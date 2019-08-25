Один из лучших российских хоккеистов дисквалифицирован за допинг 25.08.2019, 22:05

Евгений Кузнецов

У Евгения Кузнецова нашли кокаин.

Один из лучших российских хоккеистов современности Евгений Кузнецов попался на допинге. Напарник великого Александра Овечкина по атаке клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" дисквалифицирован на 4 года после того, как в его пробе был обнаружен кокаин, передает kp.ru. Допинг-проба спортсмена была взята, как сообщает Международная федерация хоккея, 26 мая 2019 года. В этот день на мировом первенстве российская команда играла с Чехией за 3-е место и добилась победы в серии буллитов, выиграв бронзовые медали.

Спустя некоторое время в сети появился скандальный видеоролик, на котором видно, как человек, похожий на Кузнецова, употребляет какой-то порошок. Все обвинения в употреблении наркотиков хоккеист отмел. Однако же, допинг-проба показала у него в крови наличие кокаина.

Хоккеист отказался от вскрытия допинг-пробы "В" и это фактически означает признание собственной вины в употреблении запрещенных препаратов. Срок дисквалификации Кузнецова отсчитывается, начиная с 13 июня 2019 года. И вернуться вновь в игру "Кузя" сможет только 12 июня 2023 года - ему тогда будет уже 31 год.