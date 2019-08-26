В войне с Америкой погибли пятеро в Северодвинске 2 Антон Орехъ

26.08.2019, 17:55

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Антон Орехъ

В процессе этой странной битвы за понты будут погибать только россияне.

Нарисованные ракеты дербанили Америку на части и Федеральное Собрание в экстазе аплодировало. Бомбить Соединенные Штаты нарисованными ракетами не больно и прикольно. В ответ прилетит максимум такая же нарисованная ракета, зато национальная гордость вылезала из всех пиджаков. Но вот в Северодвинске рванула ракета настоящая. Без оваций и вставания с мест. Пять человек погибли без лишних подробностей. Эти ракеты никогда не ударят по Америке, если, конечно, кто-то в Кремле не сойдет с ума окончательно. Но эти ракеты уже ударили по Северодвинску. В войне с Америкой погибли пятеро россиян, со стороны Соединенных Штатов потерь нет. И почти наверняка не будет. А сколько еще народу поляжет в Северодвинске и других местах, где нарисованные ракеты попытаются превратить в настоящие? В процессе этой странной битвы за понты будут погибать только наши люди. И это будут не те люди, которые стоя аплодировали мультику про удар по Флориде.

Это будут безвестные сотрудники Росатома. Это будут рядовые и сержанты. А могут быть и вовсе посторонние люди, которым не повезет оказаться где-то поблизости. Понятно, что испытания невозможны без риска. Всякая новая техника поначалу может капризничать, чудить, калечить своих создателей. Но в этой ситуации есть два вопроса. Во-первых, на кой черт нам вообще это надо? После 20 лет триумфального и безупречного правления, Путин в недоумении констатирует, что доходы россиян медленно растут.

Да они вообще не растут! Они падают. И падают не медленно, а быстро. Зато на гиперзвуковые ракеты деньги находятся всегда и в любых количествах. А второй вопрос философский. Когда нам перестанут врать или, по крайней мере, начнут с нами разговаривать вместо загадочного молчания? Понадобилось две с половиной недели, чтобы они все-таки признали, что выброс радиации действительно был. Не страшный, маленький такой, почти безобидный. Врачи не знали, что лечат облученных пациентов, и получилось, что один доктор наелся «фукусимских крабов» — иначе откуда же в организме взяться цезию-137? Не из-за взрыва же в родном городе, правда? Станции мониторинга вдруг и сразу перестали мониторить – каких только совпадений не бывает! Загрязнения нет, нуклиды никуда не пошли, но станции лучше на время вырубить.

Теперь вам должно быть понятнее, почему после сериала про Чернобыль они подняли такой визг. Потому что в советских пиджаках 30-летней давности узнали самих себя. Все скрыть, всех обмануть, а спустя время кое-как сказать полуправду. Может, там действительно не было большой опасности. Но когда вам не отвечают на вопросы и постоянно меняют показания, вы не можете быть спокойны и доверчивы. Пятеро покойников не позволят вам впасть в благодушие.

Антон Орехъ, Telegram