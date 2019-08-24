В Биаррице открывается саммит «Большой семерки» 24.08.2019, 19:30

Форум продлится до понедельника.

В Биаррице в субботу начинаются встречи лидеров семи мировых держав. Участники саммита "Большой семёрки" – Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, передает «Радио Свобода».

Форум продлится до понедельника. Перед официальным открытием встречи президент Франции Эммануэль Макрон, пообедал с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит в Биаррице открывается на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем. Одновременно, Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины на французские вина, если Париж введёт налог на прибыли крупнейших американских цифровых компаний. Правда, во время обеда с Макроном президент США смягчил тон, отметив, что у него много общего с президентом Франции. Об этом сообщило Международное французское радио.

До встречи с Трампом Эммануэль Макрон обратился к французам, объяснив свои главные задачи на саммите. Он сказал, что в течение ближайших дней попытается "убедить" своих партнёров по "Большой семёрке" избегать торговых войн.