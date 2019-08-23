В Минске эвакуировали торговый центр «Галерея» 1 23.08.2019, 19:59

Объявления о необходимости покинуть здание звучали по громкой связи, был ограничен доступ посетителей с улицы.

В ТРЦ «Галерея Минск» эвакуировали посетителей. Об этом tut.by сообщили читатели.

Объявления о необходимости покинуть здание звучали по громкой связи, был ограничен доступ посетителей с улицы.

@tutby в галерее снова эвакуация — дама с завода (@Masson56437166) August 23, 2019

«Все продлилось не больше 10 минут, потом посетителей стали пускать вновь. Пока не работает только „Евроопт“», — рассказали нам в «Галерее».

Причина из-за которой проводилась эвакуация пока не известна.

Напомним, 19 августа из-за сообщений о минировании в Минске пришлось эвакуировать около двух тысяч человек из гостиниц, торговых и бизнес-центров. На место выезжали соответствующие службы. Все сообщения о минировании оказались ложными.