Специалист по PR: После «Барселоны» Глебу стоило уехать в американскую лигу МЛС 23.08.2019, 10:28

Александр Глеб

Фото: ФК «Ислочь»

Глеб красиво бы уехал. Глеб красиво бы вернулся.

Специалист по PR Иван Караичев в статье для tut.by рассказал, почему он считает, что Александр Глеб профукивает свой имидж.

«Каждый выбирает свой путь в этой жизни. И дорога Александра Глеба последние полгода (если не больше) поражает своей тусклой банальностью. Ведь как выглядит правильная карьера заканчивающей футбольной звезды? Обычно это выступление за гранд до последнего, а затем либо в Китай/Катар/американскую МЛС. И при этом все продумано. Примеры: Иньеста, который не только божит в Японии после «Барселоны», но и осознанно выбрал эту страну для продвижения своего вина. Его одноклубник Хави, который сознательно отправился в Катар, чтобы хорошенько заработать на старость. Обратите внимание: болельщики даже одобрили их выбор. Нет ни выступления за конкурентов или соперников по Лиге, ни метаний. Все четко.

Я лично жалею, что Глеб после «Барселоны» не уехал в американскую лигу МЛС, которая уже несколько лет находится на подъеме. Думаю, его имя на тот момент позволяло поискать варианты за океаном. Ибрагимович, Руни, Швайнштайгер и многие другие звезды недавнего прошлого не дадут соврать. Глеб красиво бы уехал. Глеб красиво бы вернулся.

Но Александр выбрал самый простой и не особо энергозатратный путь. Это зона комфорта. Будь то легендарные «отогревы» в БАТЭ, знакомый «Штутгарт» (как будто в одну реку можно войти дважды), русскоязычную Самару или опять же повторный приезд в Анкару. Мог даже в Индию. «Коньяспор», четыре игры в «Вольфсбурге». Шли годы. Бесконечное уважение сменялось на недоумение. Недоумение, в свою очередь, — на иронию и даже негатив.

Откуда берется это отношение? А от дел. Возьмем этот год. Сначала уйти из БАТЭ в пятый (!) раз, молча и как-то трусливо в плане коммуникации с обеих сторон. Затем рассказывать байки в разных рекламных проектах, как тот Михалыч на рыбалке в фильме «Особенности национальной охоты» (ну или рыбалки, кому какой фильм понравился). Затем вдруг всплыть в «Ислочи». Именно всплыл: триумфальным это возвращение как-то не назовешь.

Но и это еще не все. Александр весной стал лицом букмекерской конторы. Оставлю в стороне сомнительность самой сделки с таким бизнесом для футболиста, наверняка хорошо заработавшего за карьеру. Лицо мобильного оператора — да. Крупного авторитетного банка, как Герасименя, — почему нет? Но ставки? И заявиться за «Ислочь», хотя самый крупный скандал в Беларуси вокруг договорных матчей и ставок был как раз с этим клубом. Позапрошлый сезон команда начала с отставанием минус 7 — как раз наказание за нехорошие дела ряда теперь уже бывших игроков «Ислочи». Клуб винить сложно. И тут лицо букмекерской конторы торжественно подписывается с «Ислочью». Здесь сложно сказать, чего больше: иронии или пользы, ведь букмекеры как никто заинтересованы в чистоте матчей. Но я не думаю, что стороны так сильно всем этим заморачивались при подписании контракта. И от этого забавно. Глеб — спортсмен уровня Домрачевой, Азаренко. Не могу представить Дарью в этом образе, например.

А начинался ведь год отлично. Сентиментальный выход на поле стадиона «Арсенала» под отчетливые аплодисменты. Тут бы и сказке конец. Однако произошли вышеописанные события последнего полугодия. И лучший футболист страны эпохи независимости сегодня является образцовым примером сознательного профукивания имиджа, выглядящий нашей версией Стивена Сигала, который мигрировал от знатных боевиков мирового уровня до вкусной морковки и работы лицом на физкультурном празднике у водохранилища Дубровно», – написал Караичев.