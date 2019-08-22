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Пес с необычной внешностью прославился в Сети

  • 22.08.2019, 10:41
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Пес с необычной внешностью прославился в Сети

Собака имеет глаза разного цвета и характерное пятно над одним из них.

В Сети набирает популярность пес по кличке Лаки с необычной внешностью. Собака с недавнего времени имеет свою Instagram-страницу. А публикация с ней в Facebook привлекла внимание тысяч пользователей, пишет korrespondent.net.

Своеобразная внешность пса заключается в глазах разного цвета - один карий, а второй голубой.

Кроме того, над одним из глаз у собаки красуется черное пятно, которое по форме напоминает удивленно приподнятую бровь.

Своеобразная внешность отнюдь не является признаком изъяна. Пес абсолютно здоров, а его необычный вид, по мнению специалистов, объясняется редкой особенностью под названием гетерохромия.


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