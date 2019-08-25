Активистка из Светлогорска: Люди пишут — Елена, мы тебя поддержим 25.08.2019, 13:59

Елена Маслюкова

Жители просят правозащитницу отстаивать их интересы.

В Светлогорске неизвестные провокаторы оговаривают правозащитницу Елену Маслюкову, расклеивают о ней лживую информацию на остановках

В августе на автобусных остановках в Светлогорске были расклеены листовки с текстом: «Елена Маслюкова из Светлогорска считает себя правозащитницей и мечтает уехать в Евросоюз. Использует жителей города в целях противостояния с властями и получения статуса политзаключенного либо политического убежища в странах Запада. Она не решает ваши проблемы! Она решает свои вопросы!», пишет gomel.today.

Елена Маслюкова — правозащитница «Весны», ранее работала в школе учительницей истории, была уволена за свои взгляды. Теперь выступает против запуска в Светлогорске целлюлозного завода.

«Увидела эту листовку 18 августа, когда мы, как обычно раз в неделю, пришли на центральную площадь, протестуя против завода. Листовку принесла мая бывшая коллега. Почитали, посмеялись. Потом решила показать это своей невестке, а она говорит, что ее ученик такие уже видел. Сходила к нему, он мне говорит: «Я уже лично четыре такие листовки сорвал».

Елена Маслюкова 22 августа написала заявление в милицию с просьбой установить, кто изготавливает и распространяет такую продукцию. В милиции к ее заявлению отнеслись со скепсисом, говорит правозащитница.

Одной из версий, почему такие листовки могли появиться в Светлогорске, Елена Маслюкова считает то, что в интернете стали обсуждать ее парламентские амбиции. «Пишут, Елена, выдвигайся, мы тебя поддержим. Но куда мне выдвигаться, я правозащитница, участвую в наблюдении за выборами».

Елена Маслюкова говорит, что не обижается на такое внимание к ней. «Мне написали, что это уже успех, если кто-то решил обратиться по-белорусски. Никто не может знать, что у другого человека в голове. Как говорит мой муж: «Моя радиация мне дороже, чем их бананы».