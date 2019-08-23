Экс-директор «Белэнергосетьпроекта» получил 8,5 лет колонии 2 23.08.2019, 20:43

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Его задержали за взятку в 20 тысяч долларов.

К 8,5 года колонии усиленного режима приговорил суд бывшего директора «Белэнергосетьпроекта». Проходивший с ним по делу замгендиректора РУП «Объединенное диспетчерское управление» получил 8 лет колонии усиленного режима, пишет tut.by.

Фигуранты дела были задержаны с поличным в сентябре 2018 года. Как сообщила пресс-служба КГБ, должностные лица «организовали противоправную схему по получению взяток от представителей коммерческих структур за создание условий для победы в конкурсах и включения в проекты оборудования поставщиков». Размер незаконного вознаграждения, которое получил директор «Белэнергосетьпроекта», составил 20 тысяч долларов. Заместитель генерального директора РУП «Объединенное диспетчерское управление» выступал посредником.

20 августа суд Московского района постановил бывшего директора «Белэнергосетьпроекта» признать виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорить к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Замгендиректора РУП «Объединенное диспетчерское управление» признан виновным в пособничестве в получении взятки. Ему назначено наказание — 8 лет колонии усиленного режима.

Им также запрещено в течение 5 лет занимать руководящие должности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.