Как белорусский учитель физкультуры перебрался на «райский остров» 26.08.2019, 11:24

Дмитрий бросил спортзал в Минске и занялся съемкой рекламных роликов в экзотической стране.

Он был учителем физкультуры в Минске с зарплатой в 250 долларов. Она — секретарем-переводчиком. Устав ждать позитивных перемен «сверху», пара решила взять дело в свои руки. Ребята освоили новую профессию, уехали на Самуи — и занялись съемкой рекламных роликов, пишет издание «ЗаграNица».

- Дима, в Беларуси вы работали учителем физкультуры за мизерную зарплату. Что послужило толчком к переменам: переезд, освоение новой профессии, своя фирма?

- После окончания университета мне выпало два года отработки по распределению, и я считал большой удачей, что удалось найти место в столице. Потом я по инерции остался на той же работе, по-прежнему без денег, без цели, без дела. С каждым годом я всё чаще задавался вопросом: «Почему молодые здоровые люди должны сидеть на ничтожных зарплатах, с ужасающими условиями труда, под началом некомпетентных людей пенсионного возраста?». С появлением семьи уровень ответственности вырос, и я очутился на распутье: просто плыть по течению или что-то кардинально менять.

Когда я за копейки сидел физруком в холодном сером зале, меня сложно было назвать счастливым человеком. Была зависть к тем, кто меняет жизнь, не боясь принимать серьезные решения, и у них всё получается

- Как вы с такими зарплатами собрали деньги на авиабилеты и первое время? Ведь начало — самое затратное.

- С трудом удалось отложить кое-какие деньги во время подготовки к переезду. Также продали машину.

- Вы уверяете, что остров Самуи полон добрых людей, которые помогли вам-сорвиголовам. В Паттайе же, наоборот, вас наверняка раздели бы до нитки. Как считаете, откуда такая разница?

- Мы не были в Паттайе ни разу. На Самуи, как и в любой точке мира, достаточно людей с недобрыми намерениями. Но мы приехали сюда с сильным желанием быть счастливыми, и остров не отказал нам в этом.

- Вы ехали в неизвестность, без всяких гарантий заработка. Согласны, что для переезда в Таиланд нужно быть немного авантюристом?

- Совершая подобное, ты в любом случае авантюрист, вне зависимости от заработка. Исходя из нашего опыта, если ты твердо уверен в своих силах и намерении менять жизнь в соответствии с желаниями, то непременно добьешься цели.

- Есть популярное мнение, что невыносимо в Таиланде становится через четыре года. Сколько времени здесь вы?

- Мы находимся в середине этого срока, потому пока сложно судить. За это время вылезли минусы жизни в Таиланде, но пока мы сходимся во мнении, что плюсы их перекрывают с лихвой. Что же касается насыщенности, то всё зависит от запросов и нужд. Лично мы себя обделенными не чувствуем, поскольку часто путешествуем и каждый раз с огромным удовольствием возвращаемся в свою тихую гавань.

- Наверное, до переезда вы как-то себе представляли жизнь здесь. Что сбылось, а что оказалось мифом?

- Главной нашей мечтой было именно уехать. Самуи — это почти случайный выбор. Могло быть любое другое место. Не было конкретных представлений, но мы знали, что жизнь однозначно будет лучше той, что до отъезда. Тем не менее, мы не уезжали с мечтой пассивно валяться под пальмой, перебиваясь случайными заработками. У нас была твердая цель — заложить фундамент для качественной жизни с хорошим заработком, усердно работая, но притом занимаясь любимым делом. Это удалось.

- Видимо, с Беларусью будущее вы не связываете. Каковы главные причины кроме плохой погоды и хмурых людей?

- Не хочется всё озвучивать, так как «большой брат» следит за белорусами. Если серьезно, то прожив 2,5 года в постоянном избытке витамина Д, в непринужденной атмосфере улыбок и доброжелательности, в путешествиях по разным странам, занимаясь любимым делом в удобное для тебя время, знакомясь с интересными, необычными, яркими и свободными людьми разных национальностей, близкими тебе по духу, сложно представить себе возврат к прошлой серости.

Мне повезло вырваться из замкнутого круга, и теперь я искренне желаю всем добра, без устали искать себя в этой жизни и быть счастливыми.

- Чему можно научиться в Беларуси, чтобы выжить на Самуи? И сколько нужно денег на первое время?

- Настоящий белорус нигде не пропадет. У него всегда есть в запасе неограниченное терпение и возможность нажарить картошки. У нас сначала было несколько сложных месяцев. До картошки дело не дошло, но именно наше знаменитое белорусское терпение помогло пережить этот период без особых трудностей. Финансовый вопрос всегда спорен — всё зависит от запросов. Кто-то утверждает, что живет впятером с семьей на 500 долларов в месяц и счастлив, а кому-то этого не хватает даже на три-четыре дня. Чтобы иметь финансовую подушку — фирму, визу, страховку, — мы и продали машину. Многие тут не заморачиваются и живут нелегалами — думаю, у них расходы минимальные.

- Представьте, что начинаете всё сначала: приехали на остров, а в карманах пусто. Ваши действия?

- На островах полно заброшенных отелей, бунгало и всякого подобия жилья. Можно «сквотировать», жить бесплатно — хиппи сейчас снова в тренде! Но мы делали бы всё возможное, чтобы встать на ноги. Тут сложно устроиться на работу, но если ты находчивый и обладаешь хоть какими-то талантами, всегда можно реализовать себя и заработать.

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На островах полно заброшенных отелей, бунгало и всякого подобия жилья. Можно «сквотировать», жить бесплатно — хиппи сейчас снова в тренде!

- Все пары периодически ссорятся-мирятся. Какие поводы для ссор были у вас с Настей в Беларуси и какие — в Таиланде?

- Таиланд очень благотворно повлиял на наши отношения. Разногласий стало намного меньше, и это уже не те ссоры, что были до отъезда. Качество жизни существенно улучшилось — как материально, так и в духовном плане. Стали больше заниматься саморазвитием, спортом, сменили питание, ушли от вредных привычек.

Когда ты живешь в постоянном напряжении, неудовлетворенности и усталости, разрываясь между ненавистной тебе работой и домом, получая гроши, сложно поддерживать гармонию в семейной жизни. Здесь же мы всё делаем сообща, уделяем много времени друг другу, домашние и рабочие моменты решаем вместе. У нас нет слов «должен/должна» — всё делается от души и по желанию. Здесь мы живем без спешки, учимся слушать и слышать друг друга. Также благотворно влияет социальная среда: никто не жалуется и не ноет, у всех всё прекрасно. Тут не принято выставлять напоказ и перекладывать на других свои проблемы и негатив. Все обмениваются положительными эмоциями и энергией.

- Соотечественники на форумах говорят, что не бизнес у вас, а подработка, и ничего вы на самом деле не нажили. Ваше отношение к этому? Беспокоит ли вас отсутствие собственной квартиры/машины и прочего имущества?

- Во-первых, кто говорил, что у нас нет своих квартир и машин? Комментарии соотечественников не удивили: многие искренне верят, что «если не ходишь на завод и не стоишь у станка», ежемесячно получая какие-то выплаты в виде зарплаты и вымаливая отпуск у начальства — ты не работаешь.

В современном мире при помощи Интернета и личного усердия можно освоить почти любую профессию, просто читая литературу и смотря видеоуроки.

Если бы мы озвучили, сколько нам приносит эта «подработка», то комментаторы бы удивились. Просто люди не совсем счастливы и склонны перечить всему и вся, сомневаться и язвить. У нас нет никакого негатива по этому поводу, ведь мы их понимаем. Квартира и машина уже давно для нас не цель. Всё это — псевдостабильность, навязанная нам когда-то и кем-то с определенной целью. Сейчас для нас «нажитое» — это эмоции, жизненный опыт, знакомства, развитие сознательности и сознания, тот уровень навыков в работе, который позволит нам наслаждаться жизнью в любой точке мира.

- Расскажите о случае из тайской жизни, когда вам было по-настоящему страшно.

- Однажды нам в посольстве не хотели очередную визу давать. Стало жутко от мысли, что придется возвращаться жить в Беларусь.

Но больше, конечно, всяких веселых историй о жизни на Самуи и путешествиях, которые мы рассказываем в своих видео на канале.

- Какие продукты вы бы попросили привезти из Беларуси? Чем вообще питаетесь? Не надоела тайская уличная еда?

- Давно уже отошли от тайской уличной и не уличной еды — лишь иногда балуемся. В нашем рационе огромное количество свежих фруктов и овощей, что-то готовим дома, часто ходим в рестораны здорового питания. Первое время с родины везли селедку и красную икру, а сейчас нам это неинтересно. Недавно просили кураги, вкусного травяного чая и цикория. Всегда заказываем мед: тут с ним проблемы.

- Что вы делаете во время затяжных дождей? Едой запасаетесь? Случалось утопить что-то из имущества?

- Сезон дождей здесь очень щадящий — нет потопов, экстренных ситуаций никогда не было. Пару раз ходили по колено в воде возле «7/11», и было весело. Единственный недостаток — большое количество комаров и сырость. С едой проблем нет: надел дождевик и поехал.

- Где самое веселое место на Самуи?

- Прожив два года на Самуи, мы внезапно поняли, что самое веселое место тут — это соседний остров Пханган, и месяц назад переехали туда. Вообще Самуи — семейный остров, интересной ночной жизни тут нет. В основном здесь обитают европейские пенсионеры, охотящиеся за молодой «тайской плотью» и бокальчиком пивка, а также семьи с детьми. Самое веселое место, без сомнений, — крупнейшая туристическая улица под названием Чавенг.

Самуи — семейный остров. В основном здесь обитают европейские пенсионеры, охотящиеся за молодой «тайской плотью» и бокальчиком пивка, а также семьи с детьми.

- За несколько лет в Таиланде насколько вы продвинулись в изучении языков?

- Я плохо владел английским раньше. Сейчас мой уровень повысился, могу свободно общаться на бытовые темы — всё благодаря живущим здесь иностранцам. У Насти хороший уровень английского, и тайцы ее поначалу не понимали — она говорила слишком правильно с точки зрения грамматики. Так что она здесь, скорее, деградировала в плане языка. (Улыбается.) До изучения тайского руки пока не доходят. Обходимся бытовыми фразами, заказом еды и числительными.

- Таиланд — страна чудес. Расскажите о чудесах, случившихся с вами.

- Главное чудо — это наша новая жизнь. Вообще, чудеса случаются с нами очень часто как в Таиланде, так и во время наших путешествий по соседним странам. Мы поняли, что это не зависит от места обитания: чудеса все внутри. Нужно уделять много внимания своему развитию, быть честным с собой и другими, прислушиваться к себе и знакам Вселенной, ощущать себя частью этого мира, а не стремиться быть его центром. Если ваши сердца открыты, желания искренни, а помыслы чисты, чудеса не заставят себя ждать!