ни деловой активности. Если все наперебой хотят получить некие исключительные права и вырваться из белорусского правового поля, это значит, что в этом поле, где все еще виснут на колючей проволоке 80% юрлиц и физлиц, попросту нельзя эффективно работать. Не надо кормить бизнес преференциями с лопаты - надо нормализовать законодательство, упростив его для частной инициативы и адаптировав к существующим реалиям.

Как показывает опыт последних десятилетий, проблема дисбаланса в развитии регионов не только экономическая, но и политическая. Достаточно вспомнить, какую роль в новейшей истории Украины сыграл разрыв между областями-экспортерами Востока и областями-импортерами Запада или как проголосовал на президентских выборах 2016г. в США т.н. «ржавый пояс». Но это, если вдуматься, только первый слой проблемы. В две руки раздавая льготы и преференции, плодя в границах единого национального государства исключительные правовые режимы, бизнес-гетто и агроофшорчики, легко соскользнуть в неофеодализм с удельной раздробленностью.

Янка Грыль, «Белгазета»