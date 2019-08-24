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Пять украинских президентов впервые сфотографировались вместе

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  • 24.08.2019, 18:12
  • 3,976
Пять украинских президентов впервые сфотографировались вместе
Фото: lb.ua

Политики появились вместе во время приема ко Дню независимости Украины.

Бывшие президенты Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, а также действующий глава государства Владимир Зеленский впервые сфотографировались вместе. Снимок опубликовала шеф-редактор lb.ua Соня Кошкина в своем Telegram-канале, пишет сайт nn.by.

Пятеро политиков появились вместе во время приема ко Дню независимости страны в Мариинском дворце Киева. На фотографии видно, что у каждого из президентов в руках бокал с шампанским.

Фото: lb.ua

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