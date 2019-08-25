Волкер спрогнозировал срок для деоккупации Крыма на основе исторического опыта 1 25.08.2019, 17:28

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Курт Волкер

Спецпредставитель США по Украине привел в пример страны Балтии.

Украине придется долго ждать деоккупации Крыма, как это в свое время было при советской оккупации стран Балтии.

Об этом высказался спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью американскому Public Radio International, передает sprotyv.info.

В частности Волкер указал, что Россия категорически отказывается обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине. Такой же была судьба Балтийских стран, захваченных Советским Союзом в результате подписания пакта с нацистской Германией.

В 1940 году США не признали этой аннексии, выдали декларацию, ставшей известной, как Декларация Веллеса. Но восстановления независимости балтийских стран пришлось ждать еще полвека.

«Мы не увидим быстрого движения по Крыму, но так же никто не собирается принимать, что он принадлежит России. Я бы ожидал, что, в конце концов, он восстановится как часть Украины — это просто продлится очень долго», — заявил Волкер.