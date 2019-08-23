В ГАИ уже вызывают и по ночам? 9 23.08.2019, 9:07

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Как гомельчанин не нашел общий язык с инспектором.

Так называемый непропуск пешехода - тема для белорусских автолюбителей острая и злободневная. "Благодаря" несовершенству формулировки, определяющей это нарушение как факт, тысячи водителей получают штрафы за то, что якобы не уступили дорогу пешеходам.

Во многих ситуациях пешеходы даже не замечают, что в их отношении совершается какое-то правонарушение. Но даже без создания конкретных препятствий пешим участникам дорожного движения водителей "пачками" привлекают к ответственности. Почему - вопрос, как вы понимаете, риторический…

На днях в редакцию abw.by "прилетела" интересная новость из Гомеля. То есть сама история банальна, а вот некоторые ее нюансы весьма любопытны, и о них Павел, непосредственный участник конфликта) захотел поведать читателям ABW.BY, чтобы они знали о неких "авторских нововведениях" в правосудии и понимали, как реагировать на невиданное доселе.

"С вами все понятно…"

Все произошло 19 августа в 15.45. Двигаясь на своем автомобиле, Павел совершал левый поворот с пр-та Космонавтов на ул. Озерную в Гомеле. Что произошло дальше, мужчина описывает в подробностях:

- Поворачивая, я видел, как слева к пешеходному переходу приближается пешеход. Проехав перекресток, никакой помехи я ему не создал, направление движения он не изменил. Больше скажу: даже если бы он побежал мне навстречу, все равно не успел бы добежать до моего авто.

В это время метрах в сорока от перекрестка дежурил экипаж ГАИ. Мою машину остановили, и инспектор по фамилии Холщевников обвинил меня в нарушении пункта 9.9 ПДД.

9.9. Водитель обязан уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора.

Я сразу сказал, что с нарушением не согласен, что мой автомобиль не создал помехи для движения пешехода. Потом спросил: а есть ли доказательство моей вины? Инспектор ответил, что все было записано на видео. Когда я попросил показать мне его, инспектор потянулся за своим мобильным телефоном. Я спросил: "Вы что, вели съемку на свой мобильный?" Холщевников сказал что-то вроде: "С вами все понятно…" - и передумал показывать мне запись.

После того как он дважды спросил меня, действительно ли я не согласен с нарушением, и получил утвердительный ответ, сказал, что составит протокол опроса, а дело о моем нарушении будет рассматриваться в ГАИ. Я уточнил, почему инспектор не может составить протокол на месте, на что он мне ответил, что хочет ознакомиться с видео на своем телефоне, а для этого нужно ехать в ГАИ (!). В итоге он выдал мне на руки повестку об обязательной явке, в которой было указана дата 19 августа 2019 года и время 22.00.

В повестке говорилось, что я должен явиться к Холщевникову в качестве водителя, что уже нарушает статью 10.9 "Порядок вызова участников административного процесса" ПИКоАП. Водитель - это не участник административного процесса. Но это мелочи. На мое возмущение, почему меня вызывают в ГАИ в такое позднее время, инспектор ответил: "Я вправе назначать любое время, так как я веду этот процесс!"

После такого заявления я вынужден был позвонить в дежурную часть УВД и заявить о неправомерных требованиях инспектора по отношению ко мне, а именно: о нарушении моего конституционного права на отдых. В УВД такому позднему времени явки удивились и порекомендовали позвонить в дежурную часть ГАИ. Дежурный тоже был слегка удивлен. Я сказал, что хочу исполнить свои обязанности и явиться в ГАИ для рассмотрения моего дела, тем более что я больше всех в этом заинтересован, но не в такое время! Тогда дежурный поинтересовался: а что, если инспектор сам приедет ко мне? Я согласился, но выразил пожелание, чтобы это произошло в дневное время. По прошествии некоторого времени дежурный перезвонил мне и сообщил, что ехать ко мне инспектор отказался, а если я не приеду в назначенное им время, дело рассмотрят без моего участия. Я попросил передать сотруднику ГАИ, чтобы он связался со мной, но этого не произошло.

Приехать в ГАИ в 22 часа я не смог. Честно пытался дозвониться в дежурную часть ГАИ, но не получилось. Тогда я снова набрал "дежурку" УВД и по телефону попросил зафиксировать мой звонок и тот факт, что я не отказываюсь явиться в ГАИ для разбирательства и готов это сделать в установленное законодательными документами время. На что мне посоветовали все же дозвониться в дежурную часть ГАИ, но у меня снова не получилось.

21 августа я подготовил жалобу в прокуратуру, так как считаю, что это не лезет ни в какие ворота. Но в ведомстве мне посоветовали сперва выяснить, на какой стадии находится разбирательство по моему делу. Дескать, дожидаясь ответа на свою жалобу, я потеряю время, отведенное на обжалование решения ГАИ.

В тот же день после работы я хотел поехать в ГАИ, чтобы выяснить, что с моим делом, но передумал и поехал в прокуратуру, куда все же отдал свою жалобу...

"Водителя просто вызывали на опрос»

Журналист ABW.BY обратился в ГАИ г. Гомеля за уточнением. Связаться с инспектором, остановившим Павла, не получилось, но в отделе агитации и пропаганды сообщили, что мужчину вызывали в ГАИ в столь поздний час для опроса, а вынесение решения по его делу назначено на 4 сентября, о чем водитель был уведомлен.

Для Павла эта информация оказалась откровением. По его словам, никто ему про 4 сентября ничего не говорил, а в почтовый ящик он заглядывает ежедневно.

- Если инспектор вызвал меня в ГАИ для опроса, тогда что за протокол опроса он составлял после того, как остановил меня? - недоумевает гомельчанин. - И насчет чего он еще хотел опросить меня, о чем не успел спросить? Если он хотел продемонстрировать видеозапись моего нарушения со своего телефона, то какая сложность была сделать это на месте?

Комментарий юриста

Пока суд да дело, мы попросили юриста ABW.BY Евгения Грачева прокомментировать некоторые моменты этой истории.

- Имеет ли право инспектор снимать нарушение на свой мобильный телефон?

- Для начала обратимся к ПИКоАП РБ:

Статья 6.1. Доказывание

1. Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела об административном правонарушении.

2. Обязанность доказывания наличия оснований для административной ответственности, вины лица, в отношении которого ведется административный процесс, и обстоятельств, имеющих значение для дела об административном правонарушении, лежит на должностном лице органа, ведущего административный процесс.

Статья 6.3 ПИКоАП РБ гласит, что доказательствами являются любые фактические данные, полученные в предусмотренном законом порядке, на основе которых устанавливается наличие либо отсутствие виновности лица в совершении административного правонарушения. К источникам доказательств относятся и "другие носители информации".

Статья 6.11. Иные документы и другие носители информации

2. К другим носителям информации относятся материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, носители компьютерной информации и иные носители информации, полученные, истребованные или предоставленные в порядке, установленном настоящим Кодексом.

То есть, по сути, инспектор может снимать нарушение на свой телефон. Однако в бланке протокола об административном правонарушении, где идет описательная часть правонарушения, есть поле "существо нарушения, при применении специальных технических средств...". При этом указывается их наименование и идентификационный номер.

Телефон к специальным техническим средствам, на мой взгляд, можно отнести условно, ведь он предназначен для иных целей, хотя сама по себе съемка с его помощью процессуальным законодательством (для сбора доказательств) предусмотрена. И если она (съемка) все же применялась для сбора доказательств, то тогда должно быть указано, чем заснято правонарушение, и номер этого прибора. И еще: если инспектор считает, что съемка на его личный телефон - это доказательство правонарушения, то это самое доказательство в соответствии с частью 3 статьи 6.11 ПИКоАП "приобщается к делу об административном правонарушении и остается при нем в течение всего срока хранения".

Другими словами, инспектор должен свой личный телефон или запись на носителе информации приобщить к административному делу и хранить в течение "всего срока хранения", как указано в законе.

- Может ли инспектор по требованию водителя не ознакомить его с видеозаписью или фото?

- Требование водителя ознакомить его с фото или видео - это есть ходатайство, которое обязательно должно быть рассмотрено в соответствии со статьей 10.7 ПИКоАП. Причем если водителю будет в этом отказано, то мотив отказа должен быть обязательно указан и внесен в протокол. Какой может быть мотив в данном случае, представить сложно.

- Имеет ли инспектор право вызывать человека в ГАИ повесткой в нерабочее время, а именно в 22.00?

- Вызов участников процесса осуществляется повесткой, о чем указано в статье 10.9 ПИКоАП. Если мы рассматриваем рабочее время с 9.00 до 18.00, то в отношении лица, обвиняемого в совершении административного правонарушения, за время нахождения в милиции не сохраняется его заработок.

Статья 101 Трудового кодекса РБ

Средний заработок сохраняется в случаях выполнения следующих государственных или общественных обязанностей в рабочее время:

4) явки по вызову в органы дознания, предварительного следствия, к прокурору и в суд в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, а также участия в судебных заседаниях в качестве народных заседателей, общественных обвинителей и общественных защитников, представителей общественных организаций и трудовых коллективов…

Допустим, статья 192 УПК запрещает производство следственных действий в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательств.

В нашем случае человек вызывается для опроса на 22.00. С этого периода начинается ночное время. Какая необходимость вызывать в это время? Полагаю, что инспектор просто работает в ночную смену, но это предусмотрено законом, ведь милиция работает круглосуточно. А у остальной части населения рабочий график регулируется ТК РБ. В данном случае можно вежливо отказать, ведь утром на работу. И это не будет рассматриваться как уклонение от явки.